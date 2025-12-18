Campionatul European va avea loc în România! Lovitură de imagine pentru un oraș istoric

ADVERTISEMENT

Federația Română de Judo a fost anunțată, oficial, de Uniunea Europeană de Judo că va organiza CE de echipe mixte, ediția 2027. Punctele obținute la competiție vor influența direct clasamentele mondiale și calificarea la Jocurile Olimpice. Evenimentul va fi găzduit de Cluj-Napoca, în BT Arena, una dintre cele mai moderne săli polivalente din țară.

Cine a reprezentat România la Congresul Ordinar al Uniunii Europene de Judo

și-a anunțat, după o întâlnire cu delegația Federației Române de Judo, sprijinul necondiționat pentru susținerea și organizarea competiției. Decizia că România va fi gazda Campionatului European a fost confirmată în cadrul celui de-al 77-lea Congres Ordinar al Uniunii Europene de Judo.

Întrunirea s-a desfășurat la Las Palmas / Gran Canaria (Spania), unde România a fost reprezentată de Florin Bercean – Președinte al Federației Române de Judo și Eduard Zgorcea – Secretar General Adjunct al Federației Române de Judo.

“Atribuirea organizării Campionatului European Echipe Mixte Seniori 2027 de către EJU, prin președintele Dr. László Tóth, reprezintă o recunoaștere clară a profesionalismului, credibilității și capacității organizatorice demonstrate de Federația Română de Judo în ultimii ani.

Importanța acestui eveniment este amplificată de faptul că ediția din 2027 se desfășoară cu un an înaintea Jocurilor Olimpice, într-un moment în care toate națiunile de top vor lupta pentru puncte decisive în clasamentele olimpice și mondiale, clasamente care vor influența direct calificarea și poziționarea echipelor naționale pe scena internațională”, a anunțat prin intermediul unui comunicat.

Ce anunț a făcut Federația Română de Judo după ce a aflat că va fi gazda CE

În continuare, că faptul că România va găzdui CE reprezintă un vot de încredere pentru țara noastră, care nu trebuie, sub nicio formă, trecut cu vederea.

“Organizarea Campionatului European de Seniori – Echipe Mixte consolidează poziția României pe harta marilor competiții europene și marchează un pas esențial în dezvoltarea relațiilor internaționale dintre FR Judo și forurile continentale și mondiale, confirmând rolul activ și respectat al României în structurile de conducere ale judoului european.

Federația Română de Judo își reafirmă angajamentul ferm pentru performanță, excelență organizatorică și dezvoltarea durabilă a judoului românesc, atât la nivel sportiv, cât și instituțional”, a mai arătat Federația Română de Judo.