Campioana României are un nou antrenor! Cine l-a înlocuit pe Adi Vasile la CSM București

, ultimii patru ani şi jumătate în postura de antrenor principal. Ratarea final-four-ului a dus la înlocuirea antrenorului.

Campioana României are un nou antrenor! Cine e înlocuitorul lui Adi Vasile la CSM București

Daneza Helle Thomsen (53 ani) este noul antrenor al echipei CSM Bucureşti! Principala a fost în ultimele două sezoane la echipa franceză Neptunes Nantes, cu care a reușit să ajungă în Final Four-ul EHF European League.

ADVERTISEMENT

Antrenoarea nu este la prima experiență în România, în anul 2017-2018 CSM București ajungea în Final Four-ul Ligii Campionilor cu Helle Thomsen ca tehnician principal.

Cariera noii tehniciene de la CSM București este una de invidiat, daneza având performanțe de excepție la conducerea naționalei Olandei. După preluarea echipei în septembrie 2016, reprezentativa din „țara lalelor” urma să ajungă în finala Campionatului European, iar la doar un an distanță câștiga bronzul mondial.

ADVERTISEMENT

La nivelul echipelor de club, daneza a antrenat Midtjylland Handbold, care în prezent se numește Ikast, în perioada 2012-2016, timp în care a triumfat de două ori în campionatul Danemarcei, iar de două ori a terminat pe poziția secundă. La cârma echipei a câștigat două din trei finale de Cupă, a triumfat în Cupa Cupelor EHF și a disputat o semifinală de Liga Campionilor.

”Vreau să vă spun că am semnat un contract cu CSM Bucureşti şi aştept cu nerăbdare să mă întorc în România, înapoi la club. Aştept cu nerăbdare să lucrez cu oamenii din club, cu sponsorii, cu fanii, cu staff-ul şi, bineînţeles, cu jucătoarele.

ADVERTISEMENT

Sper că ne veţi sprijini cu toţii în sezonul viitor, şi când vom juca bine, dar şi când o vom face mai puţin bine. Şi atunci sper că ne veţi sprijini! Vă doresc o vară cât se poate de bună şi sper să ne revedem în curând, cu ocazia primei partide.”, a fost mesajul oferit de Helle Thomsen într-un video publicat pe pagina oficială de facebook a CSM București.

CSM București s-a despărțit de Adi Vasile

Adi Vasile a fost demis la finalul stagiunii trecute de la CSM Bucureşti după ce . Astfel, după 10 ani petrecuţi la club, ultimii patru ani şi jumătate în postura de antrenor principal, Adi Vasile pleacă de la echipă.

ADVERTISEMENT

“Sunt mândru de cei zece ani în care am lucrat la CSM București. Aici am putut experimenta toate aspectele profesiei de antrenor și am acumulat o experiență fantastică.

Sunt mândru de toate titlurile pe care le-am câștigat cu clubul în ultimii ani, sunt mândru de staff-ul și jucătoarele alături de care am lucrat, precum și de oamenii din club și de fanii noștri fantastici.

CSM a devenit o parte din viața mea, iar acum vreau să folosesc toate cunoștințele câștigate într-un club atât de puternic pentru un nou proiect în handbal. Aștept cu nerăbdare viitorul și drumul care mi se așterne înainte”, a declarat Adi Vasile în momentul despărțirii.