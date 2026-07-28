Campionatul Mondial de handbal feminin U18. Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de România

România găzduiește în acest an Campionatului Mondial de handbal feminin U18. Turneul organizat în perioada 29 iulie – 9 august reunește la start 32 de echipe naționale. Află în rândurile ce urmează tot ce trebuie să știi despre competiția unde reprezentativa noastră se va confrunta în Grupa F cu China, Kazahstan și Uruguay.
După ce Germania și Olanda au găzduit pe finalul anului trecut Campionatul Mondial de handbal feminin, a venit rândul României să găzduiască acum Campionatului Mondial de handbal feminin U18. Până vom putea urmări naționala mare a României, care va participa la Campionatul European de handbal feminin în luna decembrie a acestui an, le vom susține pe micile „tricolore”.
Turneul se desfășoară de pe 29 iulie până pe 9 august în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu Vâlcea. Un număr total de 32 de echipe naționale se vor afla la startul competiției, repartizate în 8 grupe. Primele două echipe clasate din fiecare grupă preliminară vor avansa în grupele principale. România nu poate rata calificarea în faza următoare. Acolo, se va împerechea cu grupa E, unde favorite sunt Ungaria și Suedia. Din fiecare grupă principală se vor califica în sferturile de finală cele mai bune două echipe.
Grupele A și B vor juca meciuri la Craiova, grupele C și D la Mioveni, E și F la Pitești, iar G și H la Rm. Vâlcea. Redăm mai jos componența celor 8 grupe:
Echipa noastră, pregătită de către Victorina Bora, se află în Grupa F, care se va disputa la Pitești. Adversarele sunt China, Kazahstan și Uruguay. Iată programul exact al României:
Victorina Bora a convocat pentru turneul final un lot format din 18 jucătoare. Iată componența echipei pa care se va baza la competiția din vara acestui an: