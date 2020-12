Campioana cu 18 titluri de Grand Slam, declarații măgulitoare: ”Jocul meu se compară cu al Simonei Halep”

Fosta mare campioană Chirs Evert, care are 18 titluri de Grand Slam în palmares, a avut declarații măgulitoare la adresa Simonei Halep, despre care spune că este puternică și face puține greșeli neforțate.

Jucătoarea din Constanţa a mărturisit că bucuria cea mai mare pentru ea în 2020 a fost timpul petrecut alături de familie, timp pe care altfel ar fi trebuit să îl dedice turneelor.

Halep are o avere estimată la 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport și imobiliare, locul ocupat în clasamentul celor mai bogați români fiind 140.

Declarații superbe despre Simona Halep ale unei foste mari campioane

Primul lider din istoria clasamentului feminin, fosta mare campioană Chris Evert, a împlinit de curând 66 de ani, ocazie cu care a dat un interviu pentru site-ul oficial al WTA, iar printre declarații ea a lăudat-o și pe Simona Halep, al cărui joc se apropie cel mai mult de al său.

”Am fost puternică, am plasat bine mingea, am avut ritm în jocul meu și nu am comis multe erori neforțate. Aș putea să compar jocul meu cu cel al Simonei Halep. Nu am fost creativă precum Martina Hingis, o jucătoare strălucitoare din acest punct de vedere”, a spus americanca.

”Pe partea mentală pot să mă compar cu Monica Seleș. Am fost foarte stăpână pe mine și am reușit de fiecare dată să-mi gestionez pe teren emoțiile”, a mai afirmat Chris Evert.

Simona Halep va avea șansa să câștige în această iarnă al treilea titlu de Grand Slam din carieră. Primul mare turneu din 2021 în tenis va fi Australian Open, competiție pe care organizatorii au pus-o de această dată în perioada 8-21 februarie, trei săptămâni mai târziu decât se desfășura în mod nornal.

Românca păstrează tradiția și va îmbrăca un echipament nou la Australian Open 2021. Nike, sponsorul tehnic al celei de-a doua jucătoare a lumii, a pregătit o costumație cu design special pentru turneul de la ”Antipozi”.

Finala turneului de la Dubai contra Elenei Rybakina, din februarie 2020, în urma căreia Simona Halep a cucerit primul trofeu al anului, a primit titlul de cel mai frumos meci de tenis din circuitul feminin din 2020.

