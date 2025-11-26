Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului

ADVERTISEMENT

România se pregătește de cea de-a 27-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Feminin, aceea din 2025. FANATIK îți aduce toate informațiile legate de „tricolore” și de CM 2025.

Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Când și unde se joacă

32 de echipa iau startul în noua ediție a Campionatului Mondial de Handbal Feminin. Este cea de-a treia oară în istorie când turneul aliniază atâtea echipe. Iar România este una dintre ele.

ADVERTISEMENT

În ce perioadă se desfășoară CM 2025 la handbal feminin.

Ediția 2025 a Mondialul se va desfășura în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie. În total, vor fi nu mai puțin de 108 meciuri în 19 zile de competiție.

Unde se joacă meciurile. Orașele-gazdă la CM2025 la handbal feminin

Competiție care va fi găzduită în trei orașe din două state. Germania și Olanda au fost anunțate ca amfitrioane pe 28 februarie 2020, iar orașe în care se joacă sunt Trier, Stuttgart și Dortmund, respectiv Rotterdam și ‘s-Hertogenbosch.

ADVERTISEMENT

România la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025

România este singura țară din lume care a participat la toate edițiile de Campionat Mondial de până acum și va fi prezentă și în Germania și Olanda. „Tricolorele” vor începe turneul la Rotterdam.

ADVERTISEMENT

Locul 4 Grupa H: Lotul României la CM 2025 la handbal feminin

Selecționerul României, Ovidiu Mihăilă, a anunțat lotul încă de la începutul lunii. Și vor fi aceleași 18 jucătoare care au participat și la turneu amical de pregătire. La fiecare partidă, doar 16 jucătoare pot fi pe foaia de joc, celelalte două urmând să stea în tribună. Acesta este lotul:

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila) Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București) Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Alicia Gogîrlă (SCM Craiova) Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița) Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea) Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid) Extreme stânga:Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Locul 4 Grupa H: Programul României la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025

România face parte din Grupa A preliminară, alături de Danemarca, Japonia și Croația. Primele meciuri ale României la CM2025:

ADVERTISEMENT

România – Croația (27 noiembrie 2025, ora 19:00)

(27 noiembrie 2025, ora 19:00) România – Japonia (29 noiembrie 2025, ora 19:00)

(29 noiembrie 2025, ora 19:00) Danemarca – România (1 decembrie 2025, ora 21:30)

Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Programul complet

În perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025, se vor disputa 108 meciuri la CM2025 la handbal feminin. Turneul începe cu grupele preliminare, urmate de Cupa Președintelui și faza principală. Iar în ultima parte, între 10 și 14 decembrie, se joacă sferturile, semifinalele și finalele.

Grupele preliminare: 26 noiembrie – 2 decembrie

26 noiembrie – 2 decembrie Faza principală: 3-7 decembrie

3-7 decembrie Cupa Președintelui: 4-10 decembrie

4-10 decembrie Sferturi: 9-10 decembrie

9-10 decembrie Semifinale: 12 decembrie

12 decembrie Finala mică: 14 decembrie

14 decembrie Marea finală: 14 decembrie

Grupele preliminare la CM2025 la handbal feminin

Cele 32 de naționale participante au fost împărțite în 8 grupe de câte 4 echipe. În fiecare grupă se vor disputa câte șase partide.

Grupa A: Danemarca, ROMÂNIA, Japonia, Croația

ROMÂNIA – Croația (27 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam)

(27 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam) Danemarca – Japonia (27 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam)

(27 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam) ROMÂNIA – Japonia (29 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam)

(29 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam) Croația – Danemarca (29 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam)

(29 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam) Japonia – Croația (1 decembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam)

(1 decembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam) Danemarca – ROMÂNIA (1 decembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam)

Grupa B: Ungaria, Elveția, Senegal, Iran

Elveția – Iran (27 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch)

(27 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch) Ungaria – Senegal (27 noiembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch)

(27 noiembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch) Elveția – Senegal (29 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch)

(29 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch) Iran – Ungaria (29 noiembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch)

(29 noiembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch) Senegal – Iran (1 decembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch)

(1 decembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch) Ungaria – Elveția (1 decembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch)

Grupa C: Germania, Serbia, Islanda, Uruguay

Germania – Islanda (26 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart)

(26 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart) Serbia – Uruguay (26 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart)

(26 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart) Uruguay – Germania (28 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart)

(28 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart) Serbia – Islanda (28 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart)

(28 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart) Islanda – Uruguay (30 noiembrie 2025, ora 15:30, Stuttgart)

(30 noiembrie 2025, ora 15:30, Stuttgart) Germania – Serbia (30 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart)

Grupa D: Muntenegru, Spania, Insulele Feroe, Paraguay

Spania – Paraguay (26 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier)

(26 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier) Muntenegru – Insulele Feroe (26 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier)

(26 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier) Paraguay – Muntenegru (28 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier)

(28 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier) Spania – Insulele Feroe (28 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier)

(28 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier) Insulele Feroe – Paraguay (30 noiembrie 2025, ora 15:30, Trier)

(30 noiembrie 2025, ora 15:30, Trier) Muntenegru – Spania (30 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier)

Grupa E: Olanda, Austria, Argentina, Egipt

Austria – Egipt (28 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam)

(28 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam) Olanda – Argentina (28 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam)

(28 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam) Austria – Argentina (30 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam)

(30 noiembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam) Egipt – Olanda (30 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam)

(30 noiembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam) Argentina – Egipt (2 decembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam)

(2 decembrie 2025, ora 18:00, Rotterdam) Olanda – Austria (2 decembrie 2025, ora 20:30, Rotterdam)

Grupa F: Franța, Polonia, Tunisia, China

Polonia – China (28 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch)

(28 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch) Franța – Tunisia (28 noiembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch)

(28 noiembrie 2025, ora 20:30, ‘s-Hertogenbosch) Polonia – Tunisia (30 noiembrie 2025, ora 15:30, ‘s-Hertogenbosch)

(30 noiembrie 2025, ora 15:30, ‘s-Hertogenbosch) China – Franța (30 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch)

(30 noiembrie 2025, ora 18:00, ‘s-Hertogenbosch) Tunisia – China (2 decembrie 2025, ora 18:30, ‘s-Hertogenbosch)

(2 decembrie 2025, ora 18:30, ‘s-Hertogenbosch) Franța – Polonia (2 decembrie 2025, ora 21:00, ‘s-Hertogenbosch)

Grupa G: Suedia, Braziliaia, Cehia, Cuba

Brazilia – Cuba (27 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart)

(27 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart) Suedia – Cehia (27 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart)

(27 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart) Brazilia – Cehia (29 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart)

(29 noiembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart) Cuba – Suedia (29 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart)

(29 noiembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart) Cehia – Cuba (1 decembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart)

(1 decembrie 2025, ora 18:00, Stuttgart) Suedia – Brazilia (1 decembrie 2025, ora 20:30, Stuttgart)

Grupa H: Norvegia, Angola, Coreea de Sud, Kazahstan

Angola – Kazahstan (27 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier)

(27 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier) Norvegia – Coreea de Sud (27 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier)

(27 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier) Angola – Coreea de Sud (29 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier)

(29 noiembrie 2025, ora 18:00, Trier) Kazahstan – Norvegia (29 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier)

(29 noiembrie 2025, ora 20:30, Trier) Coreea de Sud – Kazahstan (1 decembrie 2025, ora 18:00, Trier)

(1 decembrie 2025, ora 18:00, Trier) Norvegia – Angola (1 decembrie 2025, ora 20:30, Trier)

Faza principală

În faza principală a competiției, sau în grupele principale, se vor califica primele trei clasate din grupele preliminare. Se vor forma astfel patru grupe noi, de câte șase echipe. Iar punctele acumulate în grupele preliminare vor conta și în faza principală. Echipele care s-au întâlnit în grupele preliminare nu vor mai juca una contra celeilalte și în faza principală. Se ține cont de rezultatul din primul meci. Astfel, fiecare națională calificată în grupele principale va avea de disputat 3 meciuri.

Grupa I, formată din primele trei clasate din grupele A și B

Locul 1 Grupa A – Locul 3 Grupa B (3 decembrie, Rotterdam)

(3 decembrie, Rotterdam) Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A (3 decembrie, Rotterdam)

(3 decembrie, Rotterdam) Locul 3 Grupa A – Locul 2 Grupa B (3 decembrie, Rotterdam)

(3 decembrie, Rotterdam) Locul 2 Grupa A – Locul 3 Grupa B (5 decembrie, Rotterdam)

(5 decembrie, Rotterdam) Locul 2 Grupa B – Locul 1 Grupa A (5 decembrie, Rotterdam)

(5 decembrie, Rotterdam) Locul 3 Grupa A – Locul 1 Grupa B (5 decembrie, Rotterdam)

(5 decembrie, Rotterdam) Locul 1 Grupa B – Locul 1 Grupa A (7 decembrie, Rotterdam)

(7 decembrie, Rotterdam) Locul 2 Grupa A – Locul 2 Grupa B (7 decembrie, Rotterdam)

(7 decembrie, Rotterdam) Locul 3 Grupa A – Locul 3 Grupa B (7 decembrie, Rotterdam)

Grupa II, formată din primele trei clasate din grupele C și D

Locul 1 Grupa C – Locul 3 Grupa D (2 decembrie, Dortmund)

(2 decembrie, Dortmund) Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C (2 decembrie, Dortmund)

(2 decembrie, Dortmund) Locul 3 Grupa C – Locul 2 Grupa D (2 decembrie, Dortmund)

(2 decembrie, Dortmund) Locul 2 Grupa C – Locul 3 Grupa D (4 decembrie, Dortmund)

(4 decembrie, Dortmund) Locul 2 Grupa D – Locul 1 Grupa C (4 decembrie, Dortmund)

(4 decembrie, Dortmund) Locul 3 Grupa C – Locul 1 Grupa D (4 decembrie, Dortmund)

(4 decembrie, Dortmund) Locul 1 Grupa D – Locul 1 Grupa C (6 decembrie, Dortmund)

(6 decembrie, Dortmund) Locul 2 Grupa C – Locul 2 Grupa D (6 decembrie, Dortmund)

(6 decembrie, Dortmund) Locul 3 Grupa C – Locul 3 Grupa D (6 decembrie, Dortmund)

Grupa III, formată din primele trei clasate din grupele E și F

Locul 1 Grupa E – Locul 3 Grupa F (4 decembrie, Rotterdam)

(4 decembrie, Rotterdam) Locul 1 Grupa F – Locul 2 Grupa E (4 decembrie, Rotterdam)

(4 decembrie, Rotterdam) Locul 3 Grupa E – Locul 2 Grupa F (4 decembrie, Rotterdam)

(4 decembrie, Rotterdam) Locul 2 Grupa E – Locul 3 Grupa F (6 decembrie, Rotterdam)

(6 decembrie, Rotterdam) Locul 2 Grupa F – Locul 1 Grupa E (6 decembrie, Rotterdam)

(6 decembrie, Rotterdam) Locul 3 Grupa E – Locul 1 Grupa F (6 decembrie, Rotterdam)

(6 decembrie, Rotterdam) Locul 1 Grupa F – Locul 1 Grupa E (8 decembrie, Rotterdam)

(8 decembrie, Rotterdam) Locul 2 Grupa E – Locul 2 Grupa F (8 decembrie, Rotterdam)

(8 decembrie, Rotterdam) Locul 3 Grupa E – Locul 3 Grupa F (8 decembrie, Rotterdam)

Grupa IV, formată din primele trei clasate din grupele G și H

Locul 1 Grupa G – Locul 3 Grupa H (3 decembrie, Dortmund)

(3 decembrie, Dortmund) Locul 1 Grupa H – Locul 2 Grupa G (3 decembrie, Dortmund)

(3 decembrie, Dortmund) Locul 3 Grupa G – Locul 2 Grupa H (3 decembrie, Dortmund)

(3 decembrie, Dortmund) Locul 2 Grupa G – Locul 3 Grupa H (5 decembrie, Dortmund)

(5 decembrie, Dortmund) Locul 2 Grupa H – Locul 1 Grupa G (5 decembrie, Dortmund)

(5 decembrie, Dortmund) Locul 3 Grupa G – Locul 1 Grupa H (5 decembrie, Dortmund)

(5 decembrie, Dortmund) Locul 1 Grupa H – Locul 1 Grupa G (7 decembrie, Dortmund)

(7 decembrie, Dortmund) Locul 2 Grupa G – Locul 2 Grupa H (7 decembrie, Dortmund)

(7 decembrie, Dortmund) Locul 3 Grupa G – Locul 3 Grupa H (7 decembrie, Dortmund)

Cupa Președintelui

Ultimele clasate în fiecare dintre grupele preliminare (A-H), vor începe și ele un miniturneu pentru stabilirea ierarhiei finale al CM2025. Vor fi împărțite în două grupe distincte, de câte 4 echipe și vor juca ulterior play-off-uri.

Grupa P1, formată din ultimele clasate în grupele A, B, C și D

Locul 4 Grupa A – Locul 4 Grupa B (4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa C – Locul 4 Grupa D (4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa A – Locul 4 Grupa C (6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa B – Locul 4 Grupa D (6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa D – Locul 4 Grupa A (8 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(8 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa B – Locul 4 Grupa C (8 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

Grupa P2, formată din ultimele clasate în grupele E, F, G și H

Locul 4 Grupa E – Locul 4 Grupa F (4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa G – Locul 4 Grupa H (4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(4 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa E – Locul 4 Grupa G (6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa F – Locul 4 Grupa H (6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(6 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa H – Locul 4 Grupa E (8 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(8 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa F – Locul 4 Grupa G (8 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

Play-off-uri pentru clasarea finală

În funcție de clasarea în grupele Cupei Președintelui, se vor juca alte 4 partide pentru stabilirea ierarhiei finale în clasamentul Campionatului Mondial. Astfel câștigătoarele celor două grupe amintite se vor duela pentru locul 25, cele de pe pozițiile secunde pentru locul 27, cele care au terminat pe 3 grupele vor lupta pentru locul 29 final, iar ultimele două clasate își vor disputa locul 31.

Locul 1 Grupa P1 – Locul 1 Grupa P2 (play-off locul 25, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(play-off locul 25, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 2 Grupa P1 – Locul 2 Grupa P2 (play-off locul 27, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(play-off locul 27, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 3 Grupa P1 – Locul 3 Grupa P2 (play-off locul 29, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

(play-off locul 29, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch) Locul 4 Grupa P1 – Locul 4 Grupa P2 (play-off locul 31, 10 decembrie, ‘s-Hertogenbosch)

Faza eliminatorie și clasarea finală

În faza eliminatorie, care începe cu se califică primele două echipe din fiecare grupă principală. Câștigătoarele din sferturi se califică în semifinale. Iar semifinalistele ajung în finale. În cea mare învingătoarele, în cea mică – pentru locul 3 – învinsele.

Sferturile de finală

Loc 1 Grupa I – Loc 2 Grupa III (10 decembrie, Rotterdam)

(10 decembrie, Rotterdam) Loc 1 Grupa II – Loc 2 Grupa IV (9 decembrie, Dortmund)

(9 decembrie, Dortmund) Loc 1 Grupa III – Loc 2 Grupa I (10 decembrie, Rotterdam)

(10 decembrie, Rotterdam) Loc 1 Grupa IV – Loc 2 Grupa II (9 decembrie, Rotterdam)

Semifinale

Câștigătoare sfert 1 – Câștigătoare sfert 3 (12 decembrie, Rotterdam)

(12 decembrie, Rotterdam) Câștigătoare sfert 2 – Câștigătoare sfert 4 (12 decembrie, Rotterdam)

Finala mică

Învinsele din cele două semifinale vor juca pentru locul 3.

Învinsă semifinala 1 – Învinsă semifinală 2 (14 decembrie, ora 15:30, Rotterdam)

Marea FINALĂ

Câștigătoarele celor două semifinale vor juca pentru marele trofeu.

Câștigătoare semifinala 1 – Câștigătoare semifinală 2 (14 decembrie, ora 18:30, Rotterdam)

Cine transmite la tv CM2025 la handbal feminin

Ediția 2025 a Campionatului Mondial de Handbal Feminin se vede pe posturile Digi Sport și Prima Sport.

Cum pot vedea online Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025

Online, partidele la CM2025 se pot vedea legal live stream pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go.

Cote și ponturi pariuri. Favoritele la trofeu

La casele de pariuri, Norvegia este principala favorită la câștigarea trofeului. Nordicele, campioane mondiale în 1999, 2011, 2015 și 2021 au cotă 1,85 pentru o nouă coroană. Sunt urmate de Danemarca (5,50) și Franța (6,00). Cu o națională întinerită, fără starurile retrase ca Neagu, Pintea etc., România are cotă 100,00 să ridice trofeul.

Situația elevelor lui Ovidiu Mihăilă e mai bună când vine vorba de grupa A. Acolo unde, așa cum era de așteptat, Danemarca e văzută ca învingătoare (cotă 1,08.). Însă „tricolorele” au cotă 9,00 să câștige, urmate de Croația (12,00) și Japonia (65,00).

Live blog CM 2025 la handbal feminin

FANATIK te ține la curent cu toate informațiile care contează de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Accentul va fi, evident, pe naționala României, dar toate rezultatele, schimbările de clasament și evenimentele importante vor fi live blog.