Campion în patru țări! Federația a schimbat regulamentul peste noapte și echipa lui a câștigat titlul

Angel Di Maria este campion și în Argentina. Fotbalistul de 37 de ani a câștigat titlul și în țara natală, după ce reușise aceeași performanță în Spania (Real Madrid), Portugalia (Benfica) și Franța (PSG).

Rosario Central este noua campioană a Argentinei

Starul argentinian a revenit vara trecută la Rosario Central, club unde şi-a început cariera. Iar acum este campion al Argentinei, după ce Federația de la Buenos Aires a schimbat peste noapte regulamentul.

Rosario Central a câştigat primul titlu de campioană a Argentinei din 1987 şi a reuşit acest lucru în circumstanţe bizarre. Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a schimbat regulile, creând un nou titlu de campion bazat pe rezultatele combinate realizate de cluburi în turneele Apertura şi Clausura.

Prin combinarea acestor rezultate, Rosario Central a acumulat un total de 66 de puncte, cu patru mai multe decât Boca Juniors, cel mai apropiat rival al său. Conform regulilor anterioare, clubul cu cele mai multe puncte combinate nu câştiga titlul, dar avea garantat un loc în Copa Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor.

Federația a schimbat regulile peste noapte

Rosario este campioană, dar restul regulamentului rămâne neschimbat: câştigătoarea turneului Apertura, Platense, se va confrunta cu câştigătoarea turneului Clausura, care încă nu a fost stabilit (play-off-urile vor începe sâmbătă), pentru Trofeul Campionilor la sfârşitul anului calendaristic.

După 12 ani, în care fanii echipelor adverse au fost interziși pe stadioane, AFA a ridicat această măsură.

Federația a dorit să ofere suporterilor șansa de a-l vedea pe unul dintre cei mai prolifici fotbaliști din istoria Argentinei. Angel Di Maria (37 ani) a jucat de 145 de ori pentru naționala țării sale. De la revenirea la Rosario, Di Maria a marcat șapte goluri în 15 meciuri.

Di Maria s-a retras de la națională în 2024

El a marcat 31 de goluri, punctând atât în finala Cupei Mondiale din 2022, cât și în cea a Copei America din 2021. De asemenea, el a marcat în Finalissima, care a opus Argentina – Italiei în 2022. Di Maria e și campion olimpic în 2008.

Messi este născut la Rosario, unde ar vrea să se întoarcă la finalul carierei.

”Sper să te bucuri foarte mult de această seară alături de familie și cei dragi. Am spus înainte tot ce era de spus. Am împărtășit mai multe momente, cine credea că se va termina așa? O să ne lipsești mult. Ne vedem curând”, a afirmat Messi.