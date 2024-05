Campion cu Manchester City, dorit de Marius Șumudică în Turcia: „M-a convins din prima. Am dat telefon direct să îl transfere”

. Jucătorii lui Pep Guardiola au învins West Ham, scor 3-1, și au câștigat al patrulea titlu consecutiv în Premier League.

Marius Șumudică și-a dorit un campion cu Manchester City pe vremea când antrena în Turcia

Performanța a fost lăudată și în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderată de Horia Ivanovici, pe Prima Spor 1. În timp ce pe ecran erau reluate golurile marcate de City în partida din ultima etapă a sezonului, Marius Șumudică, unul dintre invitați, a povestit o întâmplare de pe vremea când antrena în Turcia.

Tehnicianul și-a adus aminte de momentul în care a fost interesat de un transfer al lui Jeremy Doku, pasatorul de la golul 2 marcat de Manchester City în meciul cu West Ham, dar bugetul său era unul mult prea mic în comparație cu pretențiile lui Rennes, clubul la care evolua belgianul la acea vreme.

„Când antrenam în Turcia, am avut buget de un milion de euro să cumpărăm o extremă stânga. Și am căutat în Franța ceva, era pe vremea când Doku juca la Rennes.

Când l-am văzut, am zis direct că îl vreau. Aveam vreo 7-8 pe listă de urmărit, dar m-a convins din prima. Mă uitam cu staff-ul meu și am spus că nu mai are rost să ne uităm, să dăm direct telefon să îl aducă la echipă.

Când am întrebat de el și am auzit cât costă, nu ne-a mai interesat. Era prea scump. L-am găsit pe Doku după nu știu cât timp, era la Manchester City. Nu am văzut în viața mea, un jucător extrordinar”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Jeremy Doku, adversarul României de la Euro

Jeremy Doku este unul dintre jucătorii importanți ai naționalei Belgiei, , cea mai valoroasă echipă pe care „tricolorii” o vor întâlni în faza grupelor.

Ucraina va fi prima echipă pe care România o va înfrunta la Euro. Meciul va avea loc pe 17 iunie, la Munchen, de la 16:00. Ulterior, jucătorii lui Edi Iordănescu se va duela cu Belgia, pe 22 iunie, la Koln, şi cu Slovacia, pe 26 iunie, la Frankfurt.

Înaintea turneului final, „tricolorii” vor disputa și două partide de pregătire: cu Bulgaria, pe 4 iunie, și cu Liechtenstein, pe 7 iunie.