Sport

Campanie inedită pentru sprijinul echipei de tradiție din SuperLiga! Cine a decis să întindă o mână de ajutor

Una dintre formațiile de tradiție din SuperLiga României, cu patru titluri de campioană în palmares, se luptă cu îndârjire pentru supraviețuirea în primul eșalon
Catalin Oprea
24.07.2026 | 12:59
Campanie inedita pentru sprijinul echipei de traditie din SuperLiga Cine a decis sa intinda o mana de ajutor
SPECIAL FANATIK
Petrolul și UTA sunt două echipe cu mari rpobleme financiare FOTO sportpictures
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Petrolul este singura echipă din Superligă, care n-are nici patron, nici nu este susținută de autoritățile locale. Echipa ploieșteană, organizată sub forma unui ONG, se auto-finanțează și face în continuare apeluri disperate la oficialitățile orașului să găsească mijloace de susținere financiară.

Primăriile din Prahova cumpără abonamente la Petrolul

Deși au existat nenumărate promisiuni de implicare, până acum nu s-a întâmplat nimic concret. Un ajutor neașteptat vine însă din partea Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România s-a întâlnit joi cu președintele executiv al Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor.

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Concret, primarii din Prahova s-au oferit să cumpere abonamente pentru noul sezon, cu scopul de a susține echipa fanion a județului. „Petrolul este un simbol al județului Prahova și merită să aibă alături întreaga comunitate. I-am încurajat pe colegii primari să cumpere abonamente pentru noul sezon și să transmită, prin acest gest, un mesaj clar de susținere pentru echipa noastră. Împreună putem contribui la dezvoltarea fotbalului prahovean și la performanțele Petrolului.

Petrolul este mai mult decât un club de fotbal – este un simbol al Prahovei. De aceea, vă invit să fim alături de echipă prin achiziționarea de abonamente pentru noul sezon și prin prezența noastră în tribune. Fiecare abonament și fiecare meci la care participăm reprezintă un gest concret de susținere și încredere. Haideți să demonstrăm că suntem uniți și că susținem împreună fotbalul prahovean. Noi, primarii din Prahova, trebuie să fim al 12-lea jucător al Petrolului”, a comunicat Vasilică Diaconu, președintele ACoR Prahova.

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Claudiu Tudor a răbufnit iar la adresa autorităților

În contextul în care ajutorul autorităților locale tot nu a venit deși a fost promis în repetate rânduri, Claudiu Tudor a răbufnit din nou la adresa factorilor de decizie. “Am discutat, am pus pe masa și agreat soluții, dar nimic! Suntem ignorați în continuu. Cum să ne batem noi cu o echipă, FC Argeș, care are primarul (n.r. Cristian Gentea) în vestiar și primește 3,3 milioane de euro de la autorități?

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Bravo lor, ca oraș, că știu să aibă grijă de un simbol! Petrolul e mai galonată decât FC Argeș, are mai multe titluri și Cupe ale României, iar autoritățile noastre se comportă de parcă n-ar exista echipa asta, deși orașul nu are nimic altceva. Sportiv, Ploieștiul trăiește prin Petrolul! Atât”, a declarat Tudor pentru Observatorul Prahovean.

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Petrolul poate egala Argeșul la victorii

Petrolul joacă diseară, de la ora 21.30, în deplasare, la FC Argeș, în etapa a doua a Superligii României, un meci care poate consemna o nouă bornă în palmaresul all-time al clubului. E unul dintre clasicele fotbalului românesc, între o echipă cu două titluri – FC Argeș (1972,1979) și una cu patru titluri – Petrolul (1930, 1958, 1959, 1966). Plus trei Cupe ale României (1956, 1963, 2013) în favoarea ploieștenilor.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 65 de ori, de 24 de ori au câștigat piteștenii, de 23 de ori s-au impus prahovenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate. În aceste condiții, un eventual succes al echipei lui Ricardo Sousa ar egala numărul de victorii pe care îl au cele două formații.

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