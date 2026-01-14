Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului

ADVERTISEMENT

România se pregătește pentru cea de-a 17-a ediție a Campionatului European de handbal masculin, aceea din 2026. FANATIK îți aduce toate informațiile legate de „tricolori” și de CE 2026.

Campionatul European de handbal masculin 2026. Când și unde se joacă

Ediția cu numărul 17 a Europeanului de Handbal va fi găzduită de Danemarca, Norvegia și Suedia. Cele trei țări au concurat cu Elveția pentru a organiza turneul final, aplicând în luna mai 2021. Însă, în octombrie același an, Țara Cantoanelor s-a retras, astfel că statele nordice au fost anunțate oficial pe 20 noiembrie 2021 ca gazde.

În ce perioadă se desfășoară CE 2026 la handbal masculin. Fazele competiției

Ediția 2026 a Europeanului se va desfășura în perioada 15 ianuarie – 1 februarie. În total, vor fi nu mai puțin de 65 meciuri în 17 zile de competiție, distribuite în trei faze distincte: grupe preliminare, grupe principale și eliminatorii.

Unde se joacă meciurile. Orașele-gazdă la Euro 2026 la handbal masculin

Jocurile de la Euro 2026 vor fi găzduite în patru orașe din cele trei state organizatoare:

Herning (Danemarca) – jocurile din grupele preliminare A și B (12 meciuri), jocurile din grupa principala I (12 meciuri) și toată faza eliminatorie (5 meciuri)

– jocurile din (12 meciuri), jocurile din (12 meciuri) și (5 meciuri) Baerum (Norvegia) – jocurile din grupele preliminare C și D (12) și jocurile din grupa principală II (12)

– jocurile din (12) și jocurile din (12) Malmo (Suedia) – cele 6 meciuri din grupa E

– cele 6 meciuri din Kristiansand (Suedia) – cele 6 partide din grupa F

România la Euro 2026 handbal masculin

România va fi prezentă pentru a patra oară la Campionatul European de handbal masculin. Selecționata tricoloră a obținut, până acum, locul 11 din 12 la ediția inaugurală din 1994, locul 9 din 12 în 1996, respectiv locul 22 din 24 la precedentul European, în 2024.

Lotul României la CE 2026 la handbal masculin

, a anunțat lotul pentru Europeanul din Scandinavia. Pe foaia de joc pentru fiecare meci de la turneul final pot fi înscriși 16 jucători. De asemenea, pe foaia de joc pot fi trecuți doar 5 membri ai staff-ului.

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda)

Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare)

Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze)

Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara)

Staff-ul României la EHF EURO 2026:

George Buricea – antrenor principal

Ionuț-Ștefan Georgescu – antrenor secund

Răzvan Florin Udristioiu – antrenor federal

Viorel Mazilu – director tehnic

Tomas Piil Torabi – preparator fizic

Oana Vodă – mental coach

Ionuț-Rudi Stănescu – antrenor de portari

Radu Ioan Cheregi – video analist

Florin Ciocoiu – medic

Cezar-Ionuț Varjac – fizioterapeut

Cristinel Florentin Gigiu – fizioterapeut

Rezervele României pentru Euro 2026:

Pe parcursul Campionatului European, fiecare selecționată are dreptul de a face două modificări în lotul de jucători în fiecare fază a competiției (până la 6 în total). Dar handbaliștii care vor fi introduși trebuie să fie din lista preliminară anunțată anterior. Astfel, George Buricea poate apela la următorii jucători pentru eventuale schimbări în lot. Jucătorii scriși cu litere cursive au acuzat probleme medicale, motiv pentru care nu au putut fi incluși în lotul principal.

Portari: Cătălin Haidu (Flensburg), Andrei Denis Ștefan (Steaua București), Dan Vasile (Poli Timișoara)

Cătălin Extreme dreapta: Ionuț Broască (HC Buzău), Andrei Rareș Ștefan (CSM Vaslui)

Inter dreapta: Roman Dodică (Dinamo București), Constantin Mănescu (CSM București), Demis Grigoraș (Tatabanya)

Coordonatori: Cătălin Bizău (U Cluj-Napoca), Liviu Caba (Partizan Belgrad), Mihai Dobra (CSM Constanța), Andrei Drăgan (CSM București), Erik Pop (Minaur Baia Mare)

Inter stânga: Gabriel Ilie (Partizan Belgrad)

Extreme stânga: Alexandru Ghivil (Potaissa Turda), Alexandru Sabou (Minaur Baia Mare)

Pivoți: Zamfir Dumitrana (CSM București)

Programul României la Campionatul European de handbal masculin 2026

România face parte din Grupa B preliminară, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord. Primele meciuri ale României la CE2026:

ROMÂNIA – Portugalia (16 ianuarie 2026, ora 19:00)

(16 ianuarie 2026, ora 19:00) ROMÂNIA – Danemarca (18 ianuarie 2026, ora 21:30)

(18 ianuarie 2026, ora 21:30) ROMÂNIA – Macedonia de Nord (20 ianuarie 2026, ora 19:00)

„Tricolorii” vor avea o misiune extrem de grea în încercarea de a prinde primele două locuri în grupă și calificarea în faza următoare. Danemarca este campioana mondială en-titre, în timp ce Portugalia a terminat pe locul 4 Mondialul desfășurat în ianuarie 2025. Iar Macedonia de Nord surclasează România în clasamentul EHF al coeficienților.

Campionatul European de handbal masculin 2026. Programul complet

Euro 2026 va avea trei faze distincte: grupe preliminare, grupe principale și eliminatorii (semifinale, barajul pentru locul 5 și finalele). Singurele zile de pauză, fără meciuri, de la acest turneu final vor fi 29 și 31 ianuarie.

Grupele preliminare: 15-21 ianuarie

15-21 ianuarie Faza principală: 22-28 ianuarie.

22-28 ianuarie. Semifinale și barajul pentru locul 5: 30 ianuarie

30 ianuarie Finala mică: 1 februarie

1 februarie Marea finală: 1 februarie

Grupele preliminare la CE2026 la handbal masculin

În prima fază a competiției, cea a grupelor preliminare, cele 24 de formații participante au fost împărțite în șase grupe de câte patru. Iată programul complet al grupelor preliminare.

Grupa A: Germania, Spania, Austria, Serbia

Partidele din grupa A se vor juca la Herning, Danemarca, în sala Jyske Bank Boxen, o arenă cu 15.000 de locuri.

Germania – Serbia (15 ianuarie, ora 19:00)

(15 ianuarie, ora 19:00) Spania – Austria (15 ianuarie, ora 21:30)

(15 ianuarie, ora 21:30) Austria – Germania (17 ianuarie, ora 19:00)

(17 ianuarie, ora 19:00) Serbia – Spania (17 ianuarie, ora 21:30)

(17 ianuarie, ora 21:30) Austria – Serbia (19 ianuarie, ora 19:00)

(19 ianuarie, ora 19:00) Spania – Germania (19 ianuarie, ora 21:30)

Grupa B: Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, ROMÂNIA

Și partidele din grupa B se vor disputa tot la Herning.

Portugalia – ROMÂNIA (15 ianuarie, ora 16:30)

Danemarca – Macedonia de Nord (15 ianuarie, ora 19:00)

(15 ianuarie, ora 19:00) Macedonia de Nord – Portugalia (17 ianuarie, ora 16:30)

(17 ianuarie, ora 16:30) ROMÂNIA – Danemarca (17 ianuarie, ora 19:00)

Macedonia de Nord – ROMÂNIA (19 ianuarie, ora 16:30)

Danemarca – Portugalia (19 ianuarie, ora 19:00)

Grupa C: Franța, Norvegia, Cehia, Ucraina

Meciurile grupei C au loc la Baerum, o suburbie a capitalei norvegiene Oslo, în Unity Arena, ce are o capacitate de 9.000 de locuri.

Franța – Ucraina (16 ianuarie, ora 19:00)

(16 ianuarie, ora 19:00) Norvegia – Cehia (16 ianuarie, ora 21:30)

(16 ianuarie, ora 21:30) Cehia – Franța (18 ianuarie, ora 19:00)

(18 ianuarie, ora 19:00) Ucraina – Norvegia (18 ianuarie, ora 21:30)

(18 ianuarie, ora 21:30) Cehia – Ucraina (20 ianuarie, ora 19:00)

(20 ianuarie, ora 19:00) Norvegia – Franța (20 ianuarie, ora 21:30)

Grupa D: Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveția

Malmo Arena (Suedia) va găzdui jocurile din grupa D. Sala are 11.800 de locuri.

Slovenia – Elveția (16 ianuarie, ora 19:00)

(16 ianuarie, ora 19:00) Insulele Feroe – Muntenegru (16 ianuarie, ora 21:30)

(16 ianuarie, ora 21:30) Muntenegru – Slovenia (18 ianuarie, ora 19:00)

(18 ianuarie, ora 19:00) Elveția – Insulele Feroe (18 ianuarie, ora 21:30)

(18 ianuarie, ora 21:30) Muntenegru – Elveția (20 ianuarie, ora 19:00)

(20 ianuarie, ora 19:00) Slovenia – Insulele Feroe (20 ianuarie, ora 21:30)

Grupa E: Suedia, Croația, Țările de Jos (Olanda), Georgia

Tot în Suedia, dar la Kristiansand, se joacă partidele din grupa E, în Arena de 4.500 de locuri.

Ungaria – Grecia (16 ianuarie, ora 19:00)

(16 ianuarie, ora 19:00) Suedia – Polonia (16 ianuarie, ora 21:30)

(16 ianuarie, ora 21:30) Polonia – Ungaria (18 ianuarie, ora 19:00)

(18 ianuarie, ora 19:00) Grecia – Suedia (18 ianuarie, ora 21:30)

(18 ianuarie, ora 21:30) Polonia – Grecia (20 ianuarie, ora 19:00)

(20 ianuarie, ora 19:00) Suedia – Ungaria (20 ianuarie, ora 21:30)

Grupa F: Ungaria, Islanda, Polonia, Italia

Iar meciurile grupei F se dispută, de asemenea, la Kristiansand.

Islanda – Slovacia (16 ianuarie, ora 19:00)

(16 ianuarie, ora 19:00) Croația – Țările de Jos (16 ianuarie, ora 21:30)

(16 ianuarie, ora 21:30) Țările de Jos – Islanda (18 ianuarie, ora 19:00)

(18 ianuarie, ora 19:00) Slovacia – Croația (18 ianuarie, ora 21:30)

(18 ianuarie, ora 21:30) Țările de Jos – Slovacia (20 ianuarie, ora 19:00)

(20 ianuarie, ora 19:00) Croația – Islanda (20 ianuarie, ora 21:30)

Faza principală. Cum se califică România

În faza principală a competiției, sau în grupele principale, se vor califica primele două clasate din fiecare grupă. Iar fiecare selecționată calificată va juca doar împotriva celor patru naționale venite din celelalte două grupe. Însă meciul direct cu cealaltă echipă din grupa preliminară va contra pentru noul clasament.

Grupa I, formată din primele două clasate din grupele A, B și C. Se joacă la Herning

Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa B (22 ianuarie)

(22 ianuarie) Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa C (22 ianuarie)

(22 ianuarie) Locul 1 din Grupa A – Locul 1 din Grupa B (22 ianuarie)

Locul 1 din Grupa C – Locul 1 din Grupa B (24 ianuarie)

(24 ianuarie) Locul 1 din Grupa A – Locul 2 din Grupa C (24 ianuarie)

(24 ianuarie) Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (24 ianuarie)

Locul 1 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (26 ianuarie)

(26 ianuarie) Locul 2 din Grupa A – Locul 1 din Grupa C (26 ianuarie)

(26 ianuarie) Locul 1 din Grupa B – Locul 2 din Grupa C (26 ianuarie)

Locul 1 din Grupa A – Locul 1 din Grupa C (28 ianuarie)

(28 ianuarie) Locul 2 din Grupa A – Locul 1 din Grupa B (28 ianuarie)

(28 ianuarie) Locul 2 din Grupa B – Locul 2 din Grupa C (28 ianuarie)

Grupa II, formată din primele două clasate din grupele D, E și F. Se dispută la Malmo

Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa E (23 ianuarie)

(23 ianuarie) Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa F (23 ianuarie)

(23 ianuarie) Locul 1 din Grupa D – Locul 1 din Grupa E (23 ianuarie)

Locul 1 din Grupa F – Locul 1 din Grupa E (25 ianuarie)

(25 ianuarie) Locul 1 din Grupa D – Locul 2 din Grupa F (25 ianuarie)

(25 ianuarie) Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa E (25 ianuarie)

Locul 1 din Grupa D – Locul 2 din Grupa E (27 ianuarie)

(27 ianuarie) Locul 2 din Grupa D – Locul 1 din Grupa F (27 ianuarie)

(27 ianuarie) Locul 1 din Grupa E – Locul 2 din Grupa F (27 ianuarie)

Locul 1 din Grupa D – Locul 1 din Grupa F (28 ianuarie)

(28 ianuarie) Locul 2 din Grupa D – Locul 1 din Grupa E (28 ianuarie)

(28 ianuarie) Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa F (28 ianuarie)

Faza eliminatorie și clasarea finală

În faza eliminatorie, se califică primele trei clasate din fiecare grupă principală. Ocupantele primelor două poziții merg în semifinale, iar selecționatele de pe poziția a treia vor juca barajul pentru locul 5. Câștigătoarele semifinalelor își vor disputa trofeul, iar învinsele se duelează pentru bronz. Toate cele 5 meciuri vor fi la Herning.

Primele trei clasate la Euro 2026 se califică automat pentru viitoarea ediție a Campionatului Mondial, iar câștigătoarea trofeului își asigură biletele pentru Euro 2028.

Baraj locul 5

Locul 3 Grupa I – Locul 3 Grupa II (30 ianuarie, ora 15:00)

Semifinale

Locul 1 Grupa I – Locul 2 Grupa II (30 ianuarie)

(30 ianuarie) Locul 1 Grupa II – Locul 2 Grupa I (30 ianuarie)

Orele de start pentru cele două semifinale sunt 17:45 și 20:30, organizatorii urmând să comunice ulterior ordinea celor două partide.

Finala mică

Învinsă semifinala 1 – Învinsă semifinală 2 (1 februarie, ora 15:15)

Marea FINALĂ

Câștigătoare semifinala 1 – Câștigătoare semifinală 2 (1 februarie, ora 18:00)

Cine transmite la tv Euro 2026 la handbal masculin

Trustul PRO a achiziționat drepturile de televizare pentru Campionatul European de handbal masculin 2026 și este singurul care poate transmite partidele de la turneul final. Însă, .

Cum pot vedea online Campionatul European de handbal masculin 2026

În schimb, partidele la CE2026 se pot vedea online exclusiv pe VOYO, platformă de streaming ce necesită abonament.

Cote și ponturi pariuri. Favoritele la trofeu

Danemarca, echipa campioană mondială, este principala favorită să-și adjudece și Euro 2026 la handbal masculin. La casele de pariuri, danezii au cotă 1,35 să obțină trofeul pe teren propriu.

Celelalte două state-gazdă stau și ele bine atunci când vine vorba despre cotele la pariuri pentru câștigarea turneului. Suedia e a doua, cu 7,00, în timp ce Norvegia se clasează pe locul 4, cu o cotă de 15,00. Între cele două se situează Franța, cu 9,00.

România este văzută drept echipa cu cele mai mici șanse să ridice cupa. „Tricolorii” au primit cotă 5000! La fel ca Georgia.

România nu stă mai bine nici în grupa A preliminară. Acolo unde are cotă 500 să iasă pe primul loc. Danemarca (1,02), Portugalia (10,00) și Macedonia de Nord (150,00) sunt toate superioare în opinia bookmakerilor.

Live blog CE 2026 la handbal masculin

Toate rezultatele, schimbările de clasament și evenimentele importante vor fi pe FANATIK. Și, evident, naționala României se va bucura de atenție deosebită. Nu rata niciun detaliu legat de Euro 2026 și parcursul „tricolorilor”!