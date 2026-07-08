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Campionatul European U20 la handbal masculin LIVE BLOG. România, înfrângere la Turda în debutul turneului final! „Tricolorii”, situaţie dificilă în grupă

Campionatul European U20 la handbal masculin este pe cale să înceapă. România va organiza nu mai puțin de trei turnee finale în anul 2026. FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile.
Iulian Stoica, Marian Popovici
08.07.2026 | 22:58
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SPECIAL FANATIK
România găzduiește Campionatul European U20. Foto: FRH
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Iubitorii handbalului de pretutindeni așteaptă cu nerăbdare startul Campionatului European U20. Competiția va avea loc în România și se va desfășura în perioada 8-19 iulie. Cele două orașe desemnate să găzduiască partidele din această competiție sunt Cluj Napoca și Turda.

UPDATE: România, înfrângere la debut cu Bosnia

Naţionala U20 a României a pierdut în debutul de la Campionatul European împotriva Bosniei, scor 34-36. Adversarii au condus la pauză cu 18-15, iar în repriza secundă elevii lui Bogdan Șoldănescu nu au reuşit să recupereze handicapul şi au cedat, deşi erau cotaţi cu prima şansă înainte de acest meci. Cel mai bun marcator al echipei României a fost Emanuel Şerban, cu opt goluri.

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Cel mai bun jucător a fost Alen Hadzimuhamedovic, care a avut 11 goluri din 15 aruncări. Din acest moment, nu mai există varianta unui pas greşit pentru „tricolori”, care trebuie să învingă Suedia, într-un meci care se dispută joi, 9 iulie, de la ora 17:00, la Turda. Nordicii au învins fără drept de apel Israelul, scor 42-33.

Programul grupei E, din care face parte România

  • România – Bosnia Herțegovina 34-36
  • 9 iulie, ora 17:00: Suedia – România (Nova PG Arena, Turda)
  • 11 iulie, ora 17:00: România – Israel (Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca)

Campionatul European U20 la handbal masculin are loc în România

Preț de aproape două săptămâni va avea loc la noi în țară Campionatul European U20. Turneul final sub 20 de ani este prima competiție organizată de către România după o pauză de 18 ani. Anul 2020 ar fi trebuit să marcheze și găzduirea Campionatului Mondial U20 la feminin, însă pandemia de coronavirus s-a opus jocurilor.

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Meciurile competiției vor avea loc în două localități, Cluj și Turda, în trei arene, „BT Arena”, „Horia Demian” și „Turda Arena”. La Campionatul European vor participa nu mai puțin de 24 de echipe naționale, iar generația 2006/07 va încerca să se afirme pe cea mai importantă scenă continentală.

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România găzduiește trei competiții în 2026

Pe lângă Campionatul European U20 masculin, țara noastră va mai găzdui în această vară și Campionatul Mondial de junioare (U18). A treia competiție este Campionatul European de senioare, care va avea loc în decembrie. Pe lângă România mai există alte patru țări organizatoare: Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

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Cum arată grupele de la EURO U20

La Cluj Napoca și Turda se vor întrece nu mai puțin de 24 de națiuni. Acestea au fost repartizate în șase grupe, iar România face parte din urna E, alături de Suedia, Israel și Bosnia. Primele două naționale se vor califica direct în Main Round, în timp ce locurile 3-4 duc spre un tur intermediar.

După Main Round, primele două clasate, alături de cele mai bune două naționale de pe locul 3 se califică în sferturile de finală. De menționat este că primele 15 reprezentative de la turneul desfășurat în România vor ajunge la Campionatul Mondial U21 de anul viitor. Grupele de la Campionatul European de handbal masculin U20 arată astfel:

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  • Grupa A, Cluj: Germania, Portugalia, Franța, Grecia
  • Grupa B, Cluj: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia
  • Grupa C, Cluj: Islanda, Spania, Austria, Letonia
  • Grupa D, Cluj: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord
  • Grupa E, Turda:  Suedia, România, Israel, Bosnia
  • Grupa F, Turda: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia

Cum arată lotul României pentru EURO U20

Bogdan Șoldănescu, antrenorul principal de la CSU Suceava în Liga Zimbrilor, este selecționerul reprezentativei U20. Debutul la turneul final va avea loc miercuri, 8 iulie, de la ora 17:00, contra Bosniei. La aceeași oră vor avea loc și următoarele meciuri, pe 9 iulie, cu Suedia, și 11 iulie, cu Israel.

Este a doua participare a unei reprezentative sub „tricolor” în această vară, după ce fetele de la U20 au obținut locul 11 la Campionatul Mondial din China. Lotul României pentru Campionatul European U20 arată astfel:

  • Portari: Denis Ștefan (Steaua), Rareș Horoțan (Potaissa), Răzvan Rîpă (CSU Suceava)
  • Extreme stânga: Mihai Andronic (CSM Vaslui), Teodor Ilucă (CSU Suceava), Armin Tăut (Dinamo)
  • Interi stânga: Codrin Dascălu (CSU Suceava)
  • Centri: Alexandru Pușcaș-Ilisei (CSU Pitești), Răzvan Zeic (Potaissa), Ianis Chiruț (CSU Suceava)
  • Interi dreapta: Romulus Hossu (CSM București), Robert Orban (Dinamo), Andrei Acsentie (CS Medgidia)
  • Extreme dreapta: Eduard Rusu (CSU Suceava), David Moldovan (Minaur)
  • Pivoți: Andrei Negrilă (Steaua), Nicolas Zapodianu, Emanuel Șerban (ambii CSU Suceava)
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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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