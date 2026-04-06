Sport

Campion şi în puşcărie! Mihai Stoica dezvăluie cum a câştigat cu Gică Popescu campionatul penitenciarelor: “Antrenor-jucător!”

Mihai Stoica a dezvăluit că în anul 2015, când a fost închis, a câştigat alături de Gică Popescu şi campionatul penitenciarelor, ca antrenor-jucător al închisorii de la Jilava.
Marian Popovici
06.04.2026 | 10:29
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare în „Dosarul Transferurilor”. El a fost închis între 4 martie 2014 şi 15 februarie 2016, petrecând peste 700 de zile în închisorile de la Rahova şi la Jilava.

Mihai Stoica şi Gică Popescu au fost campioni la fotbal în competiţia penitenciarelor: „Antrenor-jucător”

Managerul general al FCSB-ului a dezvăluit în cadrul emisiunii MM la FANATIK că în 2015 a devenit, alături de Gică Popescu, campion naţional în competiţia penitenciarelor, pe vremea când era la Jilava. A fost antrenor-jucător, dar şi scouter, spunând că a căutat un portar cu reflexe şi un fundaş care să „paseze sub presiune”:

ADVERTISEMENT

Şi totuşi am câştigat ediţia 2015 a Campionatului Naţional inter-penitenciare. A avut loc în septembrie 2015 la Jilava. Au fost 10 echipe calificate, reprezentând penitenciarele. Campioana a fost echipa penitenciarului Jilava. Erau echipe de şase.

Antrenori-jucători erau Gică Popescu şi eu. Mai erau încă patru băieţi titulari. Sunt nume pe care le cunosc eu, dar nu sunt de interes public. Autori ai unor presupuse infracţiuni pe care le cunosc şi sunt foarte interesante. Iar nu cred că e foarte important. 

ADVERTISEMENT
Am câştigat. Atât am jucat noi atunci. După aia nu ştiu cine a câştigat. Îmi pare foarte rău că, deşi s-a filmat şi s-au făcut fotografii, cei de acolo nu au avut voie să le distribuie. Eram fundaş central, Gică Popescu închizător. Am căutat şi găsit un portar cu reflexe foarte bune. Toţi erau tineri, doar noi eram veterani. Aveam nevoie de un alt fundaş central de picior stâng, care să ştie să paseze sub presiune. Atacanţii erau foarte buni, talentaţi”, a dezvăluit Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Ce spunea Mihai Stoica la ieşirea din închisoare: „Am respectat toți lucrătorii din penitenciar”

Mihai Stoica a beneficiat de reducerea pedepsei cu 200 de zile pentru cărţile scrise după gratii, dar şi pentru munca de la atelierul de tâmplărie. A fost eliberat condiţionat pe 15 februarie 2016, după decizia Tribunalului Bucureşti. Ce spunea managerul la ieşirea din închisoare:

ADVERTISEMENT

Acum sunt un om schimbat. Sper ca din pușcărie să ies doar cu calitățile. Eu sunt foarte adaptabil și în inchisoare am câștigat prieteni și echilibru. Cât am fost în închisoare nu m-am bătut cu nimeni, nu am fost în depresie și nu am făcut greva foamei. Am respectat toți lucrătorii din penitenciar și pe colegii de acolo. Așa cum am fost afară, am fost și în penitenciar”, a spus Stoica.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să vă facă emisiunile și întrebările!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!