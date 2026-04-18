Campioana de Grand Slam riscă patru ani de suspendare! Un nou caz delicat în tenisul mondial

ADVERTISEMENT

Cehoaica Marketa Vondrousova, a fost pusă sub acuzare de ITIA, din cauza refuzului de a se supune unui control anti-doping, în luna decembrie a anului trecut. Ea riscă o suspendare drastică, care poate ajunge la patru ani.

Marketa Vondrousova n-a vrut se supună unui control anti-doping

Vondrousova (locul 46 WTA, 26 de ani) susține că a recurs la acest gest, deoarece controlul ar fi fost programat în afara orelor prevăzute de către o persoană care nu s-a legitimat. Ea pretinde că nu a vrut să deschidă ușa de frică să nu pățească precum

ADVERTISEMENT

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, dar vreau să fiu sinceră cu voi în legătură cu starea mea mentală. Incidentul recent legat de controlul antidoping a apărut după ce am ajuns la limită, după luni întregi de stres fizic și psihic. De mult timp mă confrunt cu accidentări, cu presiune constantă și cu probleme de somn care m-au epuizat și m-au făcut vulnerabilă.

Toate astea m-au consumat treptat, mai mult decât mi-am dat seama atunci. Iar peste asta s-au adăugat ani de mesaje pline de ură și amenințări, care mi-au afectat sentimentul de siguranță chiar și în propria casă. Când cineva a sunat la ușă târziu în noapte, fără să se identifice clar și fără să respecte procedura, am reacționat ca un om speriat.

ADVERTISEMENT

Cehoaica pretinde că i-a fost frică să deschidă ușa

În acel moment, totul a fost despre a mă simți în siguranță, nu despre a evita ceva. Specialiștii au confirmat că am avut o reacție acută la stres și tulburare de anxietate generalizată. Frica mi-a întunecat judecata și pur și simplu nu am mai putut analiza situația lucid. După ce i s-a întâmplat Petrei Kvitova, nu mai tratăm cu ușurință astfel de situații, când un străin apare la ușă”, a explicat Vondrousova.

ADVERTISEMENT

Faptul că a fost pusă sub acuzare nu înseamnă că nu va avea drept de joc în continuare. Ea riscă să fie sancționată doar dacă ancheta o va scoate vinovată. Marketa Vondrousova a traversat o perioadă zbuciumată, în ultimii ani. Ea a divorțat la numai șapte luni de la nunta cu fostul jucător de tenis Stepan Simek.

ADVERTISEMENT

A divorțat la șapte luni de la nuntă

Cei doi se cunoșteau din adolescență, fiind într-o relație din 2016, când campioana de la Wimbledon avea doar 16 ani, iar în 2022 s-au căsătorit, în Cehia, după ce se logodiseră cu un an înainte, la scurt timp după ce Vondrusova câștiga medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Vestea divorțului lor a fost șocantă. „Mariajul meu cu Stepan s-a încheiat acum câteva săptămâni. Ne-am despărțit, iar el s-a mutat cu pisica. Pur și simplu nu a mers pentru noi. Nu a fost ce ne imaginam așa că ne-am decis să nu mai fim împreună. Acum rezolvăm divorțul și formal, dar ne-am înțeles în toate privințele”, a declarat Vondrousova la vremea respectivă.