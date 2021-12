Campioană olimpică, desfigurată de antrenorul ei! Agresorul, care este și partenerul de viață al sportivei, a fost arestat și, ulterior, eliberat! Atenție, imagini cu impact emoțional

Judoka Margaux Pinot a postat miercuri, pe propriul cont de twitter, o fotografie cu chipul ei tumefiat, explicând că nu înțelege de ce partenerul ei, Alain Schmitt, pe care l-a acuzat de violență domestică, a fost eliberat, informează .

Margaux Pinot a fost dată cu capul de pământ de mai multe ori

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost victima unui atac în propria mea casă, de către partenerul și antrenorul meu”, a scris medaliata cu aur în proba pe echipe mixte la .

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

J’ai été insultée, rouée de coups de poings,

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. — Margaux Pinot (@MargauxPinot2)

„Am fost insultată, lovită cu pumnul și am fost dată cu capul de pământ de mai multe ori. Și, în cele din urmă, m-a sugrumat. Am crezut că mor”, a continuat ea.

ADVERTISEMENT

Sângele lui Margaux Pinot era împrăștiat pe podeaua apartamentului

„Am mai multe răni, inclusiv nasul rupt și mi s-a dat o pauză totală de 10 zile de la orice activitate. Justiția a decis să-l elibereze.

Ce valoare are apărarea lui calomnioasă împotriva rănilor mele și a sângelui împrăștiat pe podeaua apartamentului meu? Ce lipsea? Să mor, poate? Probabil că judoul m-a salvat”, a mai scris sportiva.

ADVERTISEMENT

Alain Schmitt susține că nu i-a dat niciun pumn și nicio palmă

Marți seară, Alain Schmitt, în vârstă de 38 de ani, a contestat aceste acuzații. „Nu i-am dat niciun pumn și nicio palmă”, a spus el. „Aceste urme sunt locurile în care m-am lovit. Și sunt peste tot, pentru că m-a lovit mult”, a replicat sportiva.

Una dintre colegele ei de lot, Agbégnénou Clarisse, a sărit în apărarea ei. „Nu am cuvinte să exprim tot ce se întâmplă în capul și corpul meu, ca femeie, după ce am văzut prin ceea ce a trecut colega mea, Margaux Pinot.

ADVERTISEMENT

Je n’ai pas les mots pour exprimer tout ce qui se passe dans ma tête et mon corps en tant que femme face à ce que ma coéquipière Margaux Pinot a subi.

D’autant plus choquée de la décision de la justice. Que faut-il pour que les sanctions tombent, la mort? — AGBÉGNÉNOU Clarisse (@Gnougnou25)

Cu atât mai șocată sunt de decizia instanței. Ce este nevoie ca sancțiunile să se mențină, să moară cineva?”, s-a întrebat, ea, pe contul personal de twitter.

Margaux Pinot este internată în spital cel puțin până duminică

Alain Schmitt, antrenor şi fostul membru al echipei franceze de judo, a ajuns în arestul poliției din Seine-Saint-Denis, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sportivul de 38 de ani a fost arestat în Blanc-Mesnil, după ce un vecin al lui Margaux, la care aceasta s-a refugiat, a sunat la poliție.

ADVERTISEMENT

În cursul aceleiași nopți, Pinot a fost dusă la spital, unde a fost internată pentru minimum opt zile.

Alan Schmitt a avut performanțe modeste ca sportiv

Cea mai bună performanță a lui Alan Schmitt la nivel internațional este medalia de bronz cucerită la Campionatul Mondial din 2013, care a avut loc la Rio de Janeiro (Brazilia). A mai obținut locul 5 la aceeași competiție în 2011 (Istanbul, Turcia) și 2014 (Chelyabinsk, Russia).

ADVERTISEMENT

În 2006 a terminat tot pe locul 5, la Campionatul European care a avut loc la Tampere (Finlanda). A participat la Jocurile Europene din 2011, care au avut loc la Istanbul, clasându-se pe același loc 5.

La Jocurile Olimpice a participat o singură dată, în 2012, la Londra. A fost repartizat în Grupa C, unde a trecut de olandezul Guillaume Ricaldo Elmont, după care a fost invins prin ippon de argentinianul Emmanuel ‘Emma’ Lucenti. Toate aceste performanțe le-a oibținut la categoria 81 de kilograme.