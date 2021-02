Campionatul European de fotbal rămâne la București în ciuda zvonurilor apărtue în ultima perioadă, care susțineau că evenimentul se va organiza într-o singură tară, din cauza pandemiei de coronavirus. O veste mai puțin bună pentru cluburile din Liga 1 este că Național Arena se va închide în primăvară ultimele modificări înainte de startul turneului final.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru turneul suprem continental la nivel de reprezentative se fac eforturi mari în procesul de găzduire, Bucureștiul pe lângă modernul Național Arena, a reconstruit 3 stadioane, Steaua Arena, Arcul de Triumf și Rapid, cel din urmă fiind aproape de inaugurare.

Șeful Comitetului de Organizare Euro în București, Florin Sari, a clarificat cum vor decurge primii pași înaintea turneului, când se va închide Național Arena și locațiile de desfășurare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Campionatul European rămâne la București. Când se închide Național Arena

“București a fost primul oraș care și-a reafirmat disponibilitatea în perioada pandemiei. Sigur vom avea Euro pe Arena Națională. Vom avea chiar și Fan Zone, de la Piața Unirii, pe Bulevardul fântânilor, până la Piața Constituției.

Stadionul Arena Natională se poate închide de la 1 aprilie. Ultimul meci acolo va fi România cu Germania, din 28 martie. Gazonul va fi schimbat cu unul hybrid, care, când va fi nevoie, să fie mai ușor de înlocuit. La Amsterdam se schimbă de 11 ori pe an. Pe Wembley, de 15 ori. Pe 15 mai, UEFA preia stadionul. Până atunci se mai joacă fotbal acolo numai cu permisiunea Autorităților. Montarea gazonului se va face în aprilie.

ADVERTISEMENT

La 1 aprilie 2020, Bucureștiul era oricum capabil să organizeze tot ceea ce ar fi trebuit pentru Euro. Nu este adevărat că pandemia ne-ar fi ajutat în vreun fel. Euro va fi transmis de 250 de țari de pe tot globul”, a declarat Florin Sari la Radio Gold FM.

Florin Sari despre stadionul Ghencea: “CSA decide”

Florin Sari a clarificat situația stadionului remodernizat din Ghencea, specificând că decizia în legătură cu cine va evolua pe el ține exclusiv de CSA: “În ce privește inaugurarea stadionului, știu că existau două variante. Ori la primul meci oficial, ori la 7 mai, ceva festiv. CSA decide, nu alții. Este stadionul Armatei și ei decid. Aceeași situație avem la Arcul de Triumf, care aparține MTS și Rapid, care aparține Ministerului Transporturilor”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta mai precizat și rolul pe care stadionul lui Rapid îl va avea în cadrul Campionatului European de fotbal: “Stadionul Rapid va fi rezervă. Pentru moment, acolo nu este prevăzută nicio acțiune pentru Euro, dar oricând poate fi folosit în caz de nevoie.

Și Rapid și Dinamo, când va fi cazul, sunt construite din aceiași bani alocați în acest proiect. Mă bucur că stadioanele reconstruite acum, Rapid și Steaua, au multe spații și pentru alte sporturi. Sunt arene mulți-functionale”, a mai adăugat Florin Sari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Varianta cu spectatori în tribună la Euro nu este exclusă

Cum pandemia de coronavirus a dat peste cap evenimentele sportive din întreaga lume, se caută soluții pentru ca la Euro stadioanele să nu fie goale. Bucureștiul nu face excepție și speră să poată deschide Național Arena măcar la jumătate din capacitate.

“Se fac eforturi în găsirea soluțiilor pentru ca Arena Națională să aibă 50 la sută spectatori pe stadion la Euro. Toți cei implicați, în toate orașele gazdă, doresc același lucru la fiecare stadion în parte. Nu avem încă un răspuns pentru cei care au cumpărat deja bilete și nu pot intra în arenă. Mai întâi trebuie să stabilim câți vor fi în tribune.

ADVERTISEMENT

De când am început să lucrez la proiectul pentru Euro 2020, am schimbat șapte miniștri ai sportului și patru primari. În numai 6 ani. Indiferent cine a sosit în fața noastră la discuții, am întâlnit de fiecare dată oameni deschiși și dispuși să sprijine proiectul. București a învins orașul Munchen pentru a organiza tragerea la sorți a grupelor Euro, pentru că am oferit cele mai bune condiții și cred că din toată istoria acestui eveniment.

Am adunat peste 1200 de voluntari pentru proiectul Euro 2020 din 20 de țări. Ambasadorii nostri sunt Miodrag Belodedici, Adrian Mutu și Lucian Sânmărtean. În echipa de organizare se află doi foști baschetbaliști, Alexandru Candea și Răzvan Mitroi, o fostă jucatoare de tenis, Diana Pirciu și un fost judoka, Alex Nicilă. Toți, oameni care au sosit din postura de voluntar”, a mai precizat Florin Sari.