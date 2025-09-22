Campionatele Mondiale de Canotaj 2025. Marian Enache şi Andrei Cornea îşi respectă blazonul! Toate rezultatele „flotei” României

Lotul României de canotaj participă între 21 şi 28 septembrie la Campionatele Mondiale de canotaj, organizate în China, la Shanghai. Avem speranţe mari la medalii, mai ales că participăm la această ediţie cu 39 de sportivi, împărţiţi în 13 ambarcaţiuni.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Campionii olimpici Enache şi Cornea îşi respectă blazonul

A doua zi de la Campionatele Mondiale a fost cea în care au intrat în scenă. Au încheiat pe locul 1 în serie şi s-au calificat fără emoţii mai departe. Tot pe primul loc al podiumului a încheiat şi echipajul de patru rame masculin:

Rezultatele din a doua zi (luni):

Dublu vâsle masculin (M2x): Andrei Cornea și Marian Enache – LOCUL 1

Patru rame masculin (M4-): Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă – LOCUL 1

Patru rame feminin (W4-): Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș – LOCUL 2

Dublu vâsle feminin (W2x): Bianca Ifteni și Mariana Dumitru – LOCUL 6

Schif simplu masculin (M1x): Mihai Chiruţă – LOCUL 2

ADVERTISEMENT

Marţi vom avea trei echipaje în semifinale. După ce au câştigat seriile, echipajele de dublu rame masculin şi feminin vor concura în semifinale. De asemenea, echipajul de patru vâsle masculin se luptă pentru un loc în finala mondială.

UPDATE: Rezultatele primei zile: Două echipaje au câştigat cursele din serii

În prima zi a Campionatelor Mondiale de la Shanghai, România a performat. Echipajele de dublu rame masculin şi dublu rame feminin au câştigat cursele din serii, în timp la patru vâsle feminin am încheiat pe locul doi.

ADVERTISEMENT

Rezultatele din prima zi (duminică):

Dublu rame masculin (M2-): Florin Arteni și Florin Lehaci – Locul 1

Dublu rame feminin (W2-): Simona Radiș și Magdalena Rusu – Locul 1

Patru vâsle feminin (W4x): Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Ioana Mădălina Cornea – Locul 2

Patru vâsle masculin (M4x): Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu – Locul 5

ADVERTISEMENT

Campionatele Mondiale de canotaj 2025. Cum arată lotul României

Este prima ediţie a Campionatelor Mondiale după Jocurile Olimpice din 2024, deci este o competiţie a căutărilor, în care antrenorii loturilor îşi cimentează strategiile pentru următorul ciclu olimpic, de la Los Angeles.

România a făcut deplasarea în China cu 56 de persoane. Sunt 39 de sportivi, 8 antrenori, 8 componenţi ai echipei medicale, alături de .

ADVERTISEMENT

Lotul României:

Echipaje feminine:

Dublu rame (W2-) – Magdalena Rusu, Simona Radiș

Dublu vâsle (W2x) – Bianca Ifteni, Mariana Dumitru

Patru rame (W4-) – Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș

Patru vâsle (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu, Mădălina Ioana Cornea

8+1 (W8+) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Iuliana Buhuș, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu

Echipaje masculine:

Schif simplu (M1x) – Mihai Chiruță

Dublu rame (M2-) – Florin Arteni, Florin Lehaci

Dublu vâsle (M2x) – Andrei Cornea, Marian Enache

Patru rame (M4-) – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Patru vâsle (M4x) – Alexandru Gherasim, Iulian Chelaru, Andrei Lungu, Cristian Nicoară, Florin Horodișteanu

8+1 (M8+) – Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Eduard Moldovan, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Cosmin Pleșescu, Fabrizio Scripcariu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu, Adrian Munteanu, Mateus Cozminciuc

Echipaje mixte: