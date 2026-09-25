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România începe Liga Naţiunilor la Stockholm, împotriva Suediei, meci programat vineri, de la ora 21:45. „Tricolorii” pornesc cu şansa a doua în condiţiile în care nordicii îi vor avea în atac pe Isak şi Gyokeres.

Louis Munteanu, titularizat în Suedia – România

. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Baratky Tudor a dezvăluit că liga nord-americană este mult peste campionatul României în sistemul de punctaj al englezilor, folosit pentru transferurile jucătorilor străini:

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„Campionatul Statelor Unite este peste campionatul României. Campionatul nostru este pe ultima grilă valorică în ceea ce priveşte sistemul englezilor. Din punct de vedere britanic, diferenţa dintre noi şi ei e atât de mare, încât de la un nivel încolo nu mai fac diferenţieri. Sunt foarte multe la nivelul 6, acolo unde suntem şi noi. Pot fi diferenţe şi la acest nivel, din punctul lor de vedere nu”, a spus Bogdan Baratky Tudor.

Atacantul de la DC United, alegerea potrivită? Sabin Ilie: „Nu are foarte multe soluţii”

Sabin Ilie e de părere că nu există atât de multe soluţii în atac şi Louis Munteanu pare alegerea logică. În aceste condiţii, este şi mai greu de înţeles motivul pentru care pentru aceste patru meciuri:

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„Nu are foarte multe soluţii. E bine că e titularizat Louis Munteanu. A mai jucat, să dea Dumnezeu să facă un meci bun. El n-a avut realizări la echipa de club. Eu cred că şi campionatul Chinei este peste al nostru, nu doar cel american”, a spus Sabin Ilie, completat de Valeriu Răchită: „Va fi tras Dennis Man în banda dreaptă şi probabil Hagi va merge în stânga şi va fi un 3-4-3”.

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