Campioana CFR Cluj se oferă să sprijine rivala U. Cristi Balaj este dispus să trimită întăriri pe Cluj Arena. ”Dacă au nevoie îi ajutăm”

CFR Cluj are un lot extrem de numeros, iar oficialii clubului caută soluții pentru a oferi șanse de joc tuturor fotbaliștilor. Cristi Balaj este dispus să întărească și rivala Universitatea.

Cristi Balaj: ”Mă bucur că a promovat U”

Președintele campioanei CFR Cluj mărturisește că în Casa Pariurilor Liga 1. Pe de o parte pentru că echipa lui va avea de efectuat o deplasare mai puțin.

Pe de altă parte, oficialul CFR-ului ia în calcul chiar să împrumute jucători la U Cluj, care astfel, ar avea posibilitatea să aibă minute la cel mai înalt nivel.

”Eu mă bucur că a promovat U Cluj, în primul rând pentru că avem o deplasare mai scurtă. Eu voi merge la meciurile lor, noi colaborăm cu conducerea celor de la U Cluj.

Dacă au nevoie de sprijinul nostru, noi având jucători cu calități, jucători valoroși, cu drag îi sprijinim. Ne respectăm”, a spus Balaj, la .

Președintele grupării feroviare a mai spus că tot sub formă de împrumut va evolua portarul Otto Hindrich, la Kisvarda, vicecampioana Ungariei.

”Este un împrumut foarte avantajos și pentru club și pentru jucător. Otto este un portar foarte valoros, cu potențial și sunt sigur că va crește foarte mult. Era important pentru el să aibă jocuri în picioare.

Ne-am asigura că va juca un anumit număr de meciuri. E strict un împrumut, nu există clauză de transfer definitiv”, a explicat Cristi Balaj.

Cristi Balaj îl felicită pe Billel Omrani pentru convocarea la echipa națională a Algeriei. Ce spune despre celelalte plecări de la CFR

Oficialul campioanei României îl regretă pe Billel Omrani. Atacantul și-a încheiat contractul cu CFR Cluj și a decis să nu semneze un nou acord. În plus, fotbalistul a fost recent convocat la naționala Algeriei și așteaptă oferte din străinătate.

”Billel Omrani nu va reveni la CFR Cluj. Ne bucurăm că a fost convocat la echipa națională a Algeriei. Asta înseamnă să joci la CFR Cluj, să câștigi campionate. Dacă nu juca aici sunt convins că nu venea această convocare. Tatăl lui a plâns când a primit convocarea”, a spus Balaj.

Acesta a vorbit și despre posibilitatea ca apărătorul central Andrei Burcă să prindă un contract în străinătate. Deocamdată , pregătind debutul în Liga Națiunilor.

”Burcă a avut o ofertă concretă, dar accidentarea a împiedicat transferul. Acum este un jucător important, ne-a sprijinit, și datorită lui am câștigat campionatul. Sunt echipe interesate, avem discuții, vedem dacă se vor concretiza.

Dacă va avea evoluții bune și la echipa națională, vom vedea. Dacă nu va fi o ofertă tentantă pentru jucător și pentru club va rămâne la CFR Cluj și va evolua în preliminarii și în calificări”, a spus Balaj.

Președintele ardelenilor a adăugat că Ciprian Deac este mai pregătit ca niciodată și că nu ia în calcul retragerea. Dimpotrivă, continuă să se antreneze la intensitate maximă. Cifrele fotbalistului sunt impresionante, spune Balaj.

”Deac ne surprinde în fiecare an. Cifrele, datele, performanțele pe care le are, nu doar la meciuri, ci și la antrenament, sunt incredibile. Ieri am vrut să-l servesc cu o ciocolată și a refuzat pentru că are grijă de organismul lui. Era o bucățică foarte mică, dar a zis că nu-și permite acest lucru”, a povestit oficialul CFR-ului.

Balaj deplânge soarta lui Dinamo

Președintele grupării campioane a vorbit și despre situația echipei Dinamo, retrogradată pentru prima oară în istorie.

Balaj spune că echipa din Ștefan cel Mare ar fi trebuit să nu accepte artificiul Federației Române de Fotbal care a mărit numărul de echipe în Casa Pariurilor Liga 1, în 2020. Dacă atunci FRF nu mărea numărul de echipe, la 16, în primul eșalon, Dinamo ar fi luat calea diviziei a doua.

”La ce s-a întâmplat în ultimii ani nu m-a surprins această retrogradare. Dacă în acel an în care s-a mărit numărul de echipe și Dinamo a scăpat de retrogradare, dacă s-ar fi respectat regulamentul, probabil Dinamo acum ar fi fost un club mult mai sănătos și are fi evoluat în Liga 1.

Din punct de vedere financiar ar fi fost mult mai bine pentru ei. Acea invenție artificială le-a făcut un prejudiciu celor de la Dinamo. A apărut acel investitor care a făcut contracte păguboase și nejustificate pentru club.

Datoriile de acum sunt consecința acelei perioade de management dezastruos. Fotbalul românesc trebuie să aibă echipe de tradiție în prima ligă”, a comentat Balaj.