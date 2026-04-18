Campionatul Mondial de Snooker 2026. Ronnie O’Sullivan visează la titlul cu numărul 8! Totul despre competiția de la Crucible: program, favoriți și cote

Campionatul Mondial de Snooker 2026 se desfășoară în locația tradițională: teatrul Crucible. Se anunță 17 zile pline de spectacol, tensiune și lovituri magistrale între cei mai buni jucători din lume. Campionul en-titre este Zhao Xintong, dar Ronnie O’Sullivan este printre favoriți și caută titlul cu numărul 8.

Se anunță partide interesante încă din primul tur al Campionatului Mondial. Cei 16 capi de serie vor întâlni cei 16 jucători veniți din calificări. În mod tradițional, turneul va fi deschis de campionul en-titre, Zhao Xintong, care îl va întâlni sâmbătă, de la ora 12:00, pe Liam Highfield, cel mai slab clasat jucător de pe tablou, locul 90 mondial.

Englezul este doar unul dintre cei doi jucători care au trecut de toate cele patru tururi de calificare, alături de Liam Pullen. un debutant în runda inaugurală de la Crucible, pe He Guoqiang. Englezul trebuie să fie pus în gardă, Guoqiang l-a învins cu 10-5 pe Jack Lisowski, una dintre marile surprize de până acum.

Dacă va trece de primul tur, se prefigurează un duel de top împotriva lui John Higgins. Pe tabloul de la Crucible este prezent, în premieră, Stan Moody, dar şi Antoni Kowalski, primul polonez din istorie prezent pe tabloul principal de concurs. Ei vor avea meciuri grele, cu Mark Williams și Kyren Wilson.

Tabloul complet de la CM de Snooker 2026:

1. Zhao Xintong (1) – Liam Highfield

Ding Junhui (16) – David Gilbert

Xiao Guodong (9) – Zhou Yuelongâ

Shaun Murphy (8) – Fan Zhengyi

John Higgins (5) – Ali Carter

Ronnie O’Sullivan (12) – He Guoqiang

Chris Wakelin (13) – Liam Pullen

Neil Robertson (4) – Pang Junxu

Kyren Wilson (3) – Stan Moody

Mark Allen (14) – Zhang Anda

Barry Hawkins (11) – Matthew Stevens

Mark Williams (6) – Antoni Kowalski

Mark Selby (7) – Jak Jones

Wu Yize (10) – Lei Peifan

Si Jiahui (15) – Hossein Vafaei

Judd Trump (2) – Gary Wilson

Programul complet al primei runde! Cine transmite competiţia la tv

În prima rundă se joacă în sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, primul la 10. Fiecare meci se va disputa în două sesiuni, iar în prima zi se va încheia un singur meci: Zhao Xintong – Liam Highfield. Meciurile din prima rundă se vor disputa la două mese, de sâmbătă până joi, 23 aprilie. Competiţia este transmisă în România de Eurosport şi HBO Max.

Programul complet al primei runde:

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 12:00

Zhao Xintong (1) – Liam Highfield

Mark Allen (14) – Zhang Anda

Ora 16:30

Xiao Guodong (9) – Zhou Yuelong

Mark Williams (6) – Antoni Kowalski

Ora 21:00

Zhao Xintong (1) – Liam Highfield

Barry Hawkins (11) – Matthew Stevens

Duminică, 19 aprilie

Ora 12:00

Ding Junhui (16) – David Gilbert

Mark Allen (14) – Zhang Anda

Ora 16:30

John Higgins (5) – Ali Carter

Barry Hawkins (11) – Matthew Stevens

Ora 21:00

Xiao Guodong (9) – Zhou Yuelong

Mark Williams (6) – Antoni Kowalski

Luni, 20 aprilie

Ora 12:00

Ding Junhui (16) – David Gilbert

Kyren Wilson (3) – Stan Moody

Ora 16:30

John Higgins (5) – Ali Carter

Wu Yize (10) – Lei Peifan

Ora 21:00

Shaun Murphy (8) – Fan Zhengyi

Kyren Wilson (3) – Stan Moody

Marţi, 21 aprilie

Ora 12:00

Chris Wakelin (13) – Liam Pullen

Judd Trump (2) – Gary Wilson

Ora 16:30

Ronnie O’Sullivan (12) – He Guoqiang

Wu Yize (10) – Lei Peifan

Ora 21:00

Shaun Murphy (8) – Fan Zhengyi

Judd Trump (2) – Gary Wilson

Miercuri, 22 aprilie

Ora 12:00

Chris Wakelin (13) – Liam Pullen

Mark Selby (7) – Jak Jones

Ora 16:30

Ronnie O’Sullivan (12) – He Guoqiang

Si Jiahui (15) – Hossein Vafaei

Ora 21:00

Neil Robertson (4) – Pang Junxu

Mark Selby (7) – Jak Jones

Joi, 23 aprilie

Ora 15:00

Si Jiahui (15) – Hossein Vafaei

Ora 21:00

Neil Robertson (4) – Pang Junxu

Fond de premiere de 2.395.000 de lire sterline! Cât ia câştigătorul

Fondul de premiere pentru această ediţie a Campionatului Mondial de Snooker este de 2.395.000 de lire sterline. Câştigătorul va pleca acasă cu 500.000 de lire sterline, în timp ce break-ul cel mai mare va fi premiat cu un bonus de 15.000 de lire sterline. Jucătorii intraţi pe tabloul principal vor avea asiguraţi 20.000 de lire sterline.

Câştigător: 500.000£

Finalist: 200,000£

Semifinalişti: 100,000£

Sfertfinalişti: 50,000£

Optimi: 30,000£

Primii 32 (tabloul principal): 20,000£

Top 48 (calificări): 15,000£

Top 80 (calificări: 10,000£

Top 112 (calificări): 5,000£

Cel mai mare break (inclusiv calificări): 15,000£

Zhao Xintong, favorit la casele de pariuri! Ronnie O’Sullivan, în top 3

Casele de pariuri îl creditează , care a devenit, în anul 2025, primul jucător din China care reuşeşte să triumfe la Crucible. Şi în acest an, Xintong este creditat cu prima şansă, în faţa lui Judd Trump, campionul din 2019. Ronnie O'Sullivan are cota 7,00 să reuşească imposibilul: al optulea titlu mondial din carieră.

Cotele la câştigarea Campionatului Mondial de Snooker:

Zhao Xintong – 3,00

Judd Trump – 5,50

Ronnie O’Sullivan – 7,00

Mark Selby – 8,50

Kyren Wilson – 12,00

Wu Yize – 15,00

Neil Robertson – 17,00

Shaun Murphy – 17,00

John Higgins – 25,00

Mark Williams – 28,00

În calificări, chinezul Chang Bingyu a reuşit break-ul de 147 de puncte. Au fost înregistrate un total de 177 de break-uri de peste 100 de puncte, nou record în calificări. Zilnic, pe FANATIK.RO ai toate noutăţile de la Campionatul Mondial de Snooker.