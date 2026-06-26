Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 a stabilit oficial un nou record: cea mai mare asistență totală de spectatori din întreaga istorie a turneelor finale!

ADVERTISEMENT

Anul 2026 a venit pentru microbiști cu o nouă ediție a Campionatului Mondial. Turneul final este găzduit în acest an de SUA, Mexic și Canada, și a reușit deja să înregistreze cea mai mare asistență totală de spectatori din întreaga istorie. Ce bornă a fost atinsă încă din faza grupelor, înaintea încheierii acestora.

Record istoric de asistență la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

Turneul final a avut parte deja de multe momente tari pe parcursul meciurilor din grupe. Cel mai recent eveniment major s-a consumat la în fața a peste 80.000 de fani. Mai exact, numărul total de oameni prezenți în tribune la turneul actual a ajuns, cu ocazia partidei amintite, la 3.605.357 de spectatori.

ADVERTISEMENT

În aceeași zi de joi, 25 iunie, s-a înregistrat și cea mai mare prezență cumulată într-o singură zi din istoria turneului: 384.206 fani au mers pe stadioanele din Philadelphia, Kansas City, Arlington, Santa Clara și Inglewood. Rata de ocupare a arenelor este una uriașă, de 99,7%, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 64.007 fani la fiecare meci.

Formatul din 2026 a adus la start 48 de echipe, iar până acum s-au jucat 56 de meciuri. Mai sunt de disputat încă 48 de partide, astfel că numărul final de spectatori va crește masiv și va lăsa în urmă o cifră care probabil nu va mai fi doborâtă prea curând.

ADVERTISEMENT

History made in the USA 🇺🇸! The 2026 FIFA World Cup has officially surpassed 3.6 million fans in attendance, setting a new all-time tournament record. This is the highest attendance in FIFA World Cup history! ⚽🏆🔥 — Mapz (@soulflows_F)

Ce recorduri mai stau încă în picioare la Campionatul Mondial

Vechiul record de asistență totală era de 3.587.538 de spectatori și fusese stabilit tot în Statele Unite, la ediția din 1994. Totuși, există încă două recorduri vechi care nu au fost doborâte, momentan. Mai exact, Mondialul din ’94 păstrează în continuare cea mai mare medie de spectatori per meci (68.991), iar meciul cu cea mai mare asistență din istorie rămâne celebra finală din 1950 dintre Brazilia și Uruguay de pe Maracana (173.850 de oameni).