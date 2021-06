Campion național la karate și ultras în timpul liber: „Universitatea Craiova este o religie!” Exclusiv

Oltenii duc pasiunea pentru echipa iubită la un nivel superior. Ultima dovadă de iubire a fost la finala Cupei României, atunci când.

ADVERTISEMENT

Fanii au făcut spectacol în Bănie și la o zi distanță după victoria Științei în finala Cupei. și au cântat cu jucătorii, dar cărora le-au impus un obiectiv clar: câștigarea campionatului în stagiunea următoare.

„Universitatea Craiova este o religie!” Ionuț Mitrică, campion național la karate și ultras în timpul liber

FANATIK legate de pasiunea oltenilor pentru echipa fanion a zonei, iar astăzi a venit momentul pentru încă o astfel de poveste. Vom discuta despre un adevărat campion, pe numele său Ionuț Mitrică.

Pe 29 mai, la Râmnicu Vâlcea, Mitrică a fost desemnat campion național la karate, la proba kata-seniori. Legitimat la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, acesta poartă culorile alb-albastre în suflet, fiind membru al Peluzei Nord Craiova.

ADVERTISEMENT

Acest sport a început să-l practice la doar șapte ani, după ce își încercase norocul și la fotbal, fiind prezent la o selecție a Școlii de Fotbal „Gică Popescu”, dar nu a avut noroc să fie ales. FANATIK a realizat un interviu în exclusivitate cu Ionuț Mitrică, iar acesta a vorbit despre iubirea față de acest sport, dar și despre ceea ce reprezintă Universitatea Craiova.

De ce ai ales acest sport?

– Am ales acest sport pentru că a fost prima opțiune care mi s-a propus la școală și, mai ales, că văzusem atâtea filme cu karate la tv.

Câte medalii ai acasă de la competiții?

– Acasă am peste 350 de medalii. De la toate competițiile interne până la campionate europene și mondiale.

ADVERTISEMENT

Cât de mult înseamnă Universitatea Craiova pentru tine?

– înseamnă mai mult decât un club sau o echipă, Universitatea e o religie. E ceva ce numai cei care știu să o iubească înțeleg ceea ce reprezintă Universitatea.

Ionuț Mitrică, campion național la karate: „Am fularul cu mine oriunde în lume!” A fost vicecampion mondial

De când ești membru al Peluzei Nord Craiova?

– Am fost membru al „Sezione Ultra” de prin 2014 sau 2015 până în 2019, iar acum sunt membru Unu Mai Unit.

Care este visul tău în ceea ce privește acest sport?

– Ținând cont că de aproximativ un an de zile am început să și antrenez, sper ca măcar un sportiv pe care îl antrenez să ajungă să aibă rezultatele pe cere le am eu, deși eu îmi doresc să mă depășească cu mult.

Se poate compara bucuria câștigării unei competiții cu fericire pe care ai simțit-o când Știința a câștigat un trofeu?

ADVERTISEMENT

– Sunt două lucruri diferite. Într-o parte e muncă, iar în cealaltă parte e pasiune. Cu toate că pentru mine m-am bucurat de mai multe ori, pe când pentru Știinta doar la cele două Cupe ale României, pot spune că în prezent m-am bucurat mai mult pentru Universitatea Craiova. Sunt fericit că am fost alături de echipa iubită la cele două trofee cucerite în ultimii ani.

Ai mereu fularul alb-albastru cu tine?

– Da, mereu am fularul cu mine, dar, din păcate, la multe competiții când suntem pe podium nu avem voie să afișăm alte însemne în afară de tricolor sau steagul clubului. Oriunde mă duc, nu contează în ce loc al țării sau al lumii, fularul o să îl am cu mine.

Care este cea mai importantă medalie a ta?

– Cea mai importantă este cea de la Campionatul Mondial: locul doi la kata seniori.

2 Cupe ale României a câștigat Universitatea Craiova în ultimii 3 ani

3 este locul ocupat de Știința la finalul sezonului Ligii 1 2020-2021