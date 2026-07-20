Sport

Campanie împotriva lui Marius Croitoru în scandalul cu Narcis Ilaş: „Și eu sunt ochelarist, dar nu sunt prost”. Video

Marius Croitoru este în centrul unui scandal după ce ar fi folosit un apelativ jignitor la adresa lui Narcis Ilaș. Reacțiile nu au întârziat, iar o campanie de susținere pentru tânărul fotbalist a fost lansată imediat.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 21:57
Campanie impotriva lui Marius Croitoru in scandalul cu Narcis Ilas Si eu sunt ochelarist dar nu sunt prost Video
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Scandal uriaș în SuperLiga! Marius Croitoru, acuzat că și-a umilit propriul jucător: „Ce prost e ochelaristul ăsta!”
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Marius Croitoru și-a atras un val de critici după derapajul avut la adresa propriului jucător. Antrenorul celor de la FC Botoșani ar fi folosit un apelativ jignitor la adresa tânărului Narcis Ilaș din cauza faptului că acesta poartă ochelari de protecție, iar publicația locală Vocea Botoșani a lansat o campanie de susținere pentru fotbalist.

Scandal uriaș în SuperLiga! Marius Croitoru, acuzat că și-a umilit propriul jucător: „Ce prost e ochelaristul ăsta!”

Totul s-ar fi petrecut în timpul meciului dintre FC Voluntari și FC Botoșani. În repriza a doua, pe măsură ce echipa sa întâmpina dificultăți, Marius Croitoru a devenit tot mai nervos și și-a apostrofat în repetate rânduri jucătorii de pe margine. Dumiter, Miron și Anestis s-au numărat printre cei vizați de tehnician. Potrivit martorilor, la un moment dat antrenorul ar fi strigat: „Ce prost e ochelaristul ăsta!”, făcând referire la Narcis Ilaș.

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Tânărul fotbalist al celor de la FC Botoșani evoluează purtând ochelari de protecție din cauza unei afecțiuni de vedere. Narcis Ilaș suferă de miopie, iar acest accesoriu îi permite să joace în condiții optime, fără să își pună sănătatea în pericol.

Val de solidaritate pentru Narcis Ilaș după presupusa jignire venită din partea lui Marius Croitoru

Publicația locală Vocea Botoșani a demarat o campanie de susținere pentru Narcis Ilaș. Mai multe persoane care poartă ochelari în viața de zi cu zi au transmis mesaje de încurajare pentru fotbalistul formației din Moldova, în semn de solidaritate după incident.

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„Și eu sunt ochelarist, dar nu sunt prost.”

„Cu toții suntem alături de Narcis Ilaș în greaua încercare pricinuită de purtarea unei perechi de ochelari. Știu că acest lucru atrage dezaprobarea proștilor. În schimb, îi dorim să nu ia în seamă și să-și vadă de joc, să joace cum știe el mai bine și să ne facă din nou mândri că e jucător la FC Botoșani. Bravo, Narcis!”

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„Și eu sunt ochelaristă, dar nu-mi amintesc să-mi fi spus vreodată cineva că sunt proastă din cauza asta”, au fost câteva dintre mesajele transmise pentru Narcis Ilaș.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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