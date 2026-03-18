Campionatul Mondial 2026 pe Youtube! FIFA a semnat pentru o premieră absolută

Veste importantă pentru iubitorii sportului rege! Campionatul Mondial din această vară va putea fi urmărit și pe YouTube. FIFA a ajuns la un acord cu Google, iar pe cea mai populară platformă video și de streaming vor fi difuzate segmente și faze din meciurile de la turneul final.

FIFA a semnat un acord oficial cu Google prin care YouTube devine „platformă preferată” pentru turneul final. Concret, deținătorii drepturilor TV vor putea transmite live pe YouTube primele 10 minute ale fiecărui meci, o mutare gândită ca un „teaser” pentru publicul tânăr, care consumă conținut aproape exclusiv online.

În plus, acordul le permite televiziunilor și partenerilor media să urce pe YouTube rezumate extinse, faze spectaculoase, imagini din culise și chiar anumite meciuri complete. Practic, experiența fanilor va deveni mult mai fragmentată, dar și mult mai accesibilă, fiecare putând consuma turneul în ritmul propriu.

FIFA vrea să își construiască o nouă generație de fani

Această mutare face parte dintr-o strategie mai amplă a FIFA de a „digitaliza” complet turneul. În paralel, forul mondial a încheiat parteneriate similare și cu alte platforme, precum , semn că obiectivul este clar: atragerea noii generații de fani și extinderea impactului global dincolo de televiziune.

„FIFA este încântată să întâmpine YouTube în calitate de platformă preferată pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Prin punerea în valoare a conţinutului premium al FIFA şi prin deschiderea de noi oportunităţi pentru partenerii media şi creatori, acest acord va atrage fanii din întreaga lume într-un mod fără precedent”, a fost mesajul secretarului general al FIFA, Mattias Grafström.

În România, meciurile de la Campionatul Mondial, acolo unde speră să ajungă și naționala lui Mircea Lucescu, vor putea fi urmărite la TV. . Ediția din 2026 va fi una istorică, cu 48 de echipe. Competiția se va desfășura pe teritoriul a trei țări din America de Nord: SUA, Canada și Mexic.