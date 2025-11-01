Sport

Campioana României, direct în turul 2 preliminar al UEFA Champions League?! Care sunt singurele condiții și ce legătură au Rusia și Israel

România ar putea trimite campioana României direct în turul al doilea din Champions League! Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest lucru
Ciprian Păvăleanu
01.11.2025 | 09:17
Cum ar putea România să-și trimită campioana direct în turul al doilea din Champions League
Football Meets Data a venit cu o veste extraordinară pentru SuperLiga României. Campioana din acest sezon ar putea să intre direct în turul al doilea din Champions League, iar condiția ca acest lucru să se întâmple este legată de Rusia și Israel.

Care este prima condiție pentru care România să scape de turul unu din Champions League

În ultimele sezoane, campioana României a fost nevoită să joace nu mai puțin de patru tururi preliminare pentru a intra într-o competiție europeană, însă începând cu sezonul următor acest lucru s-ar putea schimba, iar câștigătoarea SuperLigii să poată intra în competiție mai târziu cu două săptămâni.

La fel ca echipele din Rusia, formațiile din Israel ar urma să fie excluse din competițiile europene în urma agresiunilor din ultimii ani. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci atât Ungaria, cât și România, ar urma să-și trimită campioanele direct în turul doi al Ligii Campionilor, adică faza în care FCSB a fost eliminată de Shkendija în acest sezon.

România trebuie să-și păstreze locul în clasamentul coeficienților UEFA

Analiza statisticienilor este făcută pentru cazul în care clasamentul rămâne neschimbat, însă România poate obține acest lucru și dacă va mai aduna puncte la coeficient prin FCSB și Universitatea Craiova, deși începutul nu promite foarte multe.

Până în acest moment, în 5 meciuri în faza principală, cele două au reușit o singură victorie (Go Ahead Eagles – FCSB 0-1), un egal (U Craiova – Noah 1-1) și trei înfrângeri. În acest moment, în spatele României sunt Serbia și Azerbaidjan, ambele țări cu o singură reprezentantă în competiție.

Steaua Roșie Belgrad joacă în Europa League și va avea meci direct cu campioana României, în timp ce Qarabag evoluează în Champions League și a surprins până acum, însă îi va fi greu să continue să adune puncte în meciurile cu granzii Europei.

Ce alte modificări mai poate produce eliminarea Israelului din competițiile UEFA

În afara echipelor intrate direct în turul doi al Champions League pentru România și Ungaria, ieșirea Israelului din competițiile europene mai poate provoca un lanț de evenimente. Câștigătoarea Cupei Elveției ar merge în turul doi din Europa League, în loc de primul tur, în timp ce câștigătoarele cupelor din Estonia, Albania, Muntenegru, Luxemburg, Țara Galilor și Georgia vor merge în turul doi din Conference League, nu încă din primul tur ca în prezent.

