Campionatul Mondial de handbal feminin U18. Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de România

ADVERTISEMENT

România găzduiește în acest an Campionatului Mondial de handbal feminin U18. Turneul organizat în perioada 29 iulie – 9 august reunește la start 32 de echipe naționale. Află în rândurile ce urmează tot ce trebuie să știi despre competiția unde reprezentativa noastră se va confrunta în Grupa F cu China, Kazahstan și Uruguay.

România organizează Campionatului Mondial de handbal feminin U18

După ce Germania și Olanda au găzduit pe finalul anului trecut , a venit rândul României să găzduiască acum Campionatului Mondial de handbal feminin U18. Până vom putea urmări naționala mare a României, care va participa la în luna decembrie a acestui an, le vom susține pe micile „tricolore”.

ADVERTISEMENT

Turneul se desfășoară de pe 29 iulie până pe 9 august în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu Vâlcea. Un număr total de 32 de echipe naționale se vor afla la startul competiției, repartizate în 8 grupe. Primele două echipe clasate din fiecare grupă preliminară vor avansa în grupele principale. România nu poate rata calificarea în faza următoare. Acolo, se va împerechea cu grupa E, unde favorite sunt Ungaria și Suedia. Din fiecare grupă principală se vor califica în sferturile de finală cele mai bune două echipe.

Grupele Campionatului Mondial de handbal U18

Grupele A și B vor juca meciuri la Craiova, grupele C și D la Mioveni, E și F la Pitești, iar G și H la Rm. Vâlcea. Redăm mai jos componența celor 8 grupe:

ADVERTISEMENT

Grupa A: Croația, Franța, Egipt, Fiji

Grupa B: Danemarca, Cehia, Coreea de Sud, Mexic

Grupa C: Spania, Germania, Guineea, Uzbekistan

Grupa D: Muntenegru, Argentina, Olanda, Portugalia

Grupa E: Ungaria, Suedia, Tunisia, Canada

Grupa F: România , China, Kazahstan, Uruguay

Grupa G: Slovacia, Japonia, Brazilia, Angola

Grupa H: Elveția, Serbia, Slovenia, Algeria

Programul României U18 în grupa

Echipa noastră, pregătită de către Victorina Bora, se află în Grupa F, care se va disputa la Pitești. Adversarele sunt China, Kazahstan și Uruguay. Iată programul exact al României:

ADVERTISEMENT

Miercuri, 29 iulie, ora 18:30: România U18 – Uruguay U18

Joi, 30 iulie, ora 18:30: România U18 – Kazahstan U18

Sâmbătă, 1 august, ora 18:30: China U18 – România U18

Lotul României U18 pentru Campionatul Mondial

Victorina Bora a convocat pentru turneul final un lot format din 18 jucătoare. Iată componența echipei pa care se va baza la competiția din vara acestui an:

ADVERTISEMENT

Portari: Arianna Ardeleanu (Dunărea Brăila), Elena Coșerea-Pîtiu (CSM București), Arianna Ioniță (CSM Corona Brașov).

Linia de 9 metri: Maria Sprîncenatu, Maria Petrache (CSM București), Diana Sălăjan (HC VM Zalău / CNE Rm. Vâlcea), Nicol Almășan (Rapid București), Delia Roșu, Monica Scarlat, Sara Istrate (Dunărea Brăila), Agata Stoican (Corona Brașov).

Extreme: Daria Comendant, Diana Lefter (Dunărea Brăila), Giulya Puiu (SCM Rm. Vâlcea), Maria Rusu (Rapid București / CNE Rm. Vâlcea)

Pivoți: Roberta Manea (Rapid București), Denisa Donache (ACS Olympic RFH), Diana Băiașu (CSM Corona Brașov)

Stafful tehnic și medical