Campion mondial, tratat cu dispreț la Urgențe: ”Se stă câte 6-7 ore, e cald, nu avem apă, nu primim explicații, dar ne uimește cum personalul râde”

Sportivul ploieștean Eduard Nițu, în vârstă de 20 de ani, a cucerit, în luna februarie, prima medalie de aur, din istoria României, la o Cupă Mondială de patinaj viteză masculin. Acum, el reclamă disprețul din sistemul medical românesc.

O asistentă l-a luat la rost, medicii au fost impecabili

Nițu a ajuns la din cauza unei accidentări. A căzut la un antrenament și s-a ales cu o rană destul de urâtă. El s-a tratat singur, dar piciorul s-a umflat și peste câteva zile a fost nevoit să meargă la Unitate de Primiri Urgențe.

Acolo a avut un șoc. ”Se stă câte 6-7 ore, e cald, nu avem apă, nu primim explicații, dar ne uimește cum personalul râde”, a povestit el potrivit

Și asta nu e tot. Edi Nițu a fost luat la rost de o asistentă. ”O șefă, al cărei nume nu îl știu, mi-a spus că accidentul s-a întâmplat joi și nu mai prezintă o urgență, chiar dacă acum am piciorul cât un butoi”, a dezvăluit el.

Sportivul a menționat însă că medicii l-au tratat cu cel mai înalt profesionalist. „Jos pălăria pentru ei!”

A adus prima medalie de aur României

Eduard Nițu este dublu legitimat, la CSM Ploiești și CSM Sibiu, și practică patinajul de la vârsta de 6 ani. A doborât recorduri naționale și internaționale.

Anul acesta, pe 2 februarie, el a reușit să obţină prima medalie de aur din istoria României la o Cupă Mondială, la masculin, în a treia etapă a ISU Junior World Cup de la Collalbo (Italia).

Eduard este un colos de 1,96 metri și 98 de kilograme, dar asta nu-l împiedică să zburde pe gheață. În ciuda faptului că se confruntă și o hernie de disc, el are în 2025 cele mai bune rezultate din carieră.

Se pregătește în Germania, pentru că în România nu sunt condiții

Pentru concursuri, Eduard Nițu se antrenează în Germania, deoarece în România nu are condiții. El este student la UNEFS și visează să ajungă la Jocurile Olimpice de Iarnă.

„Din păcate, sportul românesc nu este susținut așa cum ar trebui. Am trecut, însă, de la faza de dezamăgire la cea de acceptare. Am înțeles că dacă gimnastica sau înotul nu beneficiază de suportul pe care îl merită, ce pretenții să am eu legate de infrastructură pentru practicarea patinajului viteză?! Sporturile de iarnă sunt trecute la și altele în România”, a mărturisit sportivul după ce a câștigat medalia de aur.

S-a infectat într-un spital de stat cu stafilococul auriu, iar de curând s-aa operat pentru a patra oară în zeece luni.