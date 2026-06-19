Campanie de transferuri în forță la CFR Cluj: „Îi vom avea în cantonament. Vom fi puternici!”

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CFR Cluj vine după un sezon extenuant, salvat însă cu o calificare în preliminariile Conference League. Ardelenii au pus la cale o adevărată reconstrucție în această vară, iar după mai multe plecări ale jucătorilor, este timpul pentru venirea altora noi. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a spus câți fotbaliști sunt așteptați în această perioadă la echipă.

CFR Cluj aduce patru jucători noi

Vară extrem de importantă pentru viitorul CFR-ului. Ardelenii au pus la cale un plan prin care echipa să redevină o forță care să se lupte pentru obiective mari. Mai multe plecări au fost oficializate deja, astfel că este loc acum pentru completarea lotului cu noi jucători capabili să contribuie și să își aducă aportul în luptele pe care echipa urmează să le dea.

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Iuliu Mureșan a transmis că , așteaptă în cantonament patru jucători noi. „Atmosfera este una foarte bună. Jucătorii sunt toți integrați, antrenamentele sunt intense, așa cum îmi place mie. Este a 4-a zi de antrenamente și totul este foarte bine.

O să mai vină jucători. Să sperăm că se vor adapta repede. Chiar astăzi am trimis patru oferte oficiale și deja am discutat. Peste 90% vor veni toți. Îi vom avea în cantonament pe toți. Vom fi puternici, așa cum ne place nouă”, a spus Iuliu Mureşan pentru

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Cum a reacționat Neluțu Varga după ce CFR și-a aflat posibila adversară în Conference League

Spre deosebire de FCSB, care va juca în turul doi al UEFA Conference League contra letonilor de la Auda, Ardelenii vor juca cu echipa învingătoarea din Alashkert (Armenia)- Elimai Semei (Kazakhstan) în turul 2 preliminar, iar Neluțu Varga a oferit o primă reacție.

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„Șansele sunt de partea noastră, sperăm să fie de bun augur. Tragerea la sorți e o veste bună, sperăm să trecem. Noi i-am mai bătut pe cei de la Alashkert acum mulți ani în cupele europene, le-am dat 7-0 (n.r. – turul 3 preliminar Europa League, august 2018, 2-0 / 5-0 pentru CFR Cluj)”, a transmis Neluțu Varga, conform