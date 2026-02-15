Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră

ADVERTISEMENT

E prima femeie care a cucerit medalii la Jocurile Olimpice de iarnă și la cele de vară. Lauryn Williams este o mare campioană de origine americană, dara cum a ajuns la sapă de lemn. Cu ce se ocupă la vârsta de 42 de ani.

Sportiva cu medalii olimpice care are probleme financiare

Lauryn Williams este o figură emblematică în Statele Unite ale Americii, cu toate că în Europa nu este celebră. Atleta a participat de-a lungul carierei sale la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice de vară. În urma acestora a câștigat o medalie de aur.

De asemenea, a cucerit o medalie de argint în probele de 4×100 m și 100 m. După Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 a reușit să adauge în palmaresul său o medalie de argint. Aceasta a fost obținută la proba de bob dublu feminin.

E prima femeie la ambele ediții ale Jocurilor Olimpice. În anii de glorie a semnat un contract de sponsorizare în valoare de 200.000 de euro pe an. Din păcate, nu s-a ales cu foarte mulți bani de pe urma acestuia.

O parte de 20% s-au dus către impresar. În plus, o altă parte a fost plătită către impozite și taxe. Acesta este motivul pentru care a încercat mai multe meserii. Lauryn Williams a fost consilier financiar, precum și expert în împrumuturi pentru studenți.

”Banii nu ajung cum își imaginează oamenii”

Campioana olimpică este cunoscută drept autor și podcaster specializat în îmbunătățirea cunoștințelor financiare ale tinerilor și sportivilor. Lauryn Williams face un intership pentru care primește 12 euro pe oră.

Recunoaște că are probleme de ordin financiar, sugerând că sportivii nu câștigă atât de mult cum cred unele persoane. Sportiva americană care a avut o carieră care a durat 10 ani, la finalul ei fiind nevoită să se reinventeze.

„Există această concepție greșită cum că, pentru că am fost prima și am făcut ceva fără precedent, sunt angajată pentru tot restul vieții să țin discursuri. Mai reușesc să obțin diverse colaborări ici și colo.

Nu pot să-mi câștig existența din asta. Știrea a captat atenția, dar nu și pe cea a sponsorilor. Am câștigat 80 de mii de dolari în anul în care am devenit prima americancă medaliată la Jocurile Olimpice de vară și de iarnă.

Dar eram deja cu un pas în spate, pentru că aveam 30 de ani. Prietenii de vârsta mea erau deja medici, avocați, aveau cariere bine înrădăcinate.

În schimb, eu am petrecut 20 de ani concurând, așa că m-am simțit cam nesigură (n.r. – după ce a terminat-o cu sportul). Banii nu ajung cum își imaginează oamenii, chiar dacă la 20 de ani am avut un trai destul de bun pentru o tânără de această vârstă.

Cariera mea a durat cu adevărat 10 ani și m-am descurcat mai bine decât o persoană obișnuită în tot acest timp”, a declarat Lauryn Williams, potrivit .

Totodată, campioana a subliniat că nu a avut un venit constant care să-i permită să ducă o viață fără griji. Se numără printre sportivii care nu trăiesc din ce au agonisit de-a lungul anilor pentru că nu a avut câștiguri uriașe.