Sport

Campionatul Mondial de handbal feminin U18. Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de România

Campionatului Mondial de handbal feminin U18 se desfășoară în România în perioada 29 iulie - 9 august. FANATIK îți pune la dispoziție toate detaliile despre competiție.
Marian Popovici
28.07.2026 | 10:10
Campionatul Mondial de handbal feminin U18 Tot ce trebuie sa stii despre competitia organizata de Romania
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Campionatul Mondial de handbal feminin U18: Vezi toate detaliile despre competiția organizată de țara noastră. Foto: Facebook FRH - Federația Română de Handbal﻿ / Colaj FANATIK.
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România găzduiește în acest an Campionatului Mondial de handbal feminin U18. Turneul organizat în perioada 29 iulie – 9 august reunește la start 32 de echipe naționale. Află în rândurile ce urmează tot ce trebuie să știi despre competiția unde reprezentativa noastră se va confrunta în Grupa F cu China, Kazahstan și Uruguay.

România organizează Campionatului Mondial de handbal feminin U18

După ce Germania și Olanda au găzduit pe finalul anului trecut Campionatul Mondial de handbal feminin, a venit rândul României să găzduiască acum Campionatului Mondial de handbal feminin U18. Până vom putea urmări naționala mare a României, care va participa la Campionatul European de handbal feminin în luna decembrie a acestui an, le vom susține pe micile „tricolore”.

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Turneul se desfășoară de pe 29 iulie până pe 9 august în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu Vâlcea. Un număr total de 32 de echipe naționale se vor afla la startul competiției, repartizate în 8 grupe. Primele două echipe clasate din fiecare grupă preliminară vor avansa în grupele principale. România nu poate rata calificarea în faza următoare. Acolo, se va împerechea cu grupa E, unde favorite sunt Ungaria și Suedia. Din fiecare grupă principală se vor califica în sferturile de finală cele mai bune două echipe.

Grupele Campionatului Mondial de handbal U18

Grupele A și B vor juca meciuri la Craiova, grupele C și D la Mioveni, E și F la Pitești, iar G și H la Rm. Vâlcea. Redăm mai jos componența celor 8 grupe:

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  • Grupa A: Croația, Franța, Egipt, Fiji
  • Grupa B: Danemarca, Cehia, Coreea de Sud, Mexic
  • Grupa C: Spania, Germania, Guineea, Uzbekistan
  • Grupa D: Muntenegru, Argentina, Olanda, Portugalia
  • Grupa E: Ungaria, Suedia, Tunisia, Canada
  • Grupa F: România, China, Kazahstan, Uruguay
  • Grupa G: Slovacia, Japonia, Brazilia, Angola
  • Grupa H: Elveția, Serbia, Slovenia, Algeria

Programul României U18 în grupa

Echipa noastră, pregătită de către Victorina Bora, se află în Grupa F, care se va disputa la Pitești. Adversarele sunt China, Kazahstan și Uruguay. Iată programul exact al României:

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  • Miercuri, 29 iulie, ora 18:30: România U18 – Uruguay U18
  • Joi, 30 iulie, ora 18:30: România U18 – Kazahstan U18
  • Sâmbătă, 1 august, ora 18:30: China U18 – România U18

Lotul României U18 pentru Campionatul Mondial

Victorina Bora a convocat pentru turneul final un lot format din 18 jucătoare. Iată componența echipei pa care se va baza la competiția din vara acestui an:

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  • Portari: Arianna Ardeleanu (Dunărea Brăila), Elena Coșerea-Pîtiu (CSM București), Arianna Ioniță (CSM Corona Brașov).
  • Linia de 9 metri: Maria Sprîncenatu, Maria Petrache (CSM București), Diana Sălăjan (HC VM Zalău / CNE Rm. Vâlcea), Nicol Almășan (Rapid București), Delia Roșu, Monica Scarlat, Sara Istrate (Dunărea Brăila), Agata Stoican (Corona Brașov).
  • Extreme: Daria Comendant, Diana Lefter (Dunărea Brăila), Giulya Puiu (SCM Rm. Vâlcea), Maria Rusu (Rapid București / CNE Rm. Vâlcea)
  • Pivoți: Roberta Manea (Rapid București), Denisa Donache (ACS Olympic RFH), Diana Băiașu (CSM Corona Brașov)

Stafful tehnic și medical

  • Antrenor principal: Victorina Bora
  • Antrenor secund: Bogdan Petru Mihai
  • Antrenor de portari: Daniela Gabriela Joița
  • Kinetoterapeut: Vlad Lucian Nițoi
  • Kinetoterapeut: Cristinel Florentin Gîgiu
  • Asistent medical: Lavinia Vlangăr
  • Director de comunicare: Lavinia Nuteanu
  • Antrenor federal: Steluța Luca 
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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