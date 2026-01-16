Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”

ADVERTISEMENT

Daria Paliciuc este cea mai medaliată româncă în dresaj. Câte persoane știau însă de ea? Tânăra s-a mutat din România în Ungaria pentru a putea face performanța dorită.

Cine este Daria Paliciuc

Daria Paliciuc are 25 de ani și este de patru ori campioană balcanică la juniori și tineret și de două ori la seniori. În primă fază, tânăra a concurat în două discipline, dresaj și obstacole.

Ulterior însă, aceasta și-a dat seama că e pasionată de dresaj. Drept urmare a ales să se axeze strict pe această activitate. Cât despre mutarea din România, tânăra povestește că este din Arad, iar în Ungaria are mai multe oportunități.

Acolo reușește să se antreneze cu o antrenoare foarte bună în primul rând. De asemenea, există mai multe competiții în zonă, astfel că Daria Paliciuc este mereu activă și participă la ele cât de des poate.

„Am făcut în paralel și dresaj și obstacole, iar de la 15 ani m-am axat doar pe dresaj. Atunci am început să mă pregătesc tot mai mult la această disciplină. (…) Am fost în Ungaria prima dată în perioada liceului. Eu sunt din Arad și a fost aproape de casă.

Și am revenit peste câțiva ani, m-am mutat de trei ani acolo, la o altă bază. Și a fost bine. M-am bucurat pentru că am avut norocul să mă antrenez cu o antrenoare foarte bună și au fost foarte multe competiții în zonă. Îmi este ușor să particip la competiții cât de des pot”, povestește sportiva.

Ce simte sportiva atunci când participă la competiții

Chiar dacă locuiește de câțiva ani în Ungaria, Daria Paliciuc nu a uitat pentru niciun moment de unde a plecat. De altfel la fiecare competiție la care participă, marea campioană are emoții.

Totodată, în momentul în care este intonat imnul țări noastre, aceasta este foarte fericită. Ea s-a declarat mândră și de eforturile pe care le-a depus în ultimii ani .

„Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit, mă bucur foarte mult și sunt mândră de munca pe care am reușit să o depun”, a mai dezvăluit Daria Paliciuc, pentru .

Cum arată o zi din viața Dariei Paliciuc

Cât despre activitatea sa, tânăra se ocupă singură de 4 cai. Nu are timp pentru altceva, astfel că de dimineața până seara stă doar cu animalele. De altfel Daria Paliciuc consideră că

„De de dimineața până după-amiaza sau seara sunt la cai. Petrec mult timp cu ei, atât la antrenamente cât și la plimbare”, a mai dezvăluit ea, pentru sursa citată. Evident, există perioade bune și altele ceva mai rele.

Campioana a dezvăluit că Everton, calul cu care a cucerit două titluri balcanice, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Animalul s-a prăbușit pe asfalt și a avut nevoie de îngrijiri la o clinică din străinătate.

Totodată, perioada de recuperare nu a fost deloc una ușoară. „Am avut un accident destul de grav în 2021 la campionatul european. A căzut pe asfalt în timp ce îl plimbam și a avut opt vertebre fracturate. A stat la o clinică în Spania. Recuperarea a fost destul de grea, dar mă bucur că a revenit și suntem din nou în competiții”, își reamintește Daria.

Menționăm faptul că ultima competiție la care campioana a participat și pe care a câștigat-o în România a fost Finala Campionatul Național de Dresaj de la Vectra. Aceasta speră însă să mai aibă și alte oportunități similare.