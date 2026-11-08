Campioana olimpică a renunțat la gradul de mareșal după 19 ani! Decizia neașteptată și anunțul oficial: „Mă întorc acasă”

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Una dintre cele mai importante sportive din istoria Italiei a hotărât să încheie un capitol important din carieră. Federica Brignone (36 de ani), câștigătoare a două medalii de aur la a renunțat la statutul de militar și a anunțat că se întoarce la clubul la care a făcut primii pași în schi.

Campioana olimpică Federica Brignone a părăsit Carabinierii după 19 ani

Federica Brignone a decis să părăsească gruparea sportivă a Carabinierilor, instituție din care făcea parte încă din 2007, când avea doar 17 ani. Potrivit publicației italiene , schioarea a ales să revină la Sci Club Courmayeur, formația la care și-a început cariera.

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Despărțirea de Carabinieri a devenit oficială pe 26 octombrie, iar anunțul public a fost făcut pe 2 noiembrie, printr-un mesaj postat pe contul personal de Instagram. Sportiva a ținut să le mulțumească reprezentanților instituției pentru sprijinul de care a beneficiat de-a lungul celor aproape două decenii.

„Mulțumesc Centrului Sportiv al Carabinierilor, care m-a însoțit atâția ani, plini de succese. În acest moment al carierei mele, am decis să mă despart de instituție și voi reveni pe schiuri sub culorile clubului la care am crescut”, a transmis Federica Brignone, pe Instagram.

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Decizia este surprinzătoare, având în vedere că italianca primise gradul de mareșal pentru meritele sale sportive. Pe 22 decembrie 2025, Brignone depusese jurământul în cadrul unei ceremonii organizate la Roma, după o avansare extraordinară acordată pentru performanțele obținute. Anterior, în octombrie 2022, sportiva fusese avansată la gradul de vicebrigadier. Astfel, după aproape două decenii petrecute în cadrul Carabinierilor, Brignone a ales să renunțe la cariera militară și să revină la originile sale sportive.

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De ce a luat Federica Brignone această decizie

Deși Federica Brignone nu a oferit o explicație detaliată pentru despărțirea de Carabinieri, revenirea la Sci Club Courmayeur are o puternică încărcătură sentimentală. În 1996, când familia sa s-a mutat în localitatea La Salle, din regiunea Valle d’Aosta, viitoarea campioană olimpică s-a înscris la acest club. Un an mai târziu, a reușit să câștige prima sa competiție de schi.

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Sci Club Courmayeur a fost fondat în 1912 și reprezintă unul dintre cluburile de tradiție ale sporturilor de iarnă din Italia. Revenirea lui Brignone înseamnă, practic, întoarcerea în locul în care a început povestea unei cariere extraordinare. Presa italiană a interpretat această alegere drept o posibilă decizie de suflet, însă motivele exacte ale despărțirii nu au fost făcute publice.

Plecarea din Carabinieri nu înseamnă și retragerea din sportul de performanță pentru Federica Brignone. Ea intenționează să continue să concureze, de această dată reprezentând clubul copilăriei.

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Două medalii de aur olimpice și o accidentare teribilă. Când ar putea reveni Federica Brignone în competiții

Federica Brignone este una dintre cele mai titrate schioare din istoria Italiei. , aceasta a cucerit două medalii de aur, în probele de Super-G și slalom uriaș. Performanțele au fost cu atât mai spectaculoase cu cât sportiva suferise o accidentare gravă la genunchiul stâng în aprilie 2025. Brignone a reușit să revină la cel mai înalt nivel după un proces dificil de recuperare.

În palmaresul său se regăsesc și două Globuri de Cristal pentru câștigarea clasamentului general al Cupei Mondiale, în 2020 și 2025, fiind prima italiancă din istorie care a obținut această performanță.

Problemele medicale nu au dispărut însă complet. În august 2026, sportiva a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, în urma căreia i-au fost îndepărtate placa și șuruburile montate după accidentare. Din cauza recuperării, Brignone a ratat debutul noului sezon al Cupei Mondiale, la Sölden, pe 24 octombrie. La începutul lunii noiembrie, campioana italiană se pregătea încă în sala de forță, fără să fi revenit la antrenamentele pe zăpadă.

Deocamdată, nu există o dată oficială pentru revenirea sa în competiții. Unul dintre obiectivele sportivei este participarea la Campionatele Mondiale de schi alpin de la Crans-Montana, programate în februarie 2027.