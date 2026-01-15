Sport

Campioana care a făcut furori în social media cu o ținută îndrăzneață: ”Arăți superb”

Fosta luptătoare a atras toate privirile de partea sa, pe rețelele de socializare, cu o postare inedită. Cum s-a fotografiat, de fapt, sportiva de 50 de ani.
Alexa Serdan
15.01.2026 | 05:00
Campioana care a facut furori in social media cu o tinuta indrazneata Arati superb
ULTIMA ORĂ
Cum a atras atenția asupra sa fosta luptătoare. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Torrie Wilson are peste 1,1 milioane de urmăritori în social media. Cum arată campioana ce a făcut furori în social cu o ținută îndrăzneață. Frumoasa blondină a reușit să capteze atenția fanilor din lumea întreagă cu fotografiile sale.

O fostă luptătoare face ravagii în mediul virtual cu postările sale

Fosta wrestleriță americană, cunoscută pentru perioada în care a evoluat în World Championship Wrestling și World Wrestling Entertainment, nu a dispărut din lumina reflectoarelor. Sportiva reușește să fie în centrul atenției.

ADVERTISEMENT

În spațiul virtual se bucură de o comunitate mare de fani. Torrie Wilson continuă să fie apreciată, deși a renunțat la cariera sportivă. Vedeta nu s-a schimbat prea mult din vremurile în care activa în wrestlingul profesionist.

A născut în urmă cu câteva luni, însă silueta nu i s-a modificat. Are 50 de ani, dar cu toate acestea vârsta este doar un număr. Fosta luptătoare are lumea la picioare pe rețelele de socializare, acolo unde publică postări inedite.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Recent, a făcut ravagii cu niște imagini în care poartă un body gri, extrem de mulat. Topul care i-a scos în evidență formele și abdomenul plat a fost asortat cu o pereche de pantaloni scurți. Pozele au fost imediat apreciate de fani.

ADVERTISEMENT
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul...
Digisport.ro
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu

„Super sexy”, „Obsedată”, „Arăți superb ca întotdeauna”, „Iubesc asta” sau „Ești atât de drăguță”, sunt câteva dintre comentariile primite de către Torrie Wilson, pe contul personal de Instagram.

Torrie Wilson, imagini în pantaloni scurți
Torrie Wilson arată impecabil la 50 de ani. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cu ce se ocupă fosta luptătoare, după retragere

Torrie Wilson nu a fost uitată de cei care i-au fost aproape la debutul în WWE. Frumoasa blondină a făcut acest pas în anul 2001. A reușit să devină o sportivă cunoscută și apreciată în companie, având rezultate bune.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fosta sportivă s-a implicat în numeroase lupte importante din industria WWE. A devenit un membru cheie al diviziei feminine, având meciuri memorabile cu luptătoare precum Keibler, Sable și Melina.

Mai mult decât atât, a luptat pentru onoarea familiei sale împotriva nefastei Dawn Marie, scrie wwe.com. S-a retras din activitatea competițională destul de repede. A renunțat la carieră în anul 2008. A luat această decizie din cauza unei accidentări grave la spate.

Cu toate acestea, blondina a cunoscut popularitatea destul de repede, dovadă că și-a extins dezvoltarea profesională și în alte direcții. A primit oferte de nerefuzat. Prin urmare, sportiva a pozat pentru reviste celebre. A apărut pe mai multe coperți în ipostaze superbe.

În plus, fosta luptătoare a fost inclusă în diferite clasamente dedicate celor mai atractive femei din sport și divertisment. În anul 2021, Torrie Wilson a bifat o oportunitate unică când a fost inclusă oficial în WWE Hall of Fame.

A beneficiat de această recunoaștere datorită impactului pe care l-a avut în wrestlingul feminin din anii 2000. În momentul de față, viața i se împarte între familie și zona de lifestyle și social media. E un influencer foarte apreciat în mediul online.

SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată...
Fanatik
SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată terenurile pentru prima etapă din 2026
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a...
Fanatik
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei
Una caldă, alta rece! Nota primită de Chivu, după ce a mutat decisiv...
Fanatik
Una caldă, alta rece! Nota primită de Chivu, după ce a mutat decisiv în Inter – Lecce. Ce au scris italienii: „Mișcare curajoasă”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata,...
iamsport.ro
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata, tată!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!