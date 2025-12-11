Campioana mondială care și-a distrus sănătatea din cauza alimentației: ”A fost ceva care m-a epuizat”

ADVERTISEMENT

Lucy Charles-Barclay este campioana mondială din Marea Britanie care a dezvăluit experiența neplăcută din ultimii ani. Sportiva de 32 de ani a spus cum și-a distrus sănătatea din cauza alimentației, fără să-și dea seama de asta.

Sportiva care s-a chinuit din cauza produselor consumate

O cunoscută sportivă britanică a povestit experiența nefericită prin care a trecut în ultimii ani. Vedeta a fost desemnată campioană mondială la triatlon și Ironman, destinul său schimbându-se radical în urmă cu ceva vreme.

Sportiva de 32 de ani a trecut prin chinuri groaznice din cauza produselor pe care le consuma, mai ales înainte de competiții. O viață întreagă a urmat o alimentație care nu-i făcea deloc bine, ci dimpotrivă, o afecta enorm.

Din păcate, nu a știut acest aspect important despre organismul său. A ajuns să-și facă rău neștiind că suferă de o maladie autoimună cronică severă. Mai exact, aceasta a dezvăluit că a fost diagnosticată, în 2024, cu boala celiacă.

În cazul pacienților care au această maladie doctorii le interzic consumul de gluten. Studiile arată că acesta distruge mucoasa intestinului subțire, neplăcere de care s-a lovit și din Marea Britanie.

„Mă îndopam cu carbohidrați din paste, pizza și tot felul de alimente care conțin gluten. Practic, mă otrăveam cu mâna mea înainte de fiecare concurs de anduranță. A fost ceva care m-a epuizat: accidentare, recuperare, din nou accidentare.

Și nu puteam înțelege ce se întâmplă. După cum vă puteți imagina, consumul de gluten timp de 30 de ani, fără să știi că ești celiac, poate provoca destul de multe daune”, a spus Lucy Charles-Barclay, conform .

Cum i s-a schimbat viața după ce a aflat de boală

Înainte de a fi diagnosticată cu această afecțiune, a suferit mai multe accidentări. Se simțea epuizată și lipsită de energie, fără să știe ce i se întâmplă. După ce a aflat de boala celiacă lucrurile s-au schimbat complet.

A renunțat definitiv la pâine, cereale și paste. Regimul său nu este unul simplu și ușor de gestionat, însă face acest lucru pentru starea sa de bine. A fost nevoie de aproape un an ca intestinul subțire să i se vindece.

„Diagnosticul de boală celiacă a fost un adevărat moment de revelație. Cred că pentru mulți oameni e destul de neplăcut să afle așa ceva. Dar pentru mine, a fost o schimbare în bine.

De obicei, mă antrenez aproximativ 30 de ore pe săptămână. Fac exerciții de forță și menținere, în principal pentru a preveni accidentările. Este un efort foarte intens pentru întregul organism”, a mai spus Lucy Charles-Barclay.