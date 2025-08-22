Campion al Africii, blocat pe aeroport și expulzat din România: cazul incredibil al mijlocașului împrumutat de CFR Cluj. Nu mai are voie în Schengen

Un internațional senegalez, campion al Africii cu echipa națională, a fost făcut pachet de autorități și trimis în țara natală, în ciuda faptului că semnase un contract cu CFR Cluj.

Campionul Africii, tratat ca un infractor de drept comun

aproape i-au ruinat cariera internaționalului senegalez Moustapha Name. Fotbalistul de 29 de ani, cotat la 1,2 milioane euro a fost ”expulzat” din România, la doar câteva luni după ce fusese prezentat oficial la CFR Cluj. Name fusese împrumutat pentru șase luni de la echipa cipriotă FC Pafos, dar nu și-a mai putut duce contractul la final pentru că a fost oprit pe aeroport și obligat să se întoarcă în țara de origine.

Senegalezul a primit interdicție de a mai intra în România sau în orice alt stat membru al spațiului Schengen pentru o perioadă de șase luni și a primit o amendă contravențională. Motivul pentru care Name a fost tratat ca un infractor de drept comun a fost acela că documentele de ședere nu mai erau în concordanță cu legislația Schengen, adoptată și de România începând cu luna martie.

Mijlocaș defensiv cu zeci de prezențe în liga a doua franceză, Moustapha Name a bifat doar trei prezențe la CFR Cluj, toate din postura de rezervă. El a fost prezentat oficial pe 3 februarie 2025, urmând să rămână aici până la finalul sezonului, cu drept de prelungire.

CFR Cluj i-a înregistrat contractul de muncă în Revisal dar actele nu s-au finalizat din cauza noilor reglementări Schengen

Potrivit datelor obținute de FANATIK, contractul jucătorului a fost înregistrat în Revisal la data de 5 martie 2025. Tot atunci, el a primit și un aviz de muncă, pe baza căruia urma să obțină un permis de ședere.

Doar că, după aderarea la Spațiul Schengen, autoritățile române au devenit mult mai atente atunci când acordă documente de ședere. Astfel, senegalezul de la CFR a fost anunțat că obținerea permisului de ședere în România i-a fost blocată temporar din cauza faptului că nu mai avea file libere în pașaport.

Pentru a-i fi aplicată viza de România, lui Name i s-a cerut să călătorească în Senegal pentru a-și ridica un nou pașaport și apoi la Nicosia pentru a-și prelungi permisul de ședere în Cipru care, între timp, îi expirase. Abia apoi urma senegalezul să revină la Cluj pentru a-și finaliza documentația.

Moustapha Name și-a cumpărat bilet de avion pentru data de 30 aprilie 2025, motiv pentru care s-a deplasat la aeroportul Henri Coandă din Otopeni, unde a fost întâmpinat de polițiștii de frontieră, care l-au anunțat că există câteva probleme cu documentele lui. Ulterior, polițiștii de la Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei București-Otopeni l-au anunțat că se află ilegal pe teritoriul României de mai bine de 85 de zile. Lui nu i s-a mai permis să plece în Cipru ci a fost obligat să-și cumpere un bilet de avion cu destinația Senegal. De asemenea, el a primit o amendă contravențională și i s-a interzis să mai intre în România sau într-un alt stat din spațiul Schengen pentru o perioadă de șase luni.

Moustapha Name a dat în judecată Poliția de Frontieră

Din informațiile FANATIK, internaționalul senegalez le-a reproșat autorităților române că au acționat abuziv. El îi acuză pe români că polițiștii au procedat la fel ca în cazul unei veritabile expulzări, fiind obligat să se întoarcă acasă, deși nu era nevoie. Drept dovadă, spune Name, este că după ce a ajuns în Senegal, el a luat din nou avionul și a călătorit în Cipru fără să aibă vreo problemă în acest sens.

O altă problemă este că măsura luată de autoritățile române îi afectează dreptul la muncă și chiar viitorul carierei. El și-a pierdut nu doar contractul cu CFR Cluj ci și posibilitatea de a juca meciuri internaționale pentru clubul său, FC Pafos, dacă acestea urmează să se joace în Spațiul Schengen.

Moustapha Name a deschis două procese în instanțele din România: unul în care cere anularea măsurii interzicerii în România și Spațiul Schengen dispusă de Poliția de Frontieră la 30 aprilie 2025 sau reducerea perioadei de interdicție de la 6 la 3 luni. În celălalt litigiu, el cere anularea amenzii primite pe aeroportul Otopeni. În primul proces, acțiunea senegalezului a fost respinsă de Curtea de Apel București, iar în celălalt caz, instanța încă nu s-a pronunțat.

Fotbalistul, medaliat de președintele Senegalului

Împrumutul lui Moustapha Name la CFR Cluj a expirat la data de 30 iunie 2025 și nu a mai fost înoit. El nu a fost inclus nici în lotul lui FC Pafos din meciul de la Belgrad, cu Steaua Roșie, în ultimul tur preliminar în Champions League. Potrivit Transfermarkt, contractul lui Name cu gruparea cipriotă expiră în mai 2026.

18 minute a bifat Moustapha Name în tricoul lui CFR Cluj, în trei meciuri din SuperLiga, în care a intrat din postura de rezervă. El nu a mai făcut parte din lotul clujenilor din 20 aprilie 2025.

Înainte de Pafos, Moustapha Name a mai jucat la AS Douanes (Senegal), FC Pau și FC Paris (Franța). De asemenea, el are 6 selecții în echipa națională a Senegalului. În 2021, Namel a făcut parte din lotul care a câștigat primul trofeu de Cupa Africii din istorie. În același an, președintele Senegalului, Macky Sall i-a conferit fotbalistului Ordinul Național al Leului, cea mai înaltă distincție a acestui stat.