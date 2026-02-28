Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala de la Teheran în vară

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din 2026 reprezintă deja, dinainte să înceapă, cea mai tensionată ediție din istorie a turneului final din cauza contextului geopolitic actual. În primul rând, sub conducerea lui Donald Trump, relațiile Statelor Unite cu Mexic și Canada, partenerii de organizare a competiției, s-au deteriorat și mai mult, în condițiile în care erau oricum deja destul de tensionate în mod tradițional.

Ce se poate întâmpla la Campionatul Mondial 2026 după atacul SUA din Iran

În al doilea rând, președintele american a agitat foarte mult spiritele în ultimele luni și în Europa prin discursul său privitor la o eventuală anexare a Groenlandei.

Mai mult, recent a început să se discute destul de mult în spațiul public internațional despre posibilitatea unei intervenții militare a SUA în Mexic, de mult mai mare amploare decât ce s-a întâmplat de curând în Venezuela, după ce cele mai mari carteluri de trafic de droguri din această țară, rivale în mod obișnuit, , chestiune care riscă să conducă în scurt timp chiar la un război civil.

Iar acum, dacă nu era de ajuns, este pe cale să înceapă și un război în toată regula în Statele Unite și Iran, țară calificată la Campionatul Mondial. Sâmbătă dimineață, americanii au început să bombardeze această țară alături de aliații lor israelieni. În replică,

Există riscul ca naționala de la Teheran să fie interzisă de Donald Trump la turneul final?

Și bineînțeles că în acest context se naște întrebarea dacă vor exista sau nu repercusiuni privitoare la prezența naționalei Iranului la turneul final din această vară. FIFA a stabilit deja că urmează ca toate meciurile acestei echipe din faza grupelor, cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt, să se dispute, surpriză, pe tărâm american, la Los Angeles și Seattle.

Așadar, Donald Trump ar avea pârghiile necesare pentru a-i interzice pur și simplu pe iranieni în Statele Unite, bineînțeles pentru a-i forța pe liderii autocrați de la Teheran să facă un pas în spate în conflictul lor cu Israelul și, implict, cu SUA. În acest caz, cel mai fericit scenariu pentru Iran ar fi cel în care partidele acestei echipe ar urma să fie mutate în Canada sau Mexic. Dar bineînțeles că poate exista inclusiv riscul ca naționala să fie chiar și exclusă de la turneul final nord-american.

Deja de câteva luni bune se vorbește oricum despre posibilitatea ca cetățenii din Iran, și nu numai, să nu primească vize de intrare în Statele Unite ale Americii pe criterii politice și sociale stabilite de actuala administrație de la Casa Albă, dar până în prezent se punea această problemă doar în raport cu fanii naționalelor respective, nu și cu echipele propriu-zise.

Prietenia lui Donald Trump cu Gianni Infantino ar putea cântări decisiv în această chestiune

Acum însă, în noul context geopolitic, această variantă nu mai pare deloc lipsită de conținut, mai ales în condițiile în care se știe foarte bine că

Așadar, liderul de la Casa Albă dispune de pârghiile necesare pentru a se putea ajunge în cele din urmă la un precedent istoric în fotbalul mondial, chiar dacă bineînțeles că acest scenariu se află în prezent doar în stadiul de speculație.