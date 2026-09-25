Sport

„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce va fi titularizat Louis Munteanu în Suedia – România

Louis Munteanu începe ca titular confruntarea dintre Suedia şi România. Gică Hagi are variante reduse pe postul de atacant, iar la FANATIK SUPERLIGA, analiştii au convenit că vârful lui DC United e cea mai bună soluţie.
Marian Popovici
25.09.2026 | 14:30
Campionatul din SUA e peste cel din Romania De ce va fi titularizat Louis Munteanu in Suedia Romania
EXCLUSIV FANATIK
„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce va fi titularizat Louis Munteanu în Suedia - România. Sursa: colaj Fanatik
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România începe Liga Naţiunilor la Stockholm, împotriva Suediei, meci programat vineri, de la ora 21:45. „Tricolorii” pornesc cu şansa a doua în condiţiile în care nordicii îi vor avea în atac pe Isak şi Gyokeres.

Louis Munteanu, titularizat în Suedia – România

România va începe în atac cu Louis Munteanu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Baratky Tudor a dezvăluit că liga nord-americană este mult peste campionatul României în sistemul de punctaj al englezilor, folosit pentru transferurile jucătorilor străini:

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„Campionatul Statelor Unite este peste campionatul României. Campionatul nostru este pe ultima grilă valorică în ceea ce priveşte sistemul englezilor. Din punct de vedere britanic, diferenţa dintre noi şi ei e atât de mare, încât de la un nivel încolo nu mai fac diferenţieri. Sunt foarte multe la nivelul 6, acolo unde suntem şi noi. Pot fi diferenţe şi la acest nivel, din punctul lor de vedere nu”, a spus Bogdan Baratky Tudor.

Atacantul de la DC United, alegerea potrivită? Sabin Ilie: „Nu are foarte multe soluţii”

Sabin Ilie e de părere că nu există atât de multe soluţii în atac şi Louis Munteanu pare alegerea logică. În aceste condiţii, este şi mai greu de înţeles motivul pentru care Ianis Stoica nu a fost convocat de Hagi pentru aceste patru meciuri:

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„Nu are foarte multe soluţii. E bine că e titularizat Louis Munteanu. A mai jucat, să dea Dumnezeu să facă un meci bun. El n-a avut realizări la echipa de club. Eu cred că şi campionatul Chinei este peste al nostru, nu doar cel american”, a spus Sabin Ilie, completat de Valeriu Răchită: „Va fi tras Dennis Man în banda dreaptă şi probabil Hagi va merge în stânga şi va fi un 3-4-3”.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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