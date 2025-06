Campioana Sabrina Ionescu, interviu-eveniment în The Athletic despre chinurile unui român în străinătate: „Părinții mei nu aveau serviciu și nici nu știau engleză. Nu uiți niciodată asta”

Sabrina Ionescu a devenit una dintre cele mai bune baschetbaliste din Statele Unite ale Americii. , când a marcat coșul decisiv în ultimele secunde cu o aruncarea de la mijlocul terenului.

Sabrina Ionescu a devenit un mega-start în SUA. Interviu emoționant despre rădăcinile din România

Sabrina Ionescu are o poveste de viață extraordinară. Destinul ei a luat o altă turnură după ce părinții ei au câștigat la loteria vizelor și au emigrat în Statele Unite ale Americii, pe când Sabrina era doar un copil.

Încă de când era doar un copil, Sabrina a lucrat la cafetărie, unde i se asigura un prânz gratuit. Atunci când fratele ei geamăn sărea peste coadă la masa de prânz, ea îi oferea de multe ori o porție suplimentară. Așa arăta copilăria Sabrinei în SUA, care încerca să profite și ea de mâncarea în plus oferită lui Eddy: „Încercam să servesc acel prânz pe cât de bine puteam. Așa ai crescut și pot să spun că de-asta am ajuns cine sunt astăzi.

A însemnat enorm să pot vedea cât de mult au muncit părinții pentru a ajunge aici, căutând un loc de muncă fără să vorbească engleză. Etica muncii e înrădăcinată în mine. E ceva ce nu uiți niciodată”, a mai povestit baschetbalista în interviul din .

Sabrina Ionescu, regină la New York. E campioană în WNBA și medaliată cu aur la Jocurile Olimpice

Sabrina Ionescu a ajuns la al șaselea an consecutiv în prima ligă de baschet feminin din SUA, asta dacă nu luăm în calcul sezonul de debut în care a jucat doar 3 meciuri din cauza unei accidentări.

Sportiva are șanse mari să fie aleasă pentru a patra oară în echipa pentru All Star Game și a reușit să câștige și medalia de aur cu naționala de baschet minim a SUA la Jocurile Olimpice de la Paris.

Este de asemenea imaginea Nike, a apărut într-o reclamă la Super Bowl și s-a căsătorit în urmă cu un an cu Hroniss Grasu, cu care avea o relație de lungă durată. Ajunsă la 27 de ani, Sabrina Ionescu nu se consideră însă un star: „Nu aș spune asta niciodată despre mine. Nici măcar nu pot să o spun”.

Sabrina, veșnic recunoscătoare părinților Dan și Liliana Ionescu

Originile și istoricul familiei sale au ajutat-o și au ghidat-o pe Sabrina în cele mai bune mai momente, dar mai ales în cele mai dificile: „Ăsta este visul american. Asta e partea frumoasă, că am această bază. De-asta niciodată nu pierd contactul cu ceea ce am de făcut și de ce o fac”.

Tatăl Sabrinei, instructor auto în România comunistă, a plecat după căderea regimului în California, unde avea niște rude și a fost nevoit să își lase în urma soția și pe fiul său de doar doi ani, Andrei. A fost șofer de taxi pentru că nu vorbea deloc limba engleză, iar după 5 ani a reușit să își aducă și familia în America, iar în 1997 s-au născut Sabrina și Eddy.

Mama Sabrinei a lucrat la un bar din Nordstrom, unde a fost acceptată fără să vorbească limba engleză: „Mereu sunt niște momente în care nu ne vine să credem unde am ajuns pentru că niciodată nu am uitat de unde am plecat”.

E una dintre baschetbalistele cu cei mai mulți fani în SUA

și a strâns peste 1,4 milioane de urmăritori pe pagina ei oficială de Instagram. Românca e a treia cea mai urmărită baschetbalistă din Statele Unite.

A shot that will live in history. Another look at Sabrina Ionescu’s GAME WINNER 🎯 — WNBA (@WNBA)



Recent a fost plecată într-un turneu la Manila, Hong Kong și Guangzhou, unde a vizitat mai multe școli, iar copiii au început să plângă atunci când au văzut-o. Cam acesta este impactul pe care românca îl are la nivel internațional.

Grasu, soțul Sabrinei care e de asemenea fost fotbalist și de origine română, a vorbit despre acest eveniment: „Când a plecat încă erau copii cu lacrimi de bucurie în ochi. Este imigrantă și să vadă acea lumină în ochii copiilor o face să meargă înainte și să țintească spre noi culmi”.

Americanii pun pentru Sabrina melodii cunoscute în România precum „Opa, Opa” sau „Luna, Luna”, iar românca le-a învățat pe coechipierele sale de la New York Liberty chiar și un dans românesc: „Faptul că sunt româncă a jucat un rol uriaș în parcursul meu și m-a făcut să înțeleg care e amprenta pe care vreau să o las în urma mea”.