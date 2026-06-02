Campioana încă nu l-a convins! Universitatea Craiova riscă să-și piardă starul: „Există o ofertă!”

Universitatea Craiova încearcă să-i prelungească înțelegerea lui Adrian Rus, însă fundașul central nu a oferit încă un răspuns final. Gică Craioveanu a dezvăluit că internaționalul român analizează și alte variante.
Tibi Cocora
02.06.2026 | 10:17
Universitatea Craiova se află în fața unei situații delicate în ceea ce îl privește pe Adrian Rus, unul dintre oamenii de bază ai lui Filipe Coelho. Contractul fundașului central expiră în această vară și deși clubul i-a pus pe masă o propunere de prelungire, răspunsul întârzie să apară.

Craioveanu a dezvăluit situația lui Adrian Rus: „Te poți gândi la ultimul contract!“

Ajuns în Bănie în vara anului trecut din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Pisa, Adrian Rus s-a impus rapid în primul „11” al Universității Craiova și a devenit unul dintre cei mai constanți fotbaliști ai formației pregătite de Filipe Coelho. Evoluțiile solide din centrul defensivei l-au transformat într-un titular incontestabil, iar conducerea clubului își dorește să continue colaborarea și în sezonul viitor.

Totuși, situația este departe de a fi rezolvată. Gică Craioveanu a dezvăluit că fundașul are deja pe masă o ofertă de prelungire din partea campioanei României, însă nu se grăbește să ofere un răspuns final.

„Este o ofertă, dar Adi Rus are ultimul cuvânt. Îți dai seama, dacă vine o ofertă superioară, te gândești. Are o vârstă și te poți gândi la ultimul contract”, a declarat Gică Craioveanu, la Digisport.

În sezonul recent încheiat, fundașul cotat în prezent la 1,2 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, a adunat 34 de apariții în toate competițiile și a contribuit inclusiv pe faza ofensivă, cu patru goluri marcate. De-a lungul carierei, internaționalul român a evoluat pentru Pisa, Pafos, Fehervar, Balmazujvaros și Sepsi, iar pentru prima reprezentativă a României a strâns 22 de selecții și un gol.

Mihai Rotaru nu renunță la o posibilă înțelegere cu Rus: „Suntem pe drumul cel bun!”

Universitatea Craiova a semnat cu Adi Rus în septembrie 2025, mutare anunțată la acel moment în exclusivitate de FANATIKFundașul central a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB, căruia i-a transmis ulterior un mesaj după ce a semnat cu oltenii. Mihai Rotaru a vorbit despre fotbalistul său și a spus că duminică, 24 mai, poartă negocierile finale cu acesta privind prelungirea contractului.

„(n.r. – V-ați închis sau încă nu?) Încă nu. Sunt optimist. (n.r. – Îl vrea Rădoi la Gaziantep?) Nu, nu este adevărat. Sunt optimist totuși. Suntem pe drumul cel bun, dar nu pot să știu niciodată. Indiferent dacă ne înțelegem sau nu cu Adi, eu îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut aici și cred că a contribuit foarte mult la performanțele noastre. Toți au contribuit foarte mult, dar Adi a venit și a luptat până la ultima picătură”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

Ce spunea Adrian Rus despre viitorul său la Universitatea Craiova

Bucuria eventului alături de Universitatea Craiova l-a făcut pe Adrian Rus să reacționeze cu privire la viitorul său la echipă imediat după meciul decisiv cu U Cluj. „Negociem de mult, suntem foarte aproape, mă simt extraordinar aici şi îmi doresc să rămân”, a spus Adrian Rus, vizibil emoţionat la finalul meciului câștigat cu 5-0 contra lui U Cluj.

FANATIK a aflat că oltenii îi pregătesc un contract pe 3 ani fundașului central. Astfel, din toți acești ani alături de club, dar și din suma pe care o va încasa la semnătură, va ajunge aproape la nivelul lui Alexandru Cicâldău. Cu totul, Adi Rus va câștiga 1,3 milioane de euro.

  • 1,2 milioane de euro valorează în prezent Adrian Rus
  • 22 de selecții a strâns la naționala României
