Campion în Premier League, acum șofer Uber cu normă întreagă! Cum arată noua viață a lui Kasper Schmeichel

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În urmă cu 10 ani devenea Campion în Premier League, acum viața lui este cu totul diferită. Kasper Schmeichel este șofer de Uber cu normă întreagă, însă nu este deloc încântat de schimbările care au intervenit în existența sa.

Cu ce se ocupă fostul fotbalist desemnat campion în Premier League

Kasper Schmeichel (39 ani) a luat decizia să iasă din sport odată cu încetarea contractului cu Celtic. A făcut un pas în spate din cauza unei accidentări care l-a făcut indisponibil pentru o perioadă destul de lungă. Și-a încheiat cariera după ce a jucat de 120 de ori în echipa Danemarcei și a cucerit numeroase premii.

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În palmaresul lui se găsește A atins această performanță în sezonul 2015-2016, cu Leicester. Fostul portar danez a fost forțat să renunțe la marea sa pasiune, dar tânjește să se întoarcă cât mai repede pe teren. Va face acest lucru din postura de antrenor pentru care urmează niște cursuri.

Până atunci, însă, a dezvăluit ce ocupație are. E tatăl a trei copii de care se ocupă îndeaproape, dovadă că este mereu pe drumuri. S-a autoproclamat „șofer de Uber” în condițiile în care trebuie să-i ducă la școală și la activitățile la care sunt înscriși. Din păcate, viața fără a avea un angajament îi provoacă destul de mult stres.

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„Este o tranziție ciudată. Nu eram pregătit pentru ea. Viața îți scoate astfel de lucruri în cale, iar eu mă adaptez. Am trei copii şi, practic, sunt șofer Uber cu normă întreagă. Colaborez cu o televiziune și îi duc pe copii dintr-un loc în altul, la asta se rezumă în prezent viaţa mea”, a spus Kasper Schmeichel, pentru .

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Kasper Schmeichel: ”Pasiunea încă arde puternic”

„Mai târziu mi-aș dori să devin antrenor sau să am un rol și mai important. Pentru că nu m-am retras în condițiile dorite de mine, spiritul competitiv este încă viu în mine. Mi-ar plăcea să antrenez, să fiu manager de echipă sau să ocup o funcție în organigrama unui club.

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Pasiunea încă arde puternic. Când sunt pe teren – antrenând sau ajutând tinerii jucători să se dezvolte – chiar mă bucur de ceea ce fac. Toată viața am fost obișnuit să lupt pentru a face performanță, iar acest lucru mă motiva enorm. Acum, de la o zi la alta, acest lucru a dispărut.

Acea doză de dopamină trebuie înlocuită”, a completat internațional danez, mai arată sursa menționată. Fostul jucător al celor de la Leicester City ( 2011- 2022) și-a construit o carieră solidă . A fost comparat adesea cu figura paternă, legendarul portar al lui Manchester United.

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Cu toate acestea, a reușit să se afirme și să-și construiască un nume propriu în fotbal. A avut scurte perioade petrecute la Nice şi la Anderlecht. Apoi, din 2024 a început să joace pentru Celtic. A cucerit un titlu istoric în Premier League în 2016. De asemenea, fostul fotbalist profesionist a câştigat Cupa Angliei împotriva lui Chelsea.

În total are 8 trofee în CV. Kasper Schmeichel deține titlul şi FA Cup, în Anglia, alături de Leicester. În plus, a fost desemnat cel mai bun jucător danez în 3 rânduri (2016, 2019 şi 2020). Totodată, a strâns 120 de selecţii la naţională. Cea mai mare performanţă este prezența în semifinalele Euro, desfășurate în anul 2020.