Campionatele Europene de canotaj de la Munchen! România participă cu 11 echipaje. Elisabeta Lipă anunţă obiectivul: “Totul pentru Jocurile Olimpice de la Paris!”. Exclusiv

România ia startul la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen cu 39 de sportivi, împărţiţi în 11 echipaje. Competiţia se va desfăşura între 11 şi 14 august, însă obiectivul tricolorilor nu este doar acela de a obţine cât mai multe medalii.

Campionatele Europene de canotaj de la Munchen. Elisabeta Lipă, despre obiective: “Nu există presiunea medaliilor”

, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a vorbit pentru FANATIK despre Europenele de la Munchen, spunând că această competiţie reprezintă un punct de plecare pentru Jocurile Olimpice de la Paris, obiectivul suprem:

ADVERTISEMENT

“Nu există presiunea medaliilor, înainte de orice este o competiţie în care putem să construim nişte echipe şi să ne măsurăm cu adversarii noştri pe care îi vom avea la Jocurile Olimpice.

Sunt sportivi medaliaţi în nişte probe la Jocurile Olimpice şi aici o să îi vedeţi în alte probe. Testăm, aşa fac şi adversarii noştri şi aşa vom face şi noi. Totul pentru a vedea care sunt cele mai bune opţiuni cu care să plecăm la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

“Trebuie să vedem cum stăm în comparaţie cu adversarii noştri”

Obiectivul major este normal să fie la Paris. Ca să ajungem acolo şi să avem rezultate, trebuie să vedem cum stăm în comparaţie cu adversarii noştri. Am participat la o singură etapă de Cupă Mondială, la Lucerna.

După un an de zile de pauză competiţională, doar cu antrenament, am beneficiat de această etapă. Am aflat nişte indicii, o să vedem ce ne aduce şi Campionatele Europene, vor urma şi Mondialele, în luna septembrie.

ADVERTISEMENT

Am mare încredere în sportivii noştri şi în echipa tehnică. Cu siguranţă că nu renunţăm la medalii, dar obiectivul primordial nu este să luăm cât mai multe medalii, ci echipele pe care le facem pentru Paris”, a spus Elisabeta Lipă pentru FANATIK.

Ce spune de postul de ministru al Sportului: “Eu am deţinut acest portofoliu în Guvernul tehnocrat, 2015-2017. Sportul nu este într-o poziţie favorabilă”

Fost ministru al Tineretului şi Sportului între 2015 şi 2017, Elisabeta Lipă este din nou în cărţi pentru funcţia de ministru, după ce şi premierul Nicolae Ciucă se gândeşte să îl remanieze:

ADVERTISEMENT

“Eu am deţinut acest portofoliu în Guvernul tehnocrat, 2015-2017. Sportul nu este într-o poziţie favorabilă, dar nu aş vrea să discut aceste lucruri acum. Obiectivul meu este participarea la acest Campionat European alături de echipa numeroasă care se regăseşte aici”, a spus Elisabeta Lipă.

ADVERTISEMENT

Lotul României, la Campionatele Europene de canotaj: