Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 a stabilit oficial un nou record: cea mai mare asistență totală de spectatori din întreaga istorie a turneelor finale!

Anul 2026 a venit pentru microbiști cu o nouă ediție a Campionatului Mondial. Turneul final este găzduit în acest an de SUA, Mexic și Canada, și a reușit deja să înregistreze cea mai mare asistență totală de spectatori din întreaga istorie. Ce bornă a fost atinsă încă din faza grupelor, înaintea încheierii acestora.
Campionatul Mondial 2026 se apropie de momentul în care își va cunoaște toate formațiile care vor juca în șaisprezecimi. Turneul final a avut parte deja de multe momente tari pe parcursul meciurilor din grupe. Cel mai recent eveniment major s-a consumat la meciul dintre Ecuador și Germania (scor 2-1), disputat pe stadionul MetLife din New York în fața a peste 80.000 de fani. Mai exact, numărul total de oameni prezenți în tribune la turneul actual a ajuns, cu ocazia partidei amintite, la 3.605.357 de spectatori.
În aceeași zi de joi, 25 iunie, s-a înregistrat și cea mai mare prezență cumulată într-o singură zi din istoria turneului: 384.206 fani au mers pe stadioanele din Philadelphia, Kansas City, Arlington, Santa Clara și Inglewood. Rata de ocupare a arenelor este una uriașă, de 99,7%, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 64.007 fani la fiecare meci.
Formatul din 2026 a adus la start 48 de echipe, iar până acum s-au jucat 56 de meciuri. Mai sunt de disputat încă 48 de partide, astfel că numărul final de spectatori va crește masiv și va lăsa în urmă o cifră care probabil nu va mai fi doborâtă prea curând.
Vechiul record de asistență totală era de 3.587.538 de spectatori și fusese stabilit tot în Statele Unite, la ediția din 1994. Totuși, există încă două recorduri vechi care nu au fost doborâte, momentan. Mai exact, Mondialul din ’94 păstrează în continuare cea mai mare medie de spectatori per meci (68.991), iar meciul cu cea mai mare asistență din istorie rămâne celebra finală din 1950 dintre Brazilia și Uruguay de pe Maracana (173.850 de oameni).