Campioana din Ucraina, condamnare de 19 ani în Rusia pentru tentativă de asasinat asupra unui ofițer

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început pe 24 februarie 2022, când Rusia a lansat o invazie militară pe scară largă asupra teritoriului ucrainean, după luni de tensiuni și masarea trupelor la graniță. Relațiile dintre cele două țări s-au degradat semnificativ, iar acest lucru afectează și sportivii.

Yulia Lemeshchenko, condamnare de 19 ani în Rusia

Campioana ucraineană la powerlifting, Yulia Lemeshchenko, va petrece nu mai puțin de 19 ani în închisoare în Rusia, țară ocupantă a anumitor regiuni din Ucraina.

Motivul? Atleta în vârstă de 42 de ani a fost condamnată sub acuzațiile de trădare, terorism și pregătire pentru sabotaj. În special, Yulia Lemeshchenko a fost acuzată de „distrugerea liniilor electrice și pregătirea unei tentative de asasinat asupra unui colonel al armatei ruse”.

Interesant este faptul că Yulia Lemeshchenko este cetățean rus, însă între 2014 și 2021 a locuit în Harkiv și a devenit campioană ucraineană la powerlifting.

Ce a făcut Yulia Lemeshchenko

Actul de inculpare a afirmat că , după care sportiva ar fi urmat un antrenament contra statului rus.

În octombrie 2024, stâlpi de linii electrice au fost aruncați în aer lângă Sankt Petersburg (n.r. – pentru acest fapt a fost acuzată și condamnată). Ulterior, ea l-ar fi monitorizat pe ofițerul rus Alexei Loboda în Voronej, care este legat de bombardarea orașului Harkiv.

Yulia Lemeshchenko nu a negat acuzațiile, însă și a menționat că nu regretă faptele. În urma acestora, instanța a condamnat-o pe campioana Ucrainei la 19 ani de închisoare.