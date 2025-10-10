Sport

Campion mondial, victorie în ring după ce a intrat pe imnul Rapidului. Spectacol de proporții la Dracula Boxing Show

Un campion mondial român a obținut o victorie importantă în ultimul meci disputat. Sportivul a intrat în ring pe imnul echipei Rapid și totodată s-a putut bucura de susținerea fanilor giuleșteni.
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
10.10.2025 | 22:42
Campion Mondial, victorios după ce a intrat pe imnul Rapidului în ring. Sursă foto: Colaj Fanatik

Mirel Drăgan este unul dintre cei mai apreciați sportivi din România. În ultimul său meci, din „Dracula Boxing Show, pugilistul a avut parte de un moment cu totul inedit pentru o gală de box.

Mirel Drăgan a intrat pe imnul Rapidului în ultima sa luptă

Mirel Drăgan este unul dintre cei mai importanți pugiliști care participă la gala fenomen „Dracula Boxing Show”, din Brașov. Intrarea sportivului în ring a desemnat un moment important, acesta pătrunzând pe faimosul imn al Rapidului.

Fiind un cunoscut susținător al formației de sub Podul Grant, Mirel Drăgan s-a bucurat și de susținerea brigăzii „Originals”. Ei bine, asistența suporterilor a contat enorm, campionul mondial la Kempo reușind să se impună în unanimitate după patru runde.

La finalul duelului, Mirel Drăgan a ținut să le mulțumească fanilor din brigada „Originals”: „Mulțumesc brigăzii mele de la Rapid! Original, la, la, la, la”.

Mirel Drăgan în ring
Mirel Drăgan, în colțul ringului în meciul de box. Sursă foto: FANATIK

Mirel Drăgan se bucură mereu de prezența brigăzii „Originals”

În cadrul unei ediții speciale de FANATIK SUPERLIGA, Mirel Drăgan a mărturisit că brigada „Originals” este alături de el la fiecare meci. Pugilistul a transmis acest lucru înaintea galei „The Return of the Thrill Gavril 2”.

„Brigada Original 1923 e prezentă la fiecare meci al meu, categoric că vin și acum. Suntem împreună și la bine și la rău, o să bubuie sala. O să vină și colegii mei de la kempo într-un număr foarte mare”, a declarat Mirel Drăgan.

Mirel Drăgan, campion mondial la Kempo

Mirel Drăgan este unul dintre români de elită în sporturile de contact. Cunoscutul pugilist este multiplu campion mondial la Kempo, iar performanțele sale se ridică la nivelul așteptărilor și în galele de box organizate la noi în țară.

