Sport

Campionatul European va avea loc în România! Lovitură de imagine pentru un oraș istoric

România va organiza Campionatul European într-un sport foarte cunoscut la nivel mondial. Ce oraș istoric va găzdui competiția și când va avea loc.
Răzvan Scarlat
18.12.2025 | 13:37
Campionatul European va avea loc in Romania Lovitura de imagine pentru un oras istoric
ULTIMA ORĂ
România va găzdui Campionatul European al unui celebru sport. Despre ce este vorba. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Federația Română de Judo a fost anunțată, oficial, de Uniunea Europeană de Judo că va organiza CE de echipe mixte, ediția 2027. Punctele obținute la competiție vor influența direct clasamentele mondiale și calificarea la Jocurile Olimpice. Evenimentul va fi găzduit de Cluj-Napoca, în BT Arena, una dintre cele mai moderne săli polivalente din țară.

Cine a reprezentat România la Congresul Ordinar al Uniunii Europene de Judo

Conducerea Agenției Naționale pentru Sport și-a anunțat, după o întâlnire cu delegația Federației Române de Judo, sprijinul necondiționat pentru susținerea și organizarea competiției. Decizia că România va fi gazda Campionatului European a fost confirmată în cadrul celui de-al 77-lea Congres Ordinar al Uniunii Europene de Judo.

ADVERTISEMENT

Întrunirea s-a desfășurat la Las Palmas / Gran Canaria (Spania), unde România a fost reprezentată de Florin Bercean – Președinte al Federației Române de Judo și Eduard Zgorcea – Secretar General Adjunct al Federației Române de Judo.

Atribuirea organizării Campionatului European Echipe Mixte Seniori 2027 de către EJU, prin președintele Dr. László Tóth, reprezintă o recunoaștere clară a profesionalismului, credibilității și capacității organizatorice demonstrate de Federația Română de Judo în ultimii ani.

ADVERTISEMENT
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald...
Digi24.ro
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban

Importanța acestui eveniment este amplificată de faptul că ediția din 2027 se desfășoară cu un an înaintea Jocurilor Olimpice, într-un moment în care toate națiunile de top vor lupta pentru puncte decisive în clasamentele olimpice și mondiale, clasamente care vor influența direct calificarea și poziționarea echipelor naționale pe scena internațională”, a anunțat Federația Română de Judo prin intermediul unui comunicat.

ADVERTISEMENT
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de...
Digisport.ro
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani

Ce anunț a făcut Federația Română de Judo după ce a aflat că va fi gazda CE

În continuare, Federația Română de Judo a subliniat că faptul că România va găzdui CE reprezintă un vot de încredere pentru țara noastră, care nu trebuie, sub nicio formă, trecut cu vederea.

Organizarea Campionatului European de Seniori – Echipe Mixte consolidează poziția României pe harta marilor competiții europene și marchează un pas esențial în dezvoltarea relațiilor internaționale dintre FR Judo și forurile continentale și mondiale, confirmând rolul activ și respectat al României în structurile de conducere ale judoului european.

ADVERTISEMENT

Federația Română de Judo își reafirmă angajamentul ferm pentru performanță, excelență organizatorică și dezvoltarea durabilă a judoului românesc, atât la nivel sportiv, cât și instituțional”, a mai arătat Federația Română de Judo.

Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul...
Fanatik
Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul nostru”
De la golurile împotriva lui Olympiakos, la marele duel cu AEK. Sorin Cârțu...
Fanatik
De la golurile împotriva lui Olympiakos, la marele duel cu AEK. Sorin Cârțu a rememorat execuțiile care au cutremurat Grecia și a lansat un avertisment: „E un stadion greu aici!“
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea...
Fanatik
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e foarte mobil și ține mingea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Șocant! Ce a pierdut un român în Donbas în urma războiului din Ucraina:...
iamsport.ro
Șocant! Ce a pierdut un român în Donbas în urma războiului din Ucraina: 'Vor intra în posesia Rusiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!