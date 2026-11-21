ADVERTISEMENT

Liv Cooke (27 de ani) este una dintre cele mai cunoscute sportive care activează în aria de freestyle a fotbalului. Deși viața ei a fost strâns legată de performanțele cu mingea de fotbal, britanica s-a mutat în domeniul afacerilor, unde traversează o carieră de succes.

Liv Cooke este un antreprenor de succes în Marea Britanie

Liv Cooke a lansat compania imobiliară Liv Cooke Properties, în noiembrie 2019, când avea doar 20 de ani. Alegerea s-a dovedit una mai mult decât inspirată pentru că, la numai opt ani distanță, campioana a șapte titluri în freestyle a obținut aproape 133 de milioane de euro din tranzacții imobiliare, fiind una dintre cele mai de succes afaceri din Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Liv Cooke deține și alte business-uri în portofoliul personal. Printre acestea se numără și agenția de management al talentelor în freestyle W1NFLUENCE. Mai mult, a devenit cel mai tânăr antreprenor care a apărut în cadrul emisiunii Property Elevator, difuzată pe platforma de streaming Amazon Prime.

În paralel, fosta campioană de fotbal a avut mai multe apariții în lumea media. Liv Cooke a fost prezentatoarea emisiunii Match of The Day de pe postul britanic BBC Sport. Antreprenoarea a avut și rolul de ambasador al UEFA pentru fotbalul feminin, în 2018, dar și pentru UEFA EURO 2020, în anul competiției, dar și cu un an precedent.

ADVERTISEMENT

Liv Cooke are o colecție de mașini de lux

Pe lângă portofoliul impresionant din lumea afacerilor, britanica are niște bolizi în garaj care fură toate privirile. Totuși, vedeta este un , de culoare roz, inspirată din tematica Barbie. Alte modele ale aceleiași mărci de mașină sunt și două Lamborghini Huracan. Liv Cooke a fost fotografiată alături de un model vopsit negru și unul alb.

ADVERTISEMENT

Flota sa este completată de un model de Rolls Royce Wraith & Phantom, Ferrari 448, Mercedes-Benz G-Class și Audi TT Mk2. Ultimul model menționat a fost prima sa mașină, pe care a achiziționat-o imediat după ce a obținut permisul de conducere, în 2018. Întreaga sa colecție de mașini depășește valoarea de 10 milioane de lire sterline.

ADVERTISEMENT

Liv Cooke este campioană mondială la freestyle și a doborât șapte recorduri Guinness

Britanica a început activitatea ca junior a echipei de fotbal tradițional din orașul său natal, Leyland, Lionessess. Liv Cooke a făcut parte din loturile naționale ale Angliei de junioare, însă nu a apucat să debuteze în tricoul celor Trei Lei. Totuși, parcursul său în fotbalul tradițional s-a oprit după ce, în adolescență, s-a lovit la nivelul spatelui, fiind indisponibilă pentru șapte luni.

Liv Cooke s-a apucat de freestyle în timp ce se afla în perioada de recuperare și performanțele în această arie sportivă au apărut la scurt timp. În 2016, britanica a obținut locul doi la Campionatele Mondiale, fiind cea mai tânără finalistă din istorie. Un an mai târziu, imediat după majorat, Liv Cooke a cucerit titlul mondial. De atunci, a obținut șapte recorduri Guinness.