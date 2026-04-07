Campioana olimpică, mondială şi europeană de handbal vine la Bucureşti! România – Norvegia, meci de gală în Sala Polivalentă

Naţionala de handbal feminin a României joacă în EHF Euro Cup împotriva naţionalei . Meciul este programat miercuri, de la ora 19:00, în Sala Polivalentă din Bucureşti.

Au mai rămas bilete la tribune şi la peluze! Sold out doar la loje deocamdată

Se anunţă o atmosferă de mare meci în Capitală, dar pentru moment mai există la vânzare bilete, care costă între 30 şi 60 de lei la tribune, respectiv 20 şi 40 de lei la peluze. S-au epuizat până acum doar biletele la loje, care costă 100, respectiv 80 de lei. Oficialii FRH speră ca până miercuri, la ora meciului, să fie sold-out.

Este meciul retur din turneul EHF Euro Cup, în care România îşi va măsura forţele cu cea mai bună naţională din lume. Un test excelent în vederea , pe care ţara noastră îl va găzdui.

Revine Bianca Bazaliu la echipa naţională! Lotul ales de Ovidiu Mihăilă

Ovidiu Mihăilă a decis să o convoace la acest meci pe Bianca Bazaliu. Handbalista de la Gloria Bistriţa revine la echipa naţională şi este pentru prima dată în lot sub comanda selecţionerului. În plus, pe lista convocărilor se află doar doi portari, în loc de trei, câţi erau convocaţi în mod tradiţional.

Lotul României pentru duelurile cu Norvegia şi Polonia:

Portari: Diana Ciucă (Rapid București), Bianca Curmenț (CSM Corona Brașov)

Extreme dreapta: Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Centri: Alisia Boiciuc (CSM Corona Brașov), Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Elena Roșu (Dunărea Brăila)

Interi stânga: Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița), Sorina Grozav (CSM Corona Brașov), Ștefania Stoica (Gloria Bistrița)

Extreme stânga: Eva Kerekes (Gloria Bistrița), Alexandra Szoke (CSM București)

Pivoţi: Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea), Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița)

Norvegia vine la Bucureşti cu cea mai bună echipă!

Norvegia vine la Bucureşti cu cea mai bună garnitură posibilă şi cu cea mai bună handbalistă a lumii în lot: Henny Reistad. Va face deplasarea la Bucureşti şi legendara Katrine Lunde, din Liga Naţională fiind convocată Anniken Wollik, de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Lotul Norvegiei pentru meciurile cu România şi Slovacia:

Portari: Katrine Lunde (fără club), Eli Marie Raasok (Storhamar Elite), June Cecilie Krogh (Storhamar Elite)

Extreme dreapta: Malin Aune (Storhamar), Emilie Hovden (Gyor)

Interi dreapta: Nora Mørk (Esbjerg), Stine Skogrand (Ikast)

Centri: Henny Reistad (Esbjerg), Live Rushfeldt Deila (Esbjerg)

Interi stânga: Veronica Kristiansen (Gyor), Frida Brandbu Anderse (Sola), Kristine Breistøl (Gyor), Thale Rushfeldt Deila (Odense)

Extreme stânga: Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea), Stella Waagan Kruse (Tertnes)

Pivoţi: Vilde Ingstad (Ferencvaros), Selma Henriksen (Sola), Ane Høgseth (Ikast)

România are nevoie de un punct cu Norvegia şi Polonia pentru a merge în Final Four!

România a pierdut singurul meci din această ediţie a EHF Euro Cup în turul din Norvegia, scor 27-29. O evoluţie curajoasă a „tricolorelor”, care au o şansă uriaşă de a merge în Final Four-ul competiţiei, având nevoie de un singur punct în ultimele două etape, cu Norvegia şi Polonia.

Norvegia domină şi această competiţie la care participă echipele calificate deja la turneul final. Nordicele au câştigat toate cele 16 meciuri jucate în cele trei ediţii disputate până acum. Sunt deja calificate în semifinale, cu maximum de puncte obţinute până în prezent.

Este şi un duel între cele mai bune marcatoare din această ediţie a EHF Euro Cup. Sorina Grozav este golghetera turneului, cu 32 de goluri înscrise şi o depăşeşte pe Henny Reistad, superstarul Norvegiei având 25 de reuşite.

