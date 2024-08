Campioana dintr-o capitală cu 20.000 de locuitori. O sportivă orfană de tată, de la 12 ani, a dat lovitura în “proba regină” a atletismului

Julien Alfred a devenit noua campioană olimpică în “proba regină” a atletismului, cea de 100 de metri. Sportiva din Santa Lucia a înregistrat un timp de 10.72 secunde și a devansat-o pe campioana mondială Sha’Carri Richardson, creditată cu prima șansă la aur.

A trecut linia de sosire țipând de bucurie

Julien Alfred a trecut linia de sosire țipând de bucurie, după care a izbucnit în lacrimi. Ea a adus țării sale, Santa Lucia, prima medalie olimpică din istoria Jocurilor Olimpice.

Copleșită de emoție, ea a dedicat victoria tatălui ei, care a murit în urmă cu 11 ani. “Cel mai important, Dumnezeu, antrenorul meu și, în cele din urmă, tatăl meu, care a crezut că o pot face”, a răspuns ea când a fost întrebată cui îi este recunoscătoare.

“A decedat în 2013, iar acum nu a mai putut să mă vadă pe cea mai mare scenă a carierei mele. Dar de acolo de sus sunt sigur că este atât de mândru că fiica lui e campioană olimpică”, a mai spus ea.

Americanca Richardson a cucerit argintul în 10.87, în timp ce compatrioata sa Melissa Jefferson a luat bronzul în 10.92. Deși învinse, ele au bifat o performanță. A fost pentru prima dată când alergătorii americani au obținut două medalii în această probă, de la Atlanta 1996.

Este prima medalie olimpică pentru țara sa

Julien Alfred s-a născut la Castries, capitala cu 20.000 de locuitori a insulei Santa Lucia. O insulă din Caraibe, aflată mai aproape de America de Sud decât de cea de Nord.

Principalul sport din Santa Lucia este cricketul.

Julien Alfred s-a făcut cunoscută lumii la Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires 2018, unde a câștigat argintul la 100 m. Totuși, puțini ar fi putut prezice ascensiunea ei rapidă în sport, Însă acele Jocuri din Argentina au avut o influență profundă asupra tinerei atlete.

“Nu știam cum să mă privesc la acel moment, ca o tânără vedetă sau nu”, a mărturisit Alfred într-un interviu exclusiv cu Olympics.com. “Dar cred că acela a fost începutul a ceva măreț… care mi-a influențat și alegerile”, a completat ea.

S-a remarcat la întrecerile universitare

La facultate, Alfred a început, cu adevărat, să își valorifice potențialul, devenind triplă campioană NCAA cu Universitatea din Texas și prima sportivă universitară care a spart bariera de șapte secunde la 60 m.

Chiar și așa, este o mare diferență între o vedetă universitară și o campioană olimpică. Alfred a recunoscut că a visat la acest moment încă de când era copil. La o victorie atât pentru ea, cât și pentru țara sa.

“Crescând, am spus întotdeauna că vreau să fiu unul dintre primii medaliați olimpici din Saint Lucia”, a spus ea. Visul i s-a îndeplinit într-o zi ploioasă la Paris, departe de cele 325 de raze de soare pe care Saint Lucia le are în medie în fiecare an.

Shelly-Ann Fraser-Pryce s-a retras înainte de semifinale

Pentru Richardson, campioana mondială în exercițiu, ieri a fost o zi la care s-ar putea uita în urmă cu regret. La 24 de ani, ea se află însă, î în primele etape ale carierei sale. Olimpiada de acasă, de la Los Angeles 2028, i-ar putea aduce și ei un titlu olimpic.

Finala probei de 100 de metri nu a avut-o la linia de start pe jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ea s-a retras înainte de semifinale din cauza unei accidentări la coapsă. Fraser (37 ani) are șase medalii olimpice, dintre care trei de aur.

