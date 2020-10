Campioana României are încă doi infectați cu COVID-19. Cinci oameni de la CFR au virusul

CFR Cluj are noi oameni infectați cu COVID-19. Numărul cazurilor de coronavirus de la campioana României a ajuns acum la cinci pentru că Alex Chipciu și Cristian Panin au fost testați pozitiv.

CFR-ul este din nou afectată de acest virus. Cei de la GSP.ro notează că jucătorul Alexandru Chipciu (31 de ani) și Cristian Panin, team managerul formației sunt infectați cu coronavirus.

În opt meciuri a evoluat Alex Chipciu pentru ardeleni în actualul sezon. CFR Cluj a făcut ieri testele pentru COVID-19, iar cei doi clujeni au ieșit pozitivi. Luni, campioana României va face alte teste.

Chipciu și Panin au coronavirus

Cu cei doi, ardelenii au acum cinci oameni infectați cu coronavirus. Joi, înainte de duelul cu elvețienii de la Young Boys Berna, vârful Vojtus, șoferul autocarului și un kinetoterapeut au ieșit și ei pozitivi la test. Ardelenii s-au testat din nou joi și nu a mai fost depistat niciun caz de COVID-19.

Campioana României a avut parte de momente dificile la sfârșitul stagiunii trecute. 26 de cazuri de coronavirus au fost depistate atunci în lot și în conducere, inclusiv antrenorul Dan Petrescu a avut virusul și nu a mai stat pe bancă la ultimele trei jocuri din sezonul în care ardelenii au cucerit din nou campionatul României. CFR-ul a spus că jumătate dintre rezultatele testelor au fost fals pozitive și a zis că va da în judecată clinica ”Regina Maria”, unde au făcut testele jucătorii pe care clubul nu-i vedea bolnavi.

4.000 de euro dă CFR-ul pentru fiecare testare de coronavirus. În campionatul României, echipele trebuie să-și testeze fotbaliștii , dar și pe ceilalți oficiali o dată la două săptămâni. În Europa League, testele sunt făcute cu două zile înaintea fiecărei dispute.

Opt partide a bifat Chipciu pentru CFR în sezonul acesta

Alex Chipciu a evoluat în patru meciuri în acest sezon în campionat pentru cei de la CFR Cluj și nu a marcat niciun gol. În cupele europene a mai strâns patru partide, tot fără gol marcat.

CFR Cluj va evolua în runda a noua a campionatului cu cei de la Gaz Metan Mediaș. Ardelenii nu vor putea conta nici pe Paulo Vinicius care s-a accidentat în meciul cu elvețienii de la Young Boys și va lipsi 2-3 săptămâni.

Antrenorul clujenilor are și alte probleme. Dan Petrescu se plânge că nu are fundași și nici mijlocași suficienți: „Mi-am zis nemulțumirea în fața noastră, am zis că îmi trebuie jucători, nu am zis exact postul, dar aici era problema, la fundașii centrali”.

