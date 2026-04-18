Campionatul Mondial de Snooker 2026. Ronnie O’Sullivan visează la titlul cu numărul 8! Totul despre competiția de la Crucible: program, favoriți și cote

Campionatul Mondial de Snooker 2026 se desfășoară în locația tradițională: teatrul Crucible. Se anunță 17 zile pline de spectacol, tensiune și lovituri magistrale între cei mai buni jucători din lume. Campionul en-titre este Zhao Xintong, dar Ronnie O’Sullivan este printre favoriți și caută titlul cu numărul 8.
Se anunță partide interesante încă din primul tur al Campionatului Mondial. Cei 16 capi de serie vor întâlni cei 16 jucători veniți din calificări. În mod tradițional, turneul va fi deschis de campionul en-titre, Zhao Xintong, care îl va întâlni sâmbătă, de la ora 12:00, pe Liam Highfield, cel mai slab clasat jucător de pe tablou, locul 90 mondial.
Englezul este doar unul dintre cei doi jucători care au trecut de toate cele patru tururi de calificare, alături de Liam Pullen. Ronnie O’Sullivan va întâlni un debutant în runda inaugurală de la Crucible, pe He Guoqiang. Englezul trebuie să fie pus în gardă, Guoqiang l-a învins cu 10-5 pe Jack Lisowski, una dintre marile surprize de până acum.
Dacă va trece de primul tur, se prefigurează un duel de top împotriva lui John Higgins. Pe tabloul de la Crucible este prezent, în premieră, Stan Moody, dar şi Antoni Kowalski, primul polonez din istorie prezent pe tabloul principal de concurs. Ei vor avea meciuri grele, cu Mark Williams și Kyren Wilson.
În prima rundă se joacă în sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, primul la 10. Fiecare meci se va disputa în două sesiuni, iar în prima zi se va încheia un singur meci: Zhao Xintong – Liam Highfield. Meciurile din prima rundă se vor disputa la două mese, de sâmbătă până joi, 23 aprilie. Competiţia este transmisă în România de Eurosport şi HBO Max.
Joi, 23 aprilie
Si Jiahui (15) – Hossein Vafaei
Ora 21:00
Neil Robertson (4) – Pang Junxu
Fondul de premiere pentru această ediţie a Campionatului Mondial de Snooker este de 2.395.000 de lire sterline. Câştigătorul va pleca acasă cu 500.000 de lire sterline, în timp ce break-ul cel mai mare va fi premiat cu un bonus de 15.000 de lire sterline. Jucătorii intraţi pe tabloul principal vor avea asiguraţi 20.000 de lire sterline.
Casele de pariuri îl creditează drept favorit pe Zhao Xintong, care a devenit, în anul 2025, primul jucător din China care reuşeşte să triumfe la Crucible. Şi în acest an, Xintong este creditat cu prima şansă, în faţa lui Judd Trump, campionul din 2019. Ronnie O’Sullivan are cota 7,00 să reuşească imposibilul: al optulea titlu mondial din carieră.
În calificări, chinezul Chang Bingyu a reuşit break-ul de 147 de puncte. Au fost înregistrate un total de 177 de break-uri de peste 100 de puncte, nou record în calificări.