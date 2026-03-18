Sport

Campionatul Mondial 2026 pe Youtube! FIFA a semnat pentru o premieră absolută

Acord neașteptat între FIFA și Google. Meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal vor putea fi urmărite pe platforma Youtube. Ce trebuie să știe fanii.
Alex Bodnariu
18.03.2026 | 14:44
Campionatul Mondial 2026 pe Youtube FIFA a semnat pentru o premiera absoluta
ULTIMA ORĂ
Campionatul Mondial de Fotbal se va putea vedea și pe Youtube! Decizia luată de FIFA
ADVERTISEMENT

Veste importantă pentru iubitorii sportului rege! Campionatul Mondial din această vară va putea fi urmărit și pe YouTube. FIFA a ajuns la un acord cu Google, iar pe cea mai populară platformă video și de streaming vor fi difuzate segmente și faze din meciurile de la turneul final.

Campionatul Mondial de Fotbal se va putea vedea și pe Youtube! Decizia luată de FIFA

FIFA a semnat un acord oficial cu Google prin care YouTube devine „platformă preferată” pentru turneul final. Concret, deținătorii drepturilor TV vor putea transmite live pe YouTube primele 10 minute ale fiecărui meci, o mutare gândită ca un „teaser” pentru publicul tânăr, care consumă conținut aproape exclusiv online.

ADVERTISEMENT

În plus, acordul le permite televiziunilor și partenerilor media să urce pe YouTube rezumate extinse, faze spectaculoase, imagini din culise și chiar anumite meciuri complete. Practic, experiența fanilor va deveni mult mai fragmentată, dar și mult mai accesibilă, fiecare putând consuma turneul în ritmul propriu.

FIFA vrea să își construiască o nouă generație de fani

Această mutare face parte dintr-o strategie mai amplă a FIFA de a „digitaliza” complet turneul. În paralel, forul mondial a încheiat parteneriate similare și cu alte platforme, precum TikTok, semn că obiectivul este clar: atragerea noii generații de fani și extinderea impactului global dincolo de televiziune.

ADVERTISEMENT
„FIFA este încântată să întâmpine YouTube în calitate de platformă preferată pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Prin punerea în valoare a conţinutului premium al FIFA şi prin deschiderea de noi oportunităţi pentru partenerii media şi creatori, acest acord va atrage fanii din întreaga lume într-un mod fără precedent”, a fost mesajul secretarului general al FIFA, Mattias Grafström.

Digisport.ro
ADVERTISEMENT

În România, meciurile de la Campionatul Mondial, acolo unde speră să ajungă și naționala lui Mircea Lucescu, vor putea fi urmărite la TV. Antena a cumpărat, pentru o sumă uriașă, drepturile exclusive de difuzare pe teritoriul țării noastre pentru turneul final. Ediția din 2026 va fi una istorică, cu 48 de echipe. Competiția se va desfășura pe teritoriul a trei țări din America de Nord: SUA, Canada și Mexic.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Uluitor! Fără Balaci, Dobrin, Chivu sau Mutu. Florin Prunea a alcătuit echipa ideală...
iamsport.ro
Uluitor! Fără Balaci, Dobrin, Chivu sau Mutu. Florin Prunea a alcătuit echipa ideală din istoria României și a surprins pe toată lumea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!