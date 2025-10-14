Campioană mondială, fugărită de 100 de bărbați pentru 100.000 de dolari. Cum s-a terminat una dintre cele mai provocatoare curse din istorie

Jimmy Donaldson, cunoscut sub numele de MrBeast, a obișnuit pe toată lumea cu provocările sale virale, , având peste 444 de milioane de fani.

100 de studenți americani au concurat cu o campioană mondială

El a revenit în prim plan, prin una dintre cele mai spectaculoase provocări din sport. Aceasta a avut-o ca protagonistă pe atleta de clasă mondială, campioană și multiplu medaliată, Melissa Jefferson-Wooden.

Ea a alergat alături de 100 de studenți pentru un premiu de 100.000 de dolari. Suma urma să fie câștigată de fiecare voluntar care ajungea la linia de sosire înaintea ei, sau de ea, în cazul câștigării cursei.

Ceea ce s-a întâmplat, deoarece cea mai rapidă femeie din lume a fost mai iute decât sportivii universitari. Evenimentul a avut loc în campusul Universității din Carolina de Nord (UNC), cu o sută de studenți de sex masculin, gata să se măsoare cu Jefferson-Wooden. Întrecerea s-a ținut pe un traseu de puțin peste o sută de metri, traversând două terenuri de fotbal.

Un singur bărbat a reprezentat o amenințare reală

Încă din start, viteza lui Jefferson-Wood a ieșit în evidență și, deși plecarea sa nu a fost mega- explozivă, ea a recuperat rapid teren și s-a menținut la conducerea până la linia de sosire. Doar unul dintre cei o sută de rivali, numărul 35, a fost un pericol real pentru triumful ei, dar nici măcar el nu a putut schimba deznodământul final.

Melissa Jefferson-Wooden (24 ani) s-a impus recent ca una dintre marile figuri ale atletismului mondial. În urmă cu câteva săptămâni, ea a luat trei medalii de aur la Campionatele Mondiale, câștigând medalia de aur la 100 m, 200 m și ștafeta 4×100m.

10,61, recordul Melissei pe distanța de 100 de metri

Un record grozav, care o plasează ca una dintre cele mai rapide atlete din istorie și care i-a adus inclusiv posibilitatea să facă parte din ultima provocare a lui MrBeast.

Sportiva a alergat sub numele ei de fată, Melissa Jefferson, până în martie, când s-a căsătorit cu Rolan Wooden II și a și luat numele lui. Cei doi s-au cunoscut la Universitatea Coastal Carolina, unde el juca fotbal american, iar ea era în echipa de atletism.

Melissa este una dintre cele mai populare sportive din SUA. Ea provine din Georgetown, Carolina de Sud, un orășel cu o populație de 8.403 locuitori, „Sunt o fată dintr-un oraș mic, de la țară, care mergea la școală prin pădure”, a dezvăluit campioana, care măsoară doar 1,65 metri.