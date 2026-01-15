Campioana care a făcut furori în social media cu o ținută îndrăzneață: ”Arăți superb”

ADVERTISEMENT

Torrie Wilson are peste 1,1 milioane de urmăritori în social media. Cum arată campioana ce a făcut furori în social cu o ținută îndrăzneață. Frumoasa blondină a reușit să capteze atenția fanilor din lumea întreagă cu fotografiile sale.

O fostă luptătoare face ravagii în mediul virtual cu postările sale

Fosta wrestleriță americană, cunoscută pentru perioada în care a evoluat în World Championship Wrestling și World Wrestling Entertainment, nu a dispărut din lumina reflectoarelor. Sportiva reușește să fie în centrul atenției.

În spațiul virtual se bucură de o comunitate mare de fani. Torrie Wilson continuă să fie apreciată, deși a renunțat la cariera sportivă. Vedeta nu s-a schimbat prea mult din vremurile în care activa în wrestlingul profesionist.

A născut în urmă cu câteva luni, însă silueta nu i s-a modificat. Are 50 de ani, dar cu toate acestea vârsta este doar un număr. Fosta luptătoare , acolo unde publică postări inedite.

Recent, a făcut ravagii cu niște imagini în care poartă un body gri, extrem de mulat. Topul care i-a scos în evidență formele și abdomenul plat a fost asortat cu o pereche de pantaloni scurți. Pozele au fost imediat apreciate de fani.

„Super sexy”, „Obsedată”, „Arăți superb ca întotdeauna”, „Iubesc asta” sau „Ești atât de drăguță”, sunt câteva dintre comentariile primite de către Torrie Wilson, pe contul personal de Instagram.

Cu ce se ocupă fosta luptătoare, după retragere

Torrie Wilson nu a fost uitată de cei care i-au fost aproape la debutul în WWE. Frumoasa blondină a făcut acest pas în anul 2001. A reușit să devină o sportivă cunoscută și apreciată în companie, având rezultate bune.

De asemenea, fosta sportivă s-a implicat în numeroase lupte importante din industria WWE. A devenit un membru cheie al diviziei feminine, având meciuri memorabile cu luptătoare precum Keibler, Sable și Melina.

Mai mult decât atât, a luptat pentru onoarea familiei sale împotriva nefastei Dawn Marie, scrie . S-a retras din activitatea competițională destul de repede. A renunțat la carieră în anul 2008. A luat această decizie din cauza unei accidentări grave la spate.

Cu toate acestea, blondina a cunoscut popularitatea destul de repede, dovadă că și-a extins dezvoltarea profesională și în alte direcții. A primit oferte de nerefuzat. Prin urmare, a pozat pentru reviste celebre. A apărut pe mai multe coperți în ipostaze superbe.

În plus, fosta luptătoare a fost inclusă în diferite clasamente dedicate celor mai atractive femei din sport și divertisment. În anul 2021, Torrie Wilson a bifat o oportunitate unică când a fost inclusă oficial în WWE Hall of Fame.

A beneficiat de această recunoaștere datorită impactului pe care l-a avut în wrestlingul feminin din anii 2000. În momentul de față, viața i se împarte între familie și zona de lifestyle și social media. E un influencer foarte apreciat în mediul online.