Campionatul Mondial din 2026, în pericol?! Giovanni Becali trage semnalul de alarmă: “Nici Escobar n-a ieşit să se bată cu Armata! E război şi va interveni Trump”

Giovanni Becali este convins că Donald Trump va interveni în Mexic înainte de Campionatul Mondial din această vară! Țara este în haos din cauza traficanților de droguri
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.03.2026 | 10:38
Campionatul Mondial din 2026 in pericol Giovanni Becali trage semnalul de alarma Nici Escobar na iesit sa se bata cu Armata E razboi si va interveni Trump
Giovanni Becali crede că Donald Trump va interveni în Mexic. Foto: colaj Fanatik
În direct la Giovanni Show, Ioan Becali a opinat că sunt șanse foarte mari ca Donald Trump să intervină în scurt timp, inclusiv militar, în Mexic pentru a stopa haosul generat de cartelurile de narcotraficanți, chestiune care bineînțeles că ar putea afecta în mod foarte grav Campionatul Mondial de fotbal din vara acestui an.

Giovanni Becali crede că Donald Trump va interveni în curând în Mexic pentru a salva Campionatul Mondial din această vară

Cunoscutul impresar de fotbaliști a subliniat cu această ocazie că nici măcar Pablo Escobar nu a făcut în Columbia ceea ce se întâmplă în prezent în Mexic, dar, cu toate acestea, în opinia sa, chestiunea se va rezolva în scurt timp, astfel încât turneul final nord-american nu va avea de suferit.

„Am văzut. Unul care venise din America, făcuse acolo carceră. Și în Columbia a fost, și Escobar, au atentat, a candidat la președinție, au omorât ministrul de Interne, au explodat mașini, palate. Dar niciodată nu au ieșit cu trupele să se bată în stradă. Ei aveau așa câte o persoană.

Aici e război civil. Armata cu ei. În aeroport lumea disperată. Se întâmplă că Trump va interveni și acolo. Trump va interveni și în Mexic. Trump va negocia pentru liniștea Campionatului Mondial. Repede. Acum își rezolvă problemele cu iranienii. Dacă în 10 zile nu ajung la un consens, începe atacul.

Dacă mexicanii nu se liniștesc și măcar să facă o pauză de două-trei luni acum cu traficul de droguri, până când se termină Campionatul Mondial. Se joacă și la ei, îți dai seama. Eu asta cred. Trump cu președintele Mexicului vor face liniște, că altfel nu se poate”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show. 

Există deja un precedent în acest sens, tot cu Mexicul implicat

Columbia ar fi trebuit în primă fază să găzduiască Campionatul Mondial din 1986, dar în 1980, tot din cauza problemelor generate în această țară de cartelurile de narcotraficanți, FIFA a decis să retragă această organizare și să o ofere în schimb chiar Mexicului. Giovanni Becali este convins însă că nu se va ajunge și de această dată la un astfel de scenariu:

„Problema nu e capitala. Problemele sunt alea unde sunt cartelurile. Ei trec doar prin Mexico City. Ca și Bogota (n.r. capitala Columbiei), e un oraș liniștit, eu mergeam în fiecare an, nu îți dădeai seama. Dar când aveau nevoie să explodeze Palatul de Justiție, veneau, montau și se întorceau la locul lor.

Infantino era lângă Trump în America, la Davos, dincolo la Consiliul ăsta de Pace. Infantino era acolo. Deci îți dai seama ce contact are Infantino și nu poate să își bată joc de acest Mondial care e aproape unic.

Mexicul e o țară importantă, nu? E lipită de America, e aproape de Canada. Eu cred că și președintele Mexicului, și Trump, și canadienii, chiar dacă nu au o relație extraordinară cu Trump, o să ajungă la un consens, măcar să treacă acest Mondial”. 

Giovanni Becali anunță intervenția lui Donald Trump în Mexic

