Campioana olimpică, mondială şi europeană de handbal vine la Bucureşti! România – Norvegia, meci de gală în Sala Polivalentă

Naţionala de handbal feminin a României joacă în EHF Euro Cup împotriva naţionalei Norvegiei, campioana olimpică, mondială şi europeană en-titre. Meciul este programat miercuri, de la ora 19:00, în Sala Polivalentă din Bucureşti.
Se anunţă o atmosferă de mare meci în Capitală, dar pentru moment mai există la vânzare bilete, care costă între 30 şi 60 de lei la tribune, respectiv 20 şi 40 de lei la peluze. S-au epuizat până acum doar biletele la loje, care costă 100, respectiv 80 de lei. Oficialii FRH speră ca până miercuri, la ora meciului, să fie sold-out.
Este meciul retur din turneul EHF Euro Cup, în care România îşi va măsura forţele cu cea mai bună naţională din lume. Un test excelent în vederea Campionatului European din finalul anului, pe care ţara noastră îl va găzdui.
Ovidiu Mihăilă a decis să o convoace la acest meci pe Bianca Bazaliu. Handbalista de la Gloria Bistriţa revine la echipa naţională şi este pentru prima dată în lot sub comanda selecţionerului. În plus, pe lista convocărilor se află doar doi portari, în loc de trei, câţi erau convocaţi în mod tradiţional.
Lotul României pentru duelurile cu Norvegia şi Polonia:
Norvegia vine la Bucureşti cu cea mai bună garnitură posibilă şi cu cea mai bună handbalistă a lumii în lot: Henny Reistad. Va face deplasarea la Bucureşti şi legendara Katrine Lunde, din Liga Naţională fiind convocată Anniken Wollik, de la SCM Râmnicu Vâlcea.
Lotul Norvegiei pentru meciurile cu România şi Slovacia:
România a pierdut singurul meci din această ediţie a EHF Euro Cup în turul din Norvegia, scor 27-29. O evoluţie curajoasă a „tricolorelor”, care au o şansă uriaşă de a merge în Final Four-ul competiţiei, având nevoie de un singur punct în ultimele două etape, cu Norvegia şi Polonia.
Norvegia domină şi această competiţie la care participă echipele calificate deja la turneul final. Nordicele au câştigat toate cele 16 meciuri jucate în cele trei ediţii disputate până acum. Sunt deja calificate în semifinale, cu maximum de puncte obţinute până în prezent.
Este şi un duel între cele mai bune marcatoare din această ediţie a EHF Euro Cup. Sorina Grozav este golghetera turneului, cu 32 de goluri înscrise şi o depăşeşte pe Henny Reistad, superstarul Norvegiei având 25 de reuşite.