Campion olimpic, oprit pe aeroport din cauza medaliei de aur. Cum a rezolvat problema

Nerăbdător să celebreze alături de familie și prieteni performanța istorică de la actuala ediție a Jocurilor Olimpice, Gianmarco Tamberi și-a făcut bagajul și a pornit spre casă. Nu mică i-a fost, însă, mirarea să constate că detectorul de metale din aeroport l-a împiedicat să-și continue călătoria.

Motivul? Tocmai lucrul cel mai de preț din bagajul său: medalia de aur cucerită în finala probei de săritură în înălțime, pe care o împarte cu rivalul Mutaz Essa Barshim din Qatar. Pentru prima dată după mai bine de 100 de ani, doi sportivi au refuzat departajarea și au sărbătorit împreună titlul olimpic.

Un gest care avea să stârnească reacții diverse în rândul internauților. Dacă unii i-au felicitat pentru inițiativă, alții nu s-au sfiit să-i pună la zid, din rațiuni ce țin de fair-play. Cert este că o asemenea decizie nu avea cum să treacă neobservată.

Campion olimpic, oprit pe aeroport din cauza medaliei de aur. Cum a reușit să rezolve problema

În ciuda momentului mai puțin plăcut, și-a păstrat zâmbetul pe buze. „Pot să o iau? Sau trebuie să o las aici?”, a glumit acesta, de îndată ce agenții de securitate din aeroport și-au dat seama că „mărul discordiei” era chiar medalia sa de aur.

Cum problema s-a rezolvat, italianul a putut urca liniștit în avion pentru lungul drum spre casă, unde îl așteptau cu nerăbdare de toți cei dragi. „Sunt mândru de mine. Am visat mereu să câștig medalia de aur și mă bucur că în sfârșit am reușit”, au fost cuvintele rostite imediat după finala probei de săritură în înălțime.

Povestea impresionantă a lui Gianmarco Tamberi

Drumul italianului spre aurul de la Tokyo a fost presărat cu o sumedenie de sacrificii. În 2016, când tocmai stabilise recordul Italiei la – 2,29 – și se pregătea să scrie istorie în ediția de la Rio, o accidentare la gleznă i-a dat toate planurile peste cap.

În ciuda momentelor dificile, culminate cu o intervenție chirurgicală, Gianmarco Tamberi a visat că 2021 va fi anul lui și a muncit din greu, zi și noapte, pentru a reuși. Și eforturile i-au fost răsplătite.

„Mi s-a spus în 2016, chiar înainte de Rio, că e posibil să nu pot să mai concurez. A fost o călătorie extrem de lungă, după toate problemele mele cu accidentările.

Am vrut doar să revin, iar acum am această medalie de aur. E incredibil! Am visat la asta de atâtea ori. E șase dimineața și mi-e frică să mă duc la somn…

Nu vreau să mă trezesc din acest vis care pare atât de real”, s-a confesat atletul de 29 de ani, imediat după ce a cucerit aurul olimpic, alături de Mutaz Essa Barshim.