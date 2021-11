Opt români sunt la startul Campionatului Mondial de tenis de masă: „Există speranță pentru medalii”

Delegația României care va participa la Campionatul Mondial de tenis de masă a ajuns la Houston, locul unde, începând cu ziua de 24 noiembrie, cei mai valoroși sportivi de pe mapamond se luptă pentru 15 medalii.

Eliza Samara și Bernie Szocs sunt printre favorite

Lotul feminin este format din Eliza Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu și Andreea Dragoman, iar cel masculin din Ovidiu Ionescu, Hunor Szocs, Rareș Șipoș și Cristian Pletea. Sportivii sunt însoțiți de antrenorii Viorel Filimon, Andrei Filimon și Ionuț Seni, psihologul Mioara Șincan și fizioterapeutul Ion Anghel.

Competiția are loc în „George R. Brown Convention Center” din Houston. La start se aliniază 128 de sportivi pe ambele tablouri simplu (feminin și masculin), iar 64 de perechi participă la dublu feminin, masculin și mixt.

Ovidiu Ionescu a câștigat argintul la precedentul Campionat Mondial

„Din momentul în care am auzit că Mondialul se va ține la Houston m-am bucurat enorm. America este America, cred că oricine și-ar dori să ajungă acolo, chiar și cu sportul, nu doar în vacanță”, a declarat Eliza Samara, componentă a echipei naționale feminine de tenis de masă a României și .

Ovidiu Ionescu, veteranul echipei masculine, are amintiri frumoase de la ultimul Campionat Mondial la care a participat, cel de la Budapesta, din 2019. „Am reușit să obțin locul doi alături de Alvaro Robles în proba de dublu băieți, bineînțeles că există speranță și pentru acest campionat mondial.

Sunt sigur că va fi o experiență frumoasă și o aștept cu nerăbdare”, a declarat deținătorul a altor două medalii de argint și tot atâtea de bronz.

Cristian Pletea se află pentru prima dată în Statele Unite ale Americii

Pentru Cristian Pletea, acest concurs va fi primul contact cu Statele Unite ale Americii. „Nu am mai fost până acum, vreau să mă simt bine, să fac un rezultat cât mai bun pentru mine personal”, a spus el.

„Am fost de 3 ori, o dată cu logodnica mea la New York, apoi am jucat un meci din campionatul Germaniei chiar la Washington și o dată la un concurs în Las Vegas. Fiecare oraș are povestea lui. Aș merge în toată America, dacă aș avea ocazia”, recunoaște Ovidiu Ionescu.

„Chiar m-am gândit, la un moment dat, oare de ce nu e la tenis de masă un campionat puternic în America, așa cum e NBA-ul (n.r. – campionatul de baschet)?! Ar fi fost visul meu să mă mut acolo, dar performanța și tenisul de masă momentan nu se leagă cu America”, este de părere component al echipei naționale masculine a României, Hunor Szocs.

Eliza Samara nu se vede locuind în America

Cel care a uitat șirul zborurilor către State este Andrei Filimon, antrenorul lotului național masculin. „Am avut contract cu o firmă din America și eram obligat între Crăciun și Revelion, să fiu acolo. Timp de 8 ani am făcut acest drum”, precizează tehnicianul.

Chiar dacă le place mult America, sportivii nu și-ar dori să locuiască acolo. „America e de vizitat, dar pentru mine tot Europa este tărâmul preferat”, argumentează Ionescu.

„Nu m-aș vedea locuind în America. Îmi place doar în vacanță, să vizitez, să mă distrez și să merg la cumpărături”, completează Samara.

Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu sunt calificați direct în turul 2 la dublu mixt

Pentru sportivii români tabloul arată astfel:

Simplu feminin (turul 1):

Bernadette Szocs (cs 19) – Paulina Vega (Chile)

Adina Diaconu – Sofia Polcanova (Austria)

Elizabeta Samara (cs 24) – Anna Wegrzyn (Polonia)

Andreea Dragoman – Anastassiya Lavrova (Kazahstan)

Simplu masculin (turul 1):

Ovidiu Ionescu – Yang Wang (Slovacia)

Cristian Pletea – Padasak Tanviriyavechakul (Thailanda)

Hunor Szocs – Ruwen Filus (Germania)

Rareș Șipoș – Martin Allegro (Belgia)

Dublu feminin:

16-imi – Elizabeta Samara/Andreea Dragoman – Farah Abdel-Aziz/Yousra Helmy (Egipt)

32-imi – Bernadette Szocs/Sofia Polcanova (Austria) – Elina Maharjan/Nabita Shrestha (Nepal)

Dublu masculin:

16-imi – Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles (Spania) – Khalid Assar/Ahmed Saleh (Egipt)

32-imi – Rareș Șipoș/Cristian Pletea – Kwan Kit Ho/Chun Ting Wong (Hong Kong)

La dublu mixt, Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu sunt calificați direct în turul 2.