Campioana olimpică, dezamăgită de poporul român care nu a susținut-o. Are legătură cu aurul pierdut la Jocurile Olimpice de la Beijing

A cucerit prima medalie pentru delegația României la ediția Jocurilor Olimpice de la Beijing, dar nu a fost de ajuns. Campioana olimpică, Ana Maria Brânză, s-a arătat dezamăgită de poporul român care nu a susținut-o la acea vreme.

O sportivă celebră, criticată pentru că nu a cucerit aurul olimpic

Ana Maria Brânză este o fostă spadasină care a adus țării noastre premii importante. , însă nu poate uita suferința pe care a simțit-o la un moment dat. Totul are legătură cu Jocurile Olimpice de la Beijing.

În anul 2008, celebra sportivă, acum în vârstă de 41 de ani, a câștigat medalia de argint la proba individuală. S-a luptat în finală cu nemțoaica Britta Heidermann (11-15), care a ocupat primul loc pe podium.

Atunci cunoscuta campioană olimpică, care a ieșit pe locul 2, a simțit că nu are parte de susținerea oamenilor. Poporul român ar fi criticat-o pentru că a pierdut medalia de aur, însă și-a luat revanșa în anul 2021.

„La Beijing, lumea spunea că Ana Brânză «a pierdut aurul». După Tokyo, au fost mult mai puțini cei care au văzut lucrurile așa. Diferența asta, la 13 ani distanță, spune multe despre noi, ca oameni.

Pentru mine, medalia de la Beijing a fost momentul în care am urcat pentru prima oară pe podiumul olimpic și mi-am promis că voi face tot ce ține de mine ca să revin acolo”, a declarat Ana Maria Brânză, conform .

”Nu pot spune că nu mi-ar fi plăcut aurul”

Campioana olimpică a demonstrat că este o sportivă de valoare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, desfășurate în 2021. Fosta spadasină a obținut din nou argintul la proba individuală de floretă. De această dată oamenii au reacționat cu totul diferit.

Într-un interviu pe care l-a acordat după competiție a recunoscut că a avut alt mindest față de Beijing. A făcut o promisiune de care s-a ținut, reușind să nu se grăbească și să fie mai interesată de sport, decât de spectacol.

„La Tokyo, în schimb, a fost cea mai muncită medalie a mea, cea pentru care a trebuit să mă reconstruiesc, să mă reinventez, să mă străduiesc mai mult ca niciodată. Ambele sunt perfecte în felul lor.

Nu pot spune că nu mi-ar fi plăcut aurul, dar cred sincer că sportul m-a răsplătit, uneori, chiar m-a răsfățat”, a mai spus , Ana Maria Brânză, mai arată sursa menționată mai devreme.

În palmaresul spadasinei românce se mai găsește încă o medalie olimpică, aur cu echipa în 2016, la Rio de Janeiro. A cucerit acest premiu important alături de Simona Pop, Simona Gherman și Loredana Dinu.