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era unul esențial în economia Superligii: dacă ar fi câștigat hunedorenii, s-ar fi apropiat la un punct de Universitatea în clasament. Dar au pierdut, așa că s-au depărtat la șapte, ceea a produs o primă ruptură în clasament, de la locul 4 în jos.

Cu primul meci fără gol primit în deplasare, Coelho vrea să refacă rețeta din sezonul trecut

S-a schimbat ceva în starea de spirit și implicit în exprimarea Craiovei, practic imediat după ce s-au terminat meciurile din preliminariile europene. Atât cu U Cluj, cât și cu Corvinul aseară (ambele au fost partide câștigate la zero), Știința și-a regăsit acea aură de invincibilitate și siguranță. La Arad a fost, de altfel, primul meci în deplasare în care oltenii nu au primit gol, sezonul acesta.

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Sigur, Corvinul a avut și ea două-trei ocazii, așa cum era de așteptat. În fond, hunedorenii sunt conduși de unul dintre cei mai meritorii antrenori români din Superliga și nu pierduseră niciun meci acasă în acest sezon. De asemenea, marcaseră în toate partidele disputate „pe teren propriu” (de fapt, Corvinul joacă meciurile considerate acasă la Arad) și au arătat, în general, că își merită locul în prima ligă.

Dar ardelenii s-au ciocnit de același excelent Popescu (care pare că a reușit să-i sufle definitiv lui Sava postul de titular) și nu au reușit să profite, în ciuda insistențelor, de singurul punct slab pe care Craiova continuă să-l arate: zona din dreapta defensivei, cea pe care adversarii o exploatează intens pe mingile lungi de pe contre, ca să profite de lipsa de rigoare defensivă a lui Mora, respectiv de rigiditatea lui Romanchuk, care nu reușește mereu să-și acopere coechipierul suficient de rapid și de bine pe cât ar impune faza.

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Atuurile Craiovei: doi mijlocași excepționali și anvergura tactică a antrenorului

În rest, Craiova a fost per total la un alt nivel tactic și tehnic față de Corvinul. Ca de obicei, forța Științei a venit mai ales de la mijloc, unde Băluță e deja la al treilea meci în care reușește să-l facă uitat pe Anzor. Iar lângă Băluță stă Cicâldău, el însuși cu o clasă peste orice mijlocaș care evoluează în România în momentul de față, fapt demonstrat de preluarea cu stângul urmată de gol tot cu stângul, la singura reușită a partidei.

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Ca să fie clar, Universitatea are atât de multă calitate la mijloc încât „își permite” să joace fără excepție cu doar doi mijlocași centrali, deși majoritatea adversarelor aduc trei sau chiar patru fotbaliști, în acea zonă centrală.

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E drept, Craiova răspunde inteligent la acest potențial punct slab al inferiorității numerice din zona mediană. Un eventual dezechilibru la mijloc este adresat imediat de extremele foarte disciplinate defensiv ale Universității: atât Matei, cât și Etim, devin mijlocași centrali, la nevoie, iar această disponibilitate fizică și tactică îi face să fie printre preferații antrenorului. În ciuda unei parțiale lipse de calitate tehnică pe faza ofensivă (comparați cu rivalii lor pe post, cel puțin, Baiaram și Băsceanu), Etim și Matei rămân impresionanți la jocul pe mulți suporteri nu par să-l vadă: cel fără minge, cel care se concentrează pe poziționare și anticipație.

Cicâldău, gata să suplinească neinspirația atacanților

După două goluri superbe cu U Cluj etapa trecută, Assad și-a continuat lipsa de constanță și a făcut o partidă modestă la Arad. Greoi și neinspirat, palestinianul a irosit în prima parte câteva acțiuni excelente, pornite de la construcția sau din recuperările ofensive ale coechipierilor lui.

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Dar Coelho are un as în mânecă și pentru situația „vârfului absent din joc”, iar acel as (deloc întâmplător) se află tot în linia mediană: urcările rapide din linia a doua ale unui mijlocaș central. Când Cicâldău și Anzor erau cei care făceau cuplu la mijloc, cel care urca, de regulă, pentru a crea superioritate și haos în centrul defensivei adverse era Anzor. Cu Anzor plecat, însă, dintre cei doi mijlocași centrali, fapt evident aseară.

Prin urcările lui tăioase, „Cic” a creat două ocazii importante și un gol foarte frumos, după o pasă superbă a căpitanului Bancu. Și totuși, Craiova pare că are nevoie de acel atacant constant, care să livreze suficient de mult(e) în fiecare meci încât să fie considerat titularul postului. Doar câteva zile mai târziu, în Bănie o să vină FCSB, într-un meci care se va juca „cu cuțitele pe masă”, iar Știința are mare nevoie de un „killer”.