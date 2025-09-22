Campionatele Mondiale de Canotaj 2025. Marian Enache şi Andrei Cornea îşi respectă blazonul! Toate rezultatele „flotei” României

Lotul României de canotaj participă între 21 şi 28 septembrie la Campionatele Mondiale de canotaj, organizate în China, la Shanghai. Avem speranţe mari la medalii, mai ales că participăm la această ediţie cu 39 de sportivi, împărţiţi în 13 ambarcaţiuni.
UPDATE: Campionii olimpici Enache şi Cornea îşi respectă blazonul
A doua zi de la Campionatele Mondiale a fost cea în care campionii olimpici Marian Enache şi Andrei Cornea au intrat în scenă. Au încheiat pe locul 1 în serie şi s-au calificat fără emoţii mai departe. Tot pe primul loc al podiumului a încheiat şi echipajul de patru rame masculin:
Rezultatele din a doua zi (luni):
- Dublu vâsle masculin (M2x): Andrei Cornea și Marian Enache – LOCUL 1
- Patru rame masculin (M4-): Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă – LOCUL 1
- Patru rame feminin (W4-): Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș – LOCUL 2
- Dublu vâsle feminin (W2x): Bianca Ifteni și Mariana Dumitru – LOCUL 6
- Schif simplu masculin (M1x): Mihai Chiruţă – LOCUL 2
Marţi vom avea trei echipaje în semifinale. După ce au câştigat seriile, echipajele de dublu rame masculin şi feminin vor concura în semifinale. De asemenea, echipajul de patru vâsle masculin se luptă pentru un loc în finala mondială.
UPDATE: Rezultatele primei zile: Două echipaje au câştigat cursele din serii
În prima zi a Campionatelor Mondiale de la Shanghai, România a performat. Echipajele de dublu rame masculin şi dublu rame feminin au câştigat cursele din serii, în timp la patru vâsle feminin am încheiat pe locul doi.
Rezultatele din prima zi (duminică):
- Dublu rame masculin (M2-): Florin Arteni și Florin Lehaci – Locul 1
- Dublu rame feminin (W2-): Simona Radiș și Magdalena Rusu – Locul 1
- Patru vâsle feminin (W4x): Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Ioana Mădălina Cornea – Locul 2
- Patru vâsle masculin (M4x): Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu – Locul 5
Campionatele Mondiale de canotaj 2025. Cum arată lotul României
Este prima ediţie a Campionatelor Mondiale după Jocurile Olimpice din 2024, deci este o competiţie a căutărilor, în care antrenorii loturilor îşi cimentează strategiile pentru următorul ciclu olimpic, de la Los Angeles.
România a făcut deplasarea în China cu 56 de persoane. Sunt 39 de sportivi, 8 antrenori, 8 componenţi ai echipei medicale, alături de Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.
Lotul României:
Echipaje feminine:
- Dublu rame (W2-) – Magdalena Rusu, Simona Radiș
- Dublu vâsle (W2x) – Bianca Ifteni, Mariana Dumitru
- Patru rame (W4-) – Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș
- Patru vâsle (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu, Mădălina Ioana Cornea
- 8+1 (W8+) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Iuliana Buhuș, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu
Echipaje masculine:
- Schif simplu (M1x) – Mihai Chiruță
- Dublu rame (M2-) – Florin Arteni, Florin Lehaci
- Dublu vâsle (M2x) – Andrei Cornea, Marian Enache
- Patru rame (M4-) – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă
- Patru vâsle (M4x) – Alexandru Gherasim, Iulian Chelaru, Andrei Lungu, Cristian Nicoară, Florin Horodișteanu
- 8+1 (M8+) – Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Eduard Moldovan, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Cosmin Pleșescu, Fabrizio Scripcariu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu, Adrian Munteanu, Mateus Cozminciuc
Echipaje mixte:
- Dublu vâsle mixt (Mix2x) – Andrei Cornea, Mădălina Ioana Cornea
- 8+1 mixt (Mix8+) – Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, Magdalena Rusu, Simona Radiș, Victoria Petreanu