Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Vlad Mihalache, în semifinale la 50 de m fluture, alte rezultate ale românilor. Când intră, de fapt, David Popovici în bazin

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FANATIK este la Paris la o ediţie istorică a Campionatelor Europene de înot. România are cea mai numeroasă delegaţie din istoria competiţiilor continentale, cu 11 sportivi, în frunte cu , favoritul probelor de 100 şi 200 de metri liber. Cum arată programul complet pentru înotătorii români.

Seriile de 100 de m bras au început la 11:39. Ultimul român care intră în această dimineață în bazin este Darius Coman, care va înota în cea de-a 5-a serie. Sportivul legitimat la Corona Brasov are 19 ani. Reprezentantul țării noastre s-a aflat pe cel de-al 6-lea culoar. El s-a clasat la final pe locul 7, cu timpul de 1:01.36. Din păcate, românul nu s-a calificat în semifinale.

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Seriile de 50 de m fluture au luat startul la ora 11:08. La această categorie, România este reprezentată de Denis Popescu și Vlad Mihalache, ambii repartizați în seria a șaptea. Cei mai rapizi 16 înotători vor avansa în semifinale, care vor fi susținute în aceeași zi, pe seară.

Denis Popescu și Vlad Mihalache au înotat pe culoarele zero, respectiv al optulea. Cel din urmă a încheiat seria a 7-a cu 23.23, al cincilea timp, în timp ce Denis Popescu a înregistrat 23.44, al optulea. În urma finalizării ultimei serii, Vlad Mihalache a aflat că s-a calificat în semifinale, el având al 14-lea timp per total.

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La ora 10:30 a început prima serie a probei de 400 m mixt. Irlandezul Liam Custer a câștigat-o cu un timp de 4:22.55. Cea de-a doua serie, în care românul Robert Badea a intrat pe culoarul 3, a început la ora 10:38.

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Badea se afla pe poziția a 3-a după a patra întoarcere, însă a căzut pe locul 5, pe care a și terminat cursa cu un timp de 4:16.49, însă a fost descalificat fără să se precizeze motivul exact. Câștigătorul seriei a fost neamțul Finn Hammer, cu un timp de 4:13.45. Aflat pe culoarul 0, Matei State a început seria a 3-a la 10:44. Din păcate, State s-a clasat pe locul 9 din 10, înregistrând un timp total de 4:23.44.

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Robert Badea mai e înscris la 200 fluture, probă ale cărei serii au loc pe 14 august, dar și la 200 mixt, proba cu serii programate pe 15 august. Cât despre Matei State, și el va mai avea ocazii să se răzbune, fiind înscris în alte 3 probe: 200 spate, 200 bras și 200 mixt.

Cinci înotători români vor intra în bazinul din Paris Aquatics Centre în prima zi a Campionatelor Europene de nataţie. Ei vor concura de dimineaţa, în serii, şi dacă se vor califica, seara în semifinale. Sesiunea începe la ora 10:30:

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Robert Badea – 400 de metri mixt, seria 2, ora 10:36

400 de metri mixt, seria 2, ora 10:36 Matei State – 400 de metri mixt, seria 3, ora 10:42

400 de metri mixt, seria 3, ora 10:42 Vlad Mihalache şi Denis Popescu – 50 de metri fluture, seria 7, ora 11:20

50 de metri fluture, seria 7, ora 11:20 Darius Coman – 100 de metri bras, seria 5, ora 11:51

David Popovici, starul delegaţiei României la Paris!

Competiţia se desfăşoară în Paris Aquatics Centre din Saint-Denis, unde vedetele continentului se vor întrece în cea mai importantă competiţie din acest an. În România, competiţia va fi transmisă de Televiziunea Română.

Organizatorii au anunţat programul Campionatelor Europene, iar fiecare dintre cele 7 zile de concurs va fi împărţită în două sesiuni: cea de dimineaţa este destinată seriilor şi va începe de la ora 10:30, în timp ce sesiunea de seară, în care sunt programate semifinalele şi finalele va începe la ora 19:30.

, cea în care deţine titlurile europene şi mondiale. Înotătorul român încearcă să facă o triplă istorică, după ce s-a impus în aceste probe la precedentele Campionate Europene, la Roma şi Belgrad. Colegii lui Popovici speră să prindă cât mai multe finale şi, de ce nu, să urce pe podium la Paris.

Programul complet al înotătorilor români la Campionatele Europene de la Paris

David Popovici (21 de ani, CS Dinamo București)

100 m liber: 11 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 12 august, finala – sesiunea de seară

200 m liber: 13 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 13 august, finala – sesiunea de seară

Patrick Sebastian Dinu (21 de ani, CSM Constanța)

100 m liber: 11 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 12 august, finala – sesiunea de seară

50 m bras: 14 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 15 august, finala – sesiunea de seară

50 m liber: 15 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seara, 16 august, finala – sesiunea de seară

Denis Popescu (23 de ani, CS Dinamo București)

50 m fluture: 10 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 11 august, finala – sesiunea de seară

100 m fluture: 12 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 13 august, finala – sesiunea de seară

50 m spate: 13 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 14 august, finala – sesiunea de seară

100 m spate: 15 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 16 august, finala – sesiunea de seară

Vlad Mihalache (20 de ani, CSA Steaua București)

50 m fluture: 10 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 11 august, finala – sesiunea de seară

100 m fluture: 12 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 13 august, finala – sesiunea de seară

Theodor Proca (18 ani, CSM Pitești)

800 m liber: 11 august, serii – sesiunea de dimineață, 12 august, finala – sesiunea de seară

1500 m liber: 14 august, serii – sesiunea de dimineaț, 15 august, finala – sesiunea de seară

Robert Badea (18 ani, CSA Steaua)

400 m mixt: 10 august, serii – sesiunea de dimineață, 10 august, finala – sesiunea de seară

200 m fluture: 14 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 15 august, finala – sesiunea de seară

200 m mixt: 15 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 16 august, finala – sesiunea de seară

Darius Coman (19 ani, CSM Corona Brașov)

100 m bras: 10 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 11 august, finala – sesiunea de seară

200 m bras: 12 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 13 august, finala – sesiunea de seară

200 m mixt: 15 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 16 august, finala – sesiunea de seară

Matei State (18 ani, CSA Steaua București)

400 m mixt: 10 august, serii – sesiunea de dimineață, 10 august, finala – sesiunea de seară

200 m spate: 11 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 12 august, finala – sesiunea de seară

200 m bras: 12 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 13 august, finala – sesiunea de seară

200 m mixt: 15 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 16 august, finala – sesiunea de seară

Eric Andrieș (18 ani, CSM Constanța)

200 m liber: 13 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 13 august, finala – sesiunea de seară

400 m liber: 16 august, serii – sesiunea de dimineață, 16 august, finala – sesiunea de seară

Alexandru Constantinescu (20 de ani, CS Olimpia București)

200 m spate: 11 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 12 august, finala – sesiunea de seară

50 m spate: 13 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 14 august, finala – sesiunea de seară

100 m spate: 15 august, serii – sesiunea de dimineață, semifinale – sesiunea de seară, 16 august, finala – sesiunea de seară

Tudor Iordache (18 ani, CSM Constanța)