Sport

Campionatele de top din Europa nu au răbdare cu antrenorii! Cum stă România în topul eșecurilor manageriale

Gabriel Neagu
12.11.2026 | 05:45
Campionatele de top din Europa nu au rabdare cu antrenorii Cum sta Romania in topul esecurilor manageriale
SPECIAL FANATIK
Mai mulți antrenori au fost demiși în prima parte a acestui sezon. sursa foto: colaj fanatik / hepta
O parte dintre echipele din campionatele de top din Europa au luat decizii radicale pe banca tehnică. FANATIK vă prezintă lista completă a tuturor antrenorilor care și-au pierdut postul în acest sezon.
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Demiterea lui Pierre Sage (47 de ani) din funcția de antrenor principal al lui Crystal Palace, după eșecul contra lui Liverpool, din etapa 10 a Premier League, 1-3, a marcat momentul în care toate campionatele de top din Europa au consemnat schimbări pe banca tehnică.

Serie A este campionatul cu cea mai puțină răbdare pentru antrenori

Epopeea schimbărilor manageriale în fotbalul de top a început în Serie A. Pe 6 septembrie, Fiorentina decidea să îl elibereze din funcție pe Fabio Grosso, iar echipa de pe ”Artemio Franchi” a fost preluată de actualul tehnician Paolo Vanoli. De asemenea, Italia este țara cu cele mai multe schimbări de antrenor până în acest moment al sezonului: 6. Pe lângă Fabio Grosso, au mai fost demiși Dominico Tedesco (Bologna – 16 septembrie), Carlos Cuesta (Parma – 27 septembrie), Giovanni Stroppa (Venezia – 13 octombrie), Kosta Runjaic (Udinese – 2 noiembrie) și Alberto Aquilani (9 noiembrie).

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Situația antrenorilor din Ligue 1 a fost mai sigură decât cea a vecinei din Est. Prima ligă a Franței a înregistrat trei schimbări de antrenori până în prezent. Prima dintre acestea a fost chiar la revelația din sezonul trecut, Lens. Dino Toppmoller a părăsit Bollaert-Delelis după doar 76 de zile și echipa a fost preluată de Yannick Cahuzac. De asemenea, Le Havre a decis să îi rezilieze contractul lui Didider Digard, iar Olympique Lyon a încetat colaborarea cu Paulo Fonseca.

Tot trei schimbări manageriale au fost înregistrate în La Liga. Acolo, Carlos Corberan a deschis lista, pe 13 septembrie, când a fost eliberat din funcție de Valencia. La aproape o lună distanță, pe 12 octombrie, a urmat demiterea lui Luis Miguel Ramis. Ultima schimbare de antrenor a fost consemnată pe 28 octombrie, când Manolo Gonzalez a fost înlocuit de Eder Sarabia.

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Cele mai sigure ligi pentru antrenori au fost, până în prezent, Premier League și Bundesliga. În campionatul britanic, plecarea lui Pierre Sage de la Crystal Palace a fost prima și singura modificare de tehnică. Tot numai una a fost înregistrată în Bundesliga. Acolo, Eugen Polanski a plecat de la Borussia Monchengladbach după prima etapă, pierdută împotriva lui FC Koln, 1-2.

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Moda antrenorilor demiși există și în România

Situația în campionatul românesc este aproape de cea din Serie A. Până în prezent, patru antrenori și-au pierdut postul pe durata acestui sezon. Primul demis a fost Antonio Folha, portughezul care a pregătit pe CFR Cluj. Din cauza rezultatelor slabe ce au dus echipa până pe locul 12 în SuperLiga și ratarea calificării în grupa europeană, a fost înlocuit de Marius Șumudică.

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Luna septembrie a fost una dificilă pentru tehnicienii din campionatul intern. Pe data de 22, Oțelul Galați a decis să renunțe la Stjepan Tomas și să îl aducă drept înlocuitor pe Rui Duarte. La doar o zi distanță, Marius Baciu a fost eliberat din funcția de antrenor, iar postul a fost preluat de Laurențiu Reghecampf. De asemenea, pe 24 septembrie, antrenorul ultimei clasate, Csikszereda, Istvan Szabo, a fost înlocuit de Valentin Suciu.

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